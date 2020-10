Librus - system do nauki zdalnej nie działa

Niestety, ale Librus - system do nauki zdalnej, nie wytrzymał nowych rozporządzeń rządu nawet kilka godzin.

Według najnowszych decyzji polskiego Rządu, od dnia dzisiejszego powraca do szkół podstawowych (klasy 4-8) nauka zdalna. Tym samym nowi uczniowie dołączą do systemu Librus, z którego już od 19 października korzystają dzieci ze szkół ponadpodstawowych. Niestety, wystarczyło zaledwie kilka godzin a nauczyciele i uczniowie już zgłaszają pierwsze problemy z komunikacją.

Librus najwyraźniej nie wytrzymał dodatkowego obciążenia i odmówił posłuszeństwa. Wiele osób zgłasza, że obecnie nie ma warunków do kontynuowania nauki w ten sposób, bowiem niemożliwe jest wystawianie ocen czy pobranie niezbędnych do lekcji online materiałów. Co więcej, nauczyciele mają również problem z tak podstawową funkcją jak sprawdzenie obecności na zajęciach.

Niestety, wydaje się, że jest to jedynie "wierzchołek góry lodowej". Nieodpowiednie przygotowanie systemu Librus to jedno, ale wiele osób zgłasza również problemy z innymi aplikacjami do komunikacji, jak choćby Microsoft Teams, na których również odbywają się zajęcia w ramach nauki zdalnej. Wydaje się, że póki co, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Pierwszy egzamin "nowej" nauki zdalnej możemy uznać za niezaliczony.

