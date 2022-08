Lidl: TOP 5 tanich i pożądanych odkurzaczy, które warto wypróbować

Sieć sklepów Lidl znacząco urozmaica ofertę dla domu, w tym również niezbędnych odkurzaczy. Na jaki sprzęt warto postawić? Co znajdziemy w promocyjnej cenie? Tego wszystkiego dowiecie się we wpisie TOP 5 tanich i funkcjonalnych odkurzaczy.

Zachowanie porządku w domu to często nie lada wyzwanie. Na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych odkurzaczy, które dzięki dopracowanemu działaniu i korzystnym parametrom, działają znacznie precyzyjniej oraz szybciej. Jaki sprzęt wybrać, aby sprzątanie nie stanowiło wyzwania? Dziś przyjrzymy się bliżej ofercie odkurzaczy w sieci sklepów Lidl. Oto TOP 5 naszych faworytów, na które warto zwrócić uwagę.

PHILIPS SpeedPro Odkurzacz akumulatorowy bezworkowy 2 w 1 FC6721/01

Odkurzacz akumulatorowy to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć dodatkowych kabli, a jednocześnie docierać do odległych i trudno dostępnych przestrzeni w domu. Model SpeedPro od Philips posiada 400 ml zbiornik na kurz, a dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości, poradzi sobie z powierzchniami o mniejszym i większym stopniu zabrudzenia. Jedno naładowanie pozwala na użytkowanie przez około 40 minut.

Parametry:

akumulator: ok. 18 V

czas ładowania: ok. 5 h

czas pracy ok. 40 min

system ładowania: akumulator litowo-jonowy

poziom hałasu: ok. 80 dB

filtr: filtr do prania

BOSCH Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2, 700 W

Przedstawiamy bezworkowy model od firmy Bosch. Odkurzacz o mocy 700 Watt posiada filtr PureAir tak więc jest to dobra propozycja dla alergików, opróżnianie pojemnika na kurz jest znacznie prostsze i nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Podczas odkurzania możemy regulować siłę ssania za pomocą pokrętła, a dzięki kompaktowemu rozmiarowi i poręcznemu uchwytowi, odkurzanie będzie dość wygodne. Dzięki bogatemu wyposażeniu oczyścimy również m.in. tapicerki.

Parametry:

częstotliwość (Hz): 50/60 Hz

moc znamionowa (2010/30/EC): 700 W

zużycie energii: 28 kWh/rok

długość kabla: ok. 6 m

poziom hałasu: ok. 78 dB(A)

{s:261311}}Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

O trafieniu do oferty Lidla Xiaomi pisaliśmy już nieco wcześniej i w dalszym ciągu podzielamy zdanie, że jest to godny uwagi sprzęt. Trzypoziomowa filtracja uczyni nasz dom nie tylko czystszym, ale i wolnym od szkodliwych związków. Jako że jest to model bezprzewodowy, znajdzie zastosowanie nawet w dużych mieszkaniach - bez obaw o zmianę gniazdka w trakcie pracy.

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

waga: ok. 1,2 kg

SILVERCREST Inteligentny robot sprzątający SSRA1

Inteligentne roboty wyręczające nas w sprzątaniu to strzał w dziesiątkę. Model jest wyposażony w innowacyjne rozwiązania - posiada aż 11 czułych sensorów antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem Pracuje w pięciu trybach takich jak Classic, Auto, Spot, Kąty oraz Max. Sprawdzi się na wielu powierzchniach, ponieważ jego moc ssania to aż 1500 PA. Cykl ładowania pozwala na około 90 minut pracy, tak więc w zupełności wystarczająco nawet dla większych mieszkań. Umożliwia dogodne sterowanie poprzez aplikację, reaguje na 40 komend głosowych.

Parametry:

czas pracy: 90 min

poziom mocy: 5

zintegrowany akumulator litowo-jonowy (2400 mAh, 14,4 V) - czas odkurzania do 120 min

moc ssania: do 1,5 kPa

pojemność pojemnika na kurz: 0,6 l

wyjątkowo cichy: 70 dB podczas pracy

SILVERCREST Odkurzacz ręczny akumulatorowy 18V z szczotką turbo

Każdy z nas ma w swoim domu zakamarki, które sprząta okazjonalnie - z powodu ograniczonej dostępności, konieczności odstawiania mebli. Odkurzacz ręczny umożliwia dokładne wysprzątanie nawet szczelin i kątów, co pozwala na kompleksowe pozbywanie się zarazków i kurzu. Ponadto jest wyposażony w tryb Turbo, tak więc poradzi sobie nawet w wymagających miejscach. Jedno naładowanie akumulatora pozwala na 25 minut ciągłej pracy.

Parametry:

poziom hałasu (przy odległości 1,5 m): do 80 dB

mocny silnik DC 18 V

akumulator litowo-jonowy: 5x 3,7 V, 2200 mAh

prędkość obrotowa: 2 500 min-1

czas ładowania: ok. 5 do 5,5 h

moc ssąca: niska: 2,8 kpa, wysoka: 5 kpa

Wszystkie urządzenia z Lidla, które pomogą w zachowaniu porządku w domu znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź również: Lidl znowu szaleje z promocjami. Odbierz rabat na zakupy.