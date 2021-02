Licznik Apostazji – co to jest i jak dołączyć

W internecie powstaje wiele ciekawych inicjatyw społecznych, jedną z budzących ostatnio największe zainteresowanie jest Licznik Apostazji. Co to właściwie jest?

Spis treści

Licznik Apostazji to serwis internetowy stworzony przez Roberta Biedronia, Joannę Scheuring-Wielgus oraz Agatę Diduszko-Zyglewską, należących do partii Wiosna. Głównym założeniem portalu internetowego jest to, by stanowić bezpieczne miejsce, gdzie osoby, które zdecydowały się na apostazje mogły podzielić się z innymi swoją decyzją i przemyśleniami. Dodatkowo, na stronie licznikapostazji.pl można również znaleźć informacje na temat samego procesu apostazji i wytyczne, jak go zrealizować. Jak twierdzą założyciele strony, jej celem jest m.in. pokazanie, że kościół w Polsce nie ma władzy absolutnej i nie ma powodu by „stał ponad prawem” oraz mówił ludziom jak mają żyć.

Czym jest apostazja

Aby zrozumieć zjawisko towarzyszące serwisowi, należy najpierw wyjaśnić czym właściwie jest apostazja. W największym uproszczeniu jest to wystąpienie z kościoła i oficjalne porzucenie wiary. Należy też pamiętać, iż nie dotyczy to jedynie wiary chrześcijańskiej, ale każdego wyznania. Aby dokonać tego aktu w kościele katolickim, należy osobiście stawić się na plebani, do której należy nasze obecne miejsce zamieszkania, posiadając przy sobie deklarację wystąpienia w trzech kopiach, świadectwo chrztu oraz dowód osobisty (apostazji mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie).

Po wizycie u proboszcza danej parafii oraz wypełnieniu dokumentów, ich kopie trafiają do kurii, która następnie zleca dodanie odpowiedniego wpisu do księgi chrztów. Ostatnim krokiem jest uzyskanie nowego aktu chrztu wraz z adnotacja o wystąpieniu z kościoła, co jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym apostazję.

Licznik Apostazji – jak dołączyć i ile osób się zapisało

W chwili obecnej, znajdujący się na stronie licznik wyświetla ilość – 2031 osób, a dokładną listę można sprawdzić poniżej. Jak twierdzą założyciele portalu Licznik Apostazji, liczba wystąpień z kościoła jest znacznie większa, jednak wiele osób jeszcze nie wie o istnieniu ich strony, a część woli zachować anonimowość, więc również nie dołącza do listy. Niemniej, zarejestrowany wynik robi wrażenie i stale rośnie.

Dołączyć do akcji jest wyjątkowo łatwo i wystarczy zjechać na dół głównej strony portalu. Następnie wpisujemy swoje dane, z tym, że wymagane jest głównie imię i rok wystąpienia z kościoła. Inne informacje, w tym nazwisko, miejscowość i adres e-mail podajemy wedle własnej woli. Konieczne jest jednak przesłanie skanu dowodu apostazji w celu weryfikacji zgłoszenia, można jednak przy tym zamazać nasze dane personalne jeśli nie chcemy ich udostępniać.

Zarówno strona licznikapostazji.pl, jak i sam akt woli zyskują na popularności, szczególnie w obliczu m.in. ostatnich wydarzeń na arenie politycznej i afer związanych z duchownymi. Powiększa się również celebrytów deklarujących odejście od kongregacji kościelnej, a jedną z najnowszych informacji o tym podała za pośrednictwem swojego instagrama aktorka Agnieszka Matan.

Z oczywistych względów, przeprowadzenie procedury apostazji w obliczu pandemii jest utrudnione. Powstaje więc petycja, dotycząca przeniesienia tego procesu w wersji zdalnej do sieci, prawdopodobnie jednak władze kościoła nie wyrażą na to zgody.