LibreOffice 6.3 - nowa wersja, widoczne zmiany

Jest już gotowy do pobrania darmowy pakiet biurowy LibreOffice 6.3. Przynosi sporo nowych, widocznych na pierwszy rzut oka zmian, które mają pomóc w codziennej pracy.

LibreOffice to niejako odpowiednik MS Office, jednak od produktu Microsoftu różni się tym, że jest bezpłatny zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i firm. Mamy tu edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia prezentacji Impress, aplikację graficzną Draw (otrzymujemy tu tyle narzędzi do tworzenia grafiki, że spokojnie mógłby być to samodzielny, komercyjny program), a także narzędzie do obsługi i tworzenia baz danych Base oraz Math - łatwy w obsłudze edytor równań i zapisów matematycznych, który pozwoli Ci na szybkie zapisywanie i wyświetlanie Twoich matematycznych, chemicznych, elektrycznych i naukowych równań w standardowej notacji zapisu .Wszystkie elementy składowe pakietu posiadają funkcjonalność, jakiej nie powstydziłyby się drogie aplikacje. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna edycja przynosi poprawki i usprawnienia - tak jest i tym razem. Nowości w wydaniu 6.3 prezentuje poniższy materiał wideo:

LibreOffice dostępne jest w polskiej wersji językowej. Pakiet można pobierać z naszego serwera:

Kliknij tutaj, aby pobrać Libre Office dla systemów 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Libre Office dla systemów 64-bit