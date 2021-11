Lidl: Black Week - drugi produkt 50% tańszy [29.11.2021]

W Lidlu promocje się nie kończą. Kup drugi tańszy produkt za połowę ceny. To idealna okazja, aby jeszcze taniej kupić wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu czy warsztatu. Sprawdzamy najlepsze oferty.

Chociaż Black Friday już minął, to w sklepie Lidl wciąż można liczyć na atrakcyjne promocje. Tylko w poniedziałek możecie skorzystać z oferty -50% na drugi tańszy produkt z wybranej kategorii. Tylko w sklepach stacjonarnych. To idealna okazja, aby sporo zaoszczędzić i kupić upatrzone produkty w niższych cenach. Przyglądamy się, co zostało przecenione i z jakich ofert warto skorzystać. Sami zobaczcie.

Akumulatorowa szlifierka precyzyjna PFBS 12 B3m z akumulatorem i ładowarką

akumulatorowa szlifierka precyzyjna do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, cięcia i grawerowania

płynna regulacja prędkości obrotowej

wydajny akumulator litowo-jonowy 12 V (1,3 Ah)

z blokadą wrzeciona

zapakowana w praktyczne pudełko z tworzywa sztucznego

akcesoria: 44 nasadki; 5 tulei zaciskowych (1 wstępnie zmontowana); 1 narzędzie do wymiany nasadek; kabel USB-C o długości 1,5 m do ładowania

Cena: 99 zł

Akumulatorowy wkrętak z wymiennymi bitami

w zestawie: 14 bitów, torba do przechowywania z uchwytem do paska

z 1,5 m przewodem do ładowania z przyłączem USB-C

obroty na biegu jałowym: ok. 200 min-

Cena: 79,90 zł

Urządzenie do grawerowania

w zestawie: końcówka do grawerowania, końcówka płaska, 4 szablony do grawerowania, klucz z gniazdem sześciokątnym

do metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna lub tworzywa sztucznego

liczba skoków na biegu jałowym: 6000 min-¹

Cena: 49,99 zł

Zszywacz elektryczny

zszywacz elektryczny wyposażony jest w smukłą końcówkę do wąskich elementów i prac przy brzegach

pokrętło do płynnej regulacji wstępnej siły uderzenia

do zszywek 15-25 mm i gwoździ 15, 20, 25 i 32 mm

komfortowa obsługa jedną ręką z antypoślizgową rękojeścią i wyłącznikiem bezpieczeństwa

potrójne zabezpieczenie: działa tylko z włączonym włącznikiem sieciowym, stykiem końcówki zszywacza i wciśniętym przełącznikiem ręcznym

praktyczny system ładowania od tyłu ze wskaźnikiem napełnienia

w zestawie ogranicznik głębokości

Cena: 119 zł

Poza tym, w poniedziałek 29.11.2021 przy zamówieniach online, z kodem CYBERMONDAY dostawy realizowane są gratis.

