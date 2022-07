Lidl: TOP 5 tanich i pożądnych odkurzaczy - zaoszczędź i kompleksowo wysprzątaj mieszkanie

Sieć sklepów Lidl znacząco urozmaica ofertę dla domu, w tym również niezbędnych odkurzaczy. Na jaki sprzęt warto postawić? Co znajdziemy w promocyjnej cenie? Tego wszystkiego dowiecie się we wpisie TOP 5 tanich i funkcjonalnych odkurzaczy.

Spis treści

Część domowych obowiązków lubimy bardziej, część mniej - niestety niezależnie od tego, musimy je wykonywać. Aby możliwie zwiększyć swój komfort podczas sprzątania, warto mieć pod ręką odpowiedni sprzęt. Dziś przyjrzymy się bliżej ofercie odkurzaczy w sieci sklepów Lidl. Oto TOP 5 naszych faworytów, na które warto zwrócić uwagę.

BOSCH Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2, 700 W

Przedstawiamy bezworkowy model od firmy Bosch. Odkurzacz o mocy 700 Watt posiada filtr PureAir tak więc jest to dobra propozycja dla alergików, opróżnianie pojemnika na kurz jest znacznie prostsze i nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Podczas odkurzania możemy regulować siłę ssania za pomocą pokrętła, a dzięki kompaktowemu rozmiarowi i poręcznemu uchwytowi, odkurzanie będzie dość wygodne. Dzięki bogatemu wyposażeniu oczyścimy również m.in. tapicerki.

częstotliwość (Hz): 50/60 Hz

moc znamionowa (2010/30/EC): 700 W

zużycie energii: 28 kWh/rok

długość kabla: ok. 6 m

poziom hałasu: ok. 78 dB(A)

Zajrzyj do oferty

Zobacz również:

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

Bezworkowe odkurzacze zyskują coraz większą popularność. Pozbywamy się konieczności wymiany, a dodatkowo nieprzyjemnego zapachu. Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1 wyposażono w filtr HEPA 13. Za odpowiednie pochłanianie nieczystości, zarazków i kurzu odpowiada wydajny akumulator litowo-jonowy. Dzięki bezprzewodowej formie możemy dotrzeć do każdego zakamarka w domu.

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów:

praktyczny pasek do noszenia

wtykowy uchwyt

elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1 z funkcją mopowania

Inteligentne roboty wyręczające nas w sprzątaniu to strzał w dziesiątkę. SSWR A1 działa w aż 6 trybach, a w tym m.in. w sposób zaplanowany (zgodnie z harmonogramem). Jest zdolny do wycierania podłoża oraz odkurzania. Sprawdzi się również w przypadku alergików, ponieważ posiada dwa filtry - w tym HEPA 12. Cykl ładowania pozwala na około 70-90 minut pracy, tak więc w zupełności wystarczająco nawet dla większych mieszkań.

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

z 10 czujnikami antykolizyjnymi

z 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność: ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min.

Zajrzyj do oferty

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

O trafieniu do oferty Lidla Xiaomi pisaliśmy już nieco wcześniej i w dalszym ciągu podzielamy zdanie, że jest to godny uwagi sprzęt. Aż trzypoziomowa filtracja uczyni nasz dom nie tylko czystszym, ale i wolnym od szkodliwych związków. Jako że jest to model bezprzewodowy, znajdzie zastosowanie nawet w dużych mieszkaniach - bez obaw o zmianę gniazdka w trakcie pracy.

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

waga: ok. 1,2 kg

Zajrzyj do oferty

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1, SHAZ 22.2 D5, 130 W

Odkurzacz akumulatorowy to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć dodatkowych kabli, a jednocześnie docierać do odległych i trudno dostępnych przestrzeni w domu. Model SILVERCREST o mocy 130 Watt cechuje się cyklonową technologią (powietrze trafiające do zbiornika jest wprowadzane w silny ruch, czego efektem jest oddzielenie od zanieczyszczeń). Urządzenie pełni również funkcję odkurzacza ręcznego - demontaż trwa zaledwie kilka sekund.

akumulator litowo-jonowy: 22,2 V, 2500 mAh

moc: 130 W

czas ładowania: 4-5 h

pojemność zbiornika na kurz: 0,6 l

czas pracy: 25 min w trybie MAX, 45 min w trybie ECO

Zajrzyj do oferty

Wszystkie urządzenia z Lidla, które pomogą w zachowaniu porządku w domu znajdziesz pod tym linkiem.