Lidl: Wielofunkcyjny robot kuchenny znowu dostępny w ofercie sklepu!

W ofercie sklepu internetowego Lidl ponownie pojawił wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect, popularnie określany jako lidlomix. Nie wiemy jednak, na jak długo...

Robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect sprzedawany w Lidlu cieszy się ogromną popularnością, a więc dostępność produktu szybko może ulec zmianie - w momencie pisania artykułu lidlomix jest dostępny na stronie internetowej sklepu Lidl Online. Klientów przyciąga przede wszystkim jego cena - robot marki SilverCrest kosztuje obecnie 1899 zł, co oznacza, że jest on znacznie tańszy on znanego Thermomixa, za którego musimy zapłacić ponad 5000 zł (przy czym robot sprzedawany jest wyłącznie podczas specjalnych prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych).

Warto wspomnieć, że miesiąc temu w hiszpańskim sądzie odbyła się sprawa odnośnie naruszenia oryginalnego patentu produktu Thermomix marki Vorwerk. Jak się okazało Lidl przegrał proces i musiał wycofać lidlomixa ze sprzedaży, ale dotyczyło to wyłącznie rynku hiszpańskiego. Jak widać, w Polsce urządzenie nadal może być sprzedawane.

Czym charakteryzuje się lidlomix?

Dzięki robotowi kuchennemu przygotujemy m.in.: zupy, sosy, smoothie, potrawy warzywne, mięsne i makaronowe, ryby, wyroby mączne czy konfitury

Jest wyposażony w Cooking-Pilot - 500 zaprogramowanych przepisów z instrukcją wykonywania krok po kroku

Posiada 7" (17,78 cm) kolorowy wyświetlacz – ustawianie i pokazywanie: prędkości, temperatury oraz poszczególnych kroków w przepisie

Pozwala na darmowe pobieranie przepisów i automatyczna aktualizacja

Ma wbudowaną wagę kuchenną do bezpośredniego ważenia w garnku (do ok. 5 kg)

4,5-litrowy pojemnik do miksowania z maks. pojemnością 3 l

Pokrywkę z otworem do napełniania

Nasadkę do gotowania na parze, szpatułkę, nasadkę do mieszania

4 przyssawki zapewniające stabilność urządzenia na blacie

Wymiary:

Rozmiar: 49,5 x 31,0 x 37,5 cm

Waga: 7,1 kg

Jakie funkcje posiada lidlomix?

Wi-Fi do pobierania przepisów i aktualizacji

10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

3 automatyczne programy: smażenie, gotowanie na parze, zagniatanie

Bieg w prawo: rozdrabnianie, siekanie

Bieg w lewo: mieszanie, ugniatanie

Regulacja temperatury od 37 do 130°C

99-minutowy timer

