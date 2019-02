Libre Office 6.2 - co przynosi nowa edycja darmowego pakietu biurowego?

Na stronie Libre Office pojawiła się nowa wersja tego popularnego, darmowego pakietu biurowego. Jakie przynosi nowości w stosunku do poprzedniej edycji?

Jeśli ktoś jeszcze nie spotkał się z Libre Office, warto wyjaśnić, że to kompletny, dostępny za darmo pakiet biurowy. Jest to niejako odpowiednik MS Office, jednak od produktu Microsoftu różni się tym, że został udostępniony bezpłatnie zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i firm. Mamy tu edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia prezentacji Impress, aplikację graficzną Draw, a także narzędzie do obsługi i tworzenia baz danych Base. Wszystkie elementy składowe pakietu posiadają funkcjonalność, jakiej nie powstydziłyby się drogie aplikacje komercyjne.

Edycja 6.2 przynosi wiele usprawnień oraz dwie nowe opcje wyświetlania. Pierwsza to TabbedUI - umożliwia on przejście do interfejsu podobnego do tego w MS Office. Druga - Group Compact - to interfejs z wyskakującymi okienkami menu, dzięki czemu dwoma kliknięciami zyskuje się dostęp do wszystkich funkcji pakietu. Wśród poprawek ogólnych znajduje się między innymi usprawniony system pomocy, ulepszone menu kontekstowe, możliwość bezpośredniego umieszczenia zawartości z arkusza kalkulacyjnego w edytorze tekstu Writer (do tej pory można to było zrobić tylko poprzez wklejenie komórki jako obiektu), możliwość edytowania animacji w Impress & Draw.

Inne usprawnienia dotyczą interfejsu w wersji mobilnej, lepszej obsługi chmury oraz poprawek technicznych. Jako ciekawostkę można dodać, że 74% zmian pochodzi od deweloperów współpracujących z Document Foundation, jak Collabora, Red Hat i CIB, a pozostałe 26% to wkład osób prywatnych - zaczynając od lokalizacji, kończąc na usprawnieniach interfejsu.

Libre Office 6.2 znajduje się na naszym serwerze:

Kliknij tutaj, aby pobrać Libre Office 6.2 w wersji 32-bit (dla systemu XP i wyższych)

Kliknij tutaj, aby pobrać Libre Office 6.2 w wersji 64-bit (dla systemu Vista i wyższych)