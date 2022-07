Lidl: TOP 5 robotów kuchennych - ich funkcjonalność może Cię zaskoczyć

Sieć sklepów stale rozszerza swój asortyment, a w tym sprzęt AGD i RTV. Tym razem bierzemy pod lupę roboty kuchenne, które znajdują się w aktualnej ofercie Lidla. Które urządzenie warto kupić? Oto nasze TOP 5!

Lidl: TOP 5 robotów kuchennych, którymi warto się zainteresować

Życie każdego z nas staje się coraz szybsze - mamy znacznie mniej czasu na przyjemności, dla siebie, a nawet i gotowanie. Wiele sprzętów może z powodzeniem wesprzeć nas w domowych pracach i wyręczyć. Wśród przykładów znajdują się roboty kuchenne, które uprzyjemniają przyrządzanie posiłków, a przy okazji - pozwalają stworzyć ulubione dania w znacznie szybszym czasie. Lidl wprowadził do swojej oferty wiele urządzeń, jednak które z nich rzeczywiście warto kupić? Przedstawiamy nasze zestawienie TOP 5 robotów kuchennych!

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB, 1000 W

Na pierwszym miejscu plasuje się sprzęt od cenionej marki Kenwood. Urządzenie umożliwia inteligentną kontrolę prędkości, co wpływa na możliwość dostosowania pracy do konkretnych wymagań składników. Producent oferuje również dużą przestrzeń roboczą - misa wykonana ze stali nierdzewnej to aż 5 l pojemności. W zestawie znajduje się trzepaczka, hak do ugniatania oraz mikser w kształcie litery K.

Specyfikacja

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

inteligentna kontrola prędkości

w zestawie 3 końcówki ze stali szlachetnej

w pełni metalowa obudowa

wymiary: ok. 38,5 x 29,5 x 35.5 cm (dł. x szer. x wys.)

waga: ok. 9,26 g

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A, 500 W

Model od BOSCH umożliwia planetarny ruch mieszadeł (3D PlanetaryMixing), a obrotowa misa o solidnym wykonaniu zapobiega chlapaniu i zabrudzeniom w kuchni. Silnik robota ma moc 500 Watt, tak więc sprawdzi się również podczas wyrabiania przeróżnych ciast (pojemność wspomnianej misy to aż 3,9 l). Bogate wyposażenie pozwala na wykorzystanie funkcjonalności robota.

Specyfikacja

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra

można myć w zmywarce

pojemność odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

akcesoria w zestawie: hak do zagniatania ciasta, mieszadło do ubijania, mieszadło do ucierania, przystawka do mielenia mięsa, nasadka do ciastek w 4 kształtach

wymiary: ok. 265 x 265 x 305 mm

waga: ok. 4,48 kg

SILVERCREST Robot kuchenny z wbudowaną wagą i blenderem kielichowym, SKMW 900 A1, 900 W

Nie sposób pominąć urządzeń pochodzących od firmy SILVERCREST. Robot kuchenny odznacza się wysoką mocą (900 Watt) oraz szerokim zastosowaniem. Największym atutem jest aż 8 prędkości,( a w tym funkcja Turbo) - dostosowanych do ugniatania, mieszania lub miksowania. Urządzenie umożliwia automatyczne zważenie składników w misce co bywa pomocne przy odtwarzaniu przepisów.

Specyfikacja

z wbudowaną wagą

8-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

z osłoną przed zachlapaniem z otworem do napełniania, blenderem kielichowym do mieszania, hakami do ugniatania, trzepaczką do ubijania i mieszadłem

hak do ugniatania i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

blender kielichowy z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

misa: ok. 3,6 l

mikser: ok. 1 l

moc: 900 W

akcesoria: hak do zagniatania, rózga do mieszania, mieszadło do ubijania piany, pokrywka do miksera

SILVERCREST Kitchen Tools Profesjonalny robot planetarny 1300 W

Robot planetarny to jedno z wielu nowoczesnych urządzeń, które znacząco upraszcza domowe, kuchenne rewolucje. Model sygnowany znakiem SILVERCREST wyposażono w silnik o mocy 1300 Watt oraz stosunkową dużą (6,3 l) miskę do ubijania. Regulowana prędkość na 10 poziomach oraz tryb Turbo pozwala dopasować pracę sprzętu do indywidualnych potrzeb. Robot posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Specyfikacja

10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

duża miska do mieszania ze stali szlachetnej o pojemności 6,3 l - zdejmowana do łatwego czyszczenia

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

nasadka miksera z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

instrukcja obsługi z 5 przepisami

akcesoria: z osłoną przed zachlapaniem z otworem do napełniania, szklanym pojemnikiem do mieszania, hakami do ugniatania, trzepaczką do ubijania i mieszadłem

miska do mieszania: ok. 6,3 l

pojemnik do miksowania: ok. 1,5 l

moc: 1300 W

wymiary: ok. 385 x 197 x 380 mm

waga: ok. 5,5 kg

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK, 1000 W

Model Prospero cechuje się wydajnym silnikiem o mocy 1000 Watt, tak więc z łatwością poradzi sobie z wieloma składnikami. Zwłaszcza, że przestrzeń robocza misy to aż 4,3 l pojemności. Przygotowywanie różnorodnych posiłków jest możliwe dzięki płynnej regulacji prędkości (aż 6) oraz planetarnemu systemowi mieszania. Dodatkowe akcesoria oraz możliwość wyciskania cytrusów z pewnością przyda się w niejednej kuchni.

Specyfikacja

wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia optymalne rezultaty

płynna regulacja prędkości i funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

praktyczna misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 l

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania zapewniający wysoką jakość mieszania składników

liczne akcesoria

moc: ok. 1000 W

pojemność: ok. 4,3 l

wymiary: ok. 31 x 24 x 29 cm (dł. x szer. x wys.)

waga: ok. 4,5 kg

