Licorice Pizza - premiera już zaraz Gdzie obejrzeć online?

Już dziś odbywa się kinowy debiut długo wyczekiwanego filmu "Licorice Pizza". Pytanie jednak gdzie będzie można go obejrzeć i na kiedy wyznaczono datę premiery?

"Licorice Pizza" wyreżyserowany przez Paula Thomasa Andersona to nowy film dramatyczny, którego akcja została umieszczona na początku lat siedemdziesiątych. Tytuł może pochwalić się aż czterema nominacjami do Złotych Globów w kategoriach: Najlepsza komedia lub musical, Najlepszy aktor w komedii, Najlepsza aktorka w komedii oraz Najlepszy scenariusz. Trzeba przyznać, że jest to produkcja, której nie można minąć obojętnie.

fot. materiały prasowe

Polski debiut filmu "Licorice Pizza" odbędzie się dziś, 31 grudnia. Film będzie można zobaczyć w dniu premiery podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Co ważne, bilety są już w sprzedaży. Na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, CDA Premium, HBO GO czy Disney Plus. Sprawdź, jakie jeszcze filmy pojawią się w tym miesiącu w kinach.

Zobacz również:

Licorice Pizza

reż. Paul Thomas Anderson

Szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.