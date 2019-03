Licealiści z Krakowa budują satelitę

Polska edycja konkursu CanSat organizowana jest co roku przez Centrum Nauki Kopernik oraz Europejską Agencję Kosmiczną. W tym roku rozpoczęto do niej nabór już we wrześniu,a sam konkurs polega na zaprojektowaniu, zbudowaniu oraz zaprogramowaniu minisatelity wielkości puszki po napoju. Jej masa nie może przekraczać 350 gramów.

Część drużyny podczas testów satelity