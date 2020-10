Lid z ciekawą ofertą na pionowy odkurzacz z funkcją mycia i suszenia podłogi

Od soboty 31 października w sklepie Lidl będzie można kupić pionowy odkurzacz 3w1 Silvercrest za niecałe 500 zł. Jak prezentuje się urządzenie i jakie funkcje posiada?

Za niecały tydzień na półkach sklepowych Lidla pojawi się pionowy odkurzacz 3w1 w atrakcyjnej cenie - 499 zł. Urządzenie Silvercrest umożliwia nie tylko odkurzanie, ale także mycie oraz suszenie podłogi. Sprawdzi się podczas czyszczenia różnych rodzajów podłóg: laminatu, płytek, parkietu czy dywanu o krótkim włosiu.

Wielofunkcyjny odkurzacz został wyposażony w szczotkę o dużej mocy, 2 oddzielne zbiorniki na czystą (820 ml) i brudną wodę (480 ml) oraz filtr HEPA 13. Posiada także funkcję samoczyszczenia ze spryskiwaczem, zdejmowaną szczotkę i drążek, który pozwala na to, by odkurzacz stał pionowo. W zestawie znajdziemy myjkę do mycia podłóg oraz podstawkę i uchwyt do szczotki.

Wymiary urządzenia to ok. 118 x 30,7 x 21,5 cm

Waga: 4,85 kg

Obecnie istnieje możliwość zakupu odkurzacza online, na stronie sklepu Lidl.

