Lidl Online: odkurzacz z lampą UV już od poniedziałku w ofercie

W sklepie internetowym Lidl już od poniedziałku będzie można kupić odkurzacz do usuwania roztoczy ze światłem UV - sprawdź, jaka jest cena i czy warto pomyśleć o zakupie.

W Lidlu możemy liczyć na duży wybór urządzeń do domu - wśród najczęściej wybieranych produktów znajdują się roboty kuchenne, odkurzacze czy roboty sprzątające. Co tydzień pojawia się coś nowego. Na przykład od poniedziałku będziemy mogli kupić odkurzacz do usuwania roztoczy ze światłem UV marki SilverCrest za jedyne 169 zł - Link do oferty.

Zobaczcie, jak właściwości posiada.

Efektywnie usuwa zarazki, bakterie i roztocza

Dzięki lampie UV powierzchnie są sterylizowane światłem, zupełnie bez użycia chemii

Funkcja auto-off: światło UV włącza się poprzez kontakt z powierzchnią i równoczesnym naciśnięciem guzika

Odczepiany pojemnik na kurz, łatwy w czyszczeniu

Bez konieczności użycia worka

W zestawie z dwoma filtrami HEPA wielokrotnego użytku (można myć)

Moc: 300 W

Lampa UV-C: 6 W

Pojemnik na kurz i zanieczyszczenia: 125 ml

Głośność: maks. 78 dB



W ofercie pojawi się również parownica do ubrań Grunding za 169 zł

ceramiczna płyta grzewcza pozwala na płynny ruch podczas wygładzania

wysoka wydajność pary 25 g/min dzięki zintegrowanej pompie elektrycznej zapewni szybkie i delikatne wygładzanie

wyświetlacz LC z dwoma ustawieniami (Eco/Normal)

szybkie nagrzewanie - 35 sek.

funkcja przeciw kapaniu wody zapobiega plamom na tkaninie

zbiornik na wodę o pojemności 230 ml

możliwość parowania w pionie i poziomie

w zestawie kubek ułatwiający napełnianie

w zestawie: szczotka do wygładzania grubych tkanin oraz nakładka do delikatnych tkanin do usuwania kurzu, kubek do napełniania

moc: 1600 W

wyrzut pary: 25 g/min.

kabel o długości 2,5 m

kolor czarny/miedziany



