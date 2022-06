Lidl: 100 zł rabatu na klimatyzator i wentylatory 20% taniej! [30.06.2022]

Sprzęt chłodzący w dobrej cenie znajdziemy w przyszłym tygodniu w Lidlu. Sprawdzamy, co to za urządzenia i czy warto je kupić.

Już od najbliższego poniedziałku, 4 lipca 2022 roku do środy, 6 lipca 2022 roku, w Lidlu dostępne będą wentylatory i klimatyzator, które po obniżce mają jeszcze bardziej atrakcyjne ceny. Tych urządzeń prawdopodobnie nie kupisz taniej, a ich ceny w porównaniu do innych modeli dostępnych na rynku również wypadają naprawdę korzystnie. Jeśli jeszcze nie masz w domu klimatyzatora lub wentylatora, teraz jest najlepszy moment, by zaopatrzyć się w ten sprzęt. Zobacz, co znajdziesz w popularnym dyskoncie!

SILVERCREST Przenośny klimatyzator 785 W

3 w 1: chłodzenie, osuszanie powietrza lub wentylacja

2 poziomy wentylacji

do pomieszczeń o kubaturze do 60 m³

regulacja temperatury w zakresie od 16 do 31°C

33 x 69 x 28 cm (szer. x wys. x gł.)

24-godzinny timer z cyfrowym zegarem sterującym

poj. zbiornika wody: maks. 0,5 l

dł. przewodu sieciowego: ok. 1,8 m

łatwy transport dzięki kółkom

w zestawie pilot i uszczelnienie hot-air-stop do okna uchylnego

Cena: 999 zł – 899 zł Więcej informacji

SILVERCREST Wentylator podłogowy 70 W

3 stopnie prędkości

wytrzymała rama metalowa z uchwytem do przenoszenia

łopatki wentylatora: Ø 37,5 cm

dł. przewodu sieciowego: ok. 180 cm

regulowany kąt nachylenia

Cena: 179 zł – 143,20 zł Więcej informacji

