Lidl Pay - nowa metoda płatności startuje w 2020 roku

Lidl potwierdził informacje pojawiające się w Internecie od wielu miesięcy. W 2020 roku sieć sklepów wprowadzi własny system płatności oparty na kodach QR. Nie będzie do tego potrzebny telefon z modułem NFC.

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że aby móc płacić telefonem (lub zegarkiem) niezbędne jest posiadanie urządzenia z modułem NFC. Tymczasem w Chinach płatności mobilne są jeszcze popularniejsze niż u nas, a telefony z NFC są tam czymś egzotycznym. I nie tylko w Chinach. Tamtejsze płatności opierają się na kodach QR. Jak to działa? W zasadzie podobnie jak z NFC. Dodajemy do aplikacji mobilnej dane karty płatniczej, a zamiast zbliżać telefon do terminala wystarczy zeskanować kod QR. I dokładnie tak będzie to działać w przypadku płatności Lidl Pay.

Z nowej metody płatności będą mogli skorzystać użytkownicy aplikacji Lidl Plus. Niektórzy z nich już kilka miesięcy temu zobaczyli w niej zakładkę Lidl Pay. Wynika to z tego, że taka opcja faktycznie była dostępna w aplikacji, ale na polskim rynku była do tej pory zablokowana. Jeśli mnie pamięć nie myli, w taki sposób za zakupy mogą płacić np. mieszkańcy Hiszpanii.

Płatności Lidl Pay będą dostępne w sekcji Mój Portfel i zakładce Więcej. Przez rozpoczęciem korzystania z nich niezbędne będzie ustalenie kodu PIN lub ustawienie autoryzacji za pomocą odcisku palca. Kolejnym krokiem jest dostanie karty płatniczej, którą realizowane będą transakcje. Lidl zapewnia, że będą one całkowicie bezpieczne i zgodne ze standardem płatności PCI.

W myśl idei „Więcej na radość z życia” niezwykle ważny jest dla nas komfort naszych klientów w trakcie dokonywania zakupów w sklepach Lidl. W marcu tego roku udostępniliśmy aplikację Lidl Plus, teraz stawiamy kolejny krok i pracujemy nad uruchomieniem płatności mobilnych Lidl Pay. Już wkrótce klienci będą mogli w łatwy sposób przy pomocy jednego skanowania zapłacić za zakupy oraz skorzystać ze wszystkich rabatów dostępnych dla użytkowników Lidl Plus, oszczędzając przy tym czas - komentuje wydarzenie Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication Lidl Polska.