Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty)

Inteligentny dom jest rewolucją, która dzieje się na naszych oczach. Sprawdź dlaczego innowacyjne rozwiązania Lidl Smart Home są tak pożądane oraz jak z nich korzystać!

Lidl Smart Home

Technologia rozwija się w błyskawicznym tempie - dostarczając nam wiele możliwości. Wraz z nieustannym rozwojem, na rynek wprowadzane są innowacyjne rozwiązania wpływające na wygodę i komfort. Najlepszym przykładem jest Smart Home - będący synonimem inteligentnego domu. Dla wielu zainteresowanych może wydawać się to niebagatelnie droga przyjemność - Lidl przełamuje stereotypy i przedstawia własną ofertę!

Lidl Smart Home - na czym to polega?

O zaawansowanej technologii słyszał niemal każdy, natomiast na czym polega jej funkcjonowanie? Aby móc korzystać z uroków futurystycznego systemu, należy zainwestować w router sieciowy lub bramkę sieciową - innymi słowy, protokół transmisji danych w sieciach bezprzewodowych. Choć brzmi to dość skomplikowanie, działanie przypomina Wi-Fi natomiast cechuje się znacznie mniejszym poborem mocy. Inwestycja w tego rodzaju urządzenie jest konieczna, ponieważ jest to centralny komponent Lidl Smart Home zbierający dane z czujników. Wymiana informacji oraz współdzielenie pozwala na odbiór naszych poleceń, gwarantując pełną automatykę mieszkania. Przy wyborze bramki, należy zwracać uwagę na jej kompatybilność z ZigBee 3.0.

Sterowanie smartfonem

Telefon jest u naszego boku całą dobę - nie tylko ze względu na rozrywkę, ale i naukę oraz pracę. Idea Smart Home polega na sterowaniu wieloma urządzeniami z poziomu dedykowanej aplikacji w naszym smartfonie. Może odbywać się również za pośrednictwem pilota lub głosu (na przykład Asystent Google). Produkty dzielimy na komponenty funkcjonalne (wszystkie urządzenia funkcjonalne) oraz sterujące (urządzenia odpowiadające za ich sterowanie). Rozwiązanie pozwala m.in. sterować włączaniem, wyłączaniem sprzętu, zasilaniem gniazdek oraz nasileniem światła. Odbywa się to za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Lidl - dostępnej dla smartfonów z systemem iOS oraz Android.

Aplikacja Lidl Home

Oprogramowanie zostało stworzone w taki sposób, aby umożliwiać zarówno sterowanie wieloma urządzeniami, jak i monitorowanie oraz automatyzację. Nie pozostajemy ograniczeni do konkretnego pomieszczenia - aplikacja umożliwia nadzorowanie pracy każdego urządzenia w naszym domu. Funkcja planowania i ustalania harmonogramu odgrywa ważną rolę w inteligentnym zarządzaniu. Pozwala to m.in. na automatyczne włączenie/wyłączenie, zmianę ustawień lub poziom oświetlenia pomieszczeń. Mając stały dostęp do aplikacji, możemy zarządzać swoim domem z dowolnego miejsca! Korzystać możemy również z wspomnianego Asystenta Google. Podczas gdy wygodnie leżymy w łóżku lub nie mamy sposobności na zmianę pracy urządzenia, wystarczy zwrócić się do Google.

Oświetlenie - Lidl Smart Home

Na ten moment wachlarz produktów jest dość rozległy, co pozwala na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach naszego domu.

Prawidłowe oświetlenie pozwala pracować nawet podczas zmroku, oszczędzając wzrok. Dobór naświetlenia wpływa również na całe wnętrze, a tym samym nasze samopoczucie. Rozpoczynamy od klasyki, a mianowicie Livarno Home Żarówka Led Zigbee Smart Home. Neutralnym, białym światłem możemy sterować poprzez dedykowaną aplikację lub głos - uzyskując odcień ciepły lub zimny. Żarówka cechuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin, tak więc posłuży nam na wiele długich wieczorów. Gdy potrzebujemy nieco więcej światła, często sięgamy po oświetlenie sufitowe - Lidl oferuje w tej kategorii m.in. model LIVARNO LUX Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home. Milion kolorów wypełnia nasze pomieszczenie białą poświatą - natężenie sięga aż 2000 lumenów. Produkty z kategorii Smart Home są nie tylko funkcjonalne, ale i atrakcyjne wizualnie. Najlepszym przykładem jest designerska Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home.

Zasilanie oraz elektronika - Lidl Smart Home

Wśród najbardziej podstawowych urządzeń jest Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home. Aby móc sterować poszczególnymi urządzeniami zasilanymi prądem, muszą być one podłączone wyłącznie do gniazdek Smart. W przypadku większej liczby sprzętów, warto zainteresować się listwą zasilająca - SILVERCREST USB Zigbee Smart Home. Pozwala sterować gniazdkami pojedynczo - w przypadku aż 3 wejść oraz 4 USB, możemy z powodzeniem odłączyć żelazko, równocześnie ładować telefon oraz włączać oświetlenie. Zabezpieczenie nadprądowe, ledowy wskaźnik statusu oraz ''Smart Fast Charge'' są tu głównymi zaletami. Aby odblokować funkcje takie jak m.in. automatyczne włączanie czy funkcję odliczania, należy połączyć zarówno bramkę, jak i aplikację Lidl Home.

Inteligentny dom to również bezpieczeństwo. Aby nadzorować niepożądane ruchy lub aktywność, możemy zainwestować w czujnik ruchu - SILVERCREST Zigbee Smart Home. Małe urządzenie działa poprzez podczerwień, z powodzeniem wykorzystywane jako sygnalizator ostrzegawczy lub sterownik oświetlenia. Alarm antymanipulacyjny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie domu. Co prawda wykrywalność ruchu jest ograniczona do 10 metrów, jednak w dalszym ciągu spełnia swoją funkcję na określonym obszarze.

Lidl Smart Home - czy warto?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od naszych przyzwyczajeń oraz potrzeb. Gdy w zwyczaju mamy pozostawianie włączonych lamp, nieodłączanie urządzeń od prądu, mówiąc wprost - nadużywanie energii, będzie to świetne rozwiązanie. Każdy produkt ma na celu zwiększać wygodę, a tym samym minimalizować troski wynikające z zapominalstwa. Urządzenia, którymi możemy sterować za pośrednictwem smartfona lub Asystenta Google unowocześniają dom oraz rozwiązują codzienne problemy - tak jak m.in. czujnik światła. Lidl umożliwia wprowadzenie innowacyjnej technologii w stosunkowo niskiej cenie.

Oto kilka zalet, które mogą Cię przekonać:

Niższa cena w porównaniu z produktami markowymi

Łatwa instalacja i użytkowanie

Wygoda i bezpieczeństwo

Przyjazne dla środowiska

Łatwa dostępność produktów

Kompatybilność z większością urządzeń

