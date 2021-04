Liczyłeś na nowego, taniego iPhone'a? Dostaniesz urządzenie z 2014 roku

W sieci mówi się o zaprzestaniu przez Apple produkcji i sprzedaży smartfonów bez modemu sieci 5G. Obecnie portfolio składa się z wielu modeli iPhone'a, które nie posiadają 5G. Mowa o starym już iPhone Xr z 2018 roku, niezwykle popularnym iPhone 11 oraz iPhone SE.

Apple zamierza wprowadzić na rynek taniego iPhone'a z wbudowanym modemem sieci 5G. Część internautów liczyła, że będzie to odświeżony iPhone 11. Apple znane jest z wykorzystywania znanych już modeli do budowy taniego iPhone'a. Tak samo będzie tym razem, ale gigant z Cupertino nadal zamierza korzystać z kadłubka, którego znamy od dobrych 6 lat.

Nadchodząca, trzecia już generacja iPhone'a SE nie otrzyma nowej obudowy. Oznacza to, że smartfon zaoferuje niewielki ekran IPS LCD o przekątnej 4,7 cala oraz wygląd znany z iPhone'a 8.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.