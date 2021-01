Lidl: ciekawa promocja na oczyszczacz powietrza Dyson - czy warto?

W sklepie internetowym Lidla na wyprzedaży pojawił się oczyszczacz powietrza Dyson Pure Cool Me w atrakcyjnej cenie. Czym charakteryzuje się urządzenie i jakie funkcje posiada?

W Lidlu nadal trwa poświąteczna promocja na różnego rodzaju produkty do domu. W tym tygodniu na wyprzedaży pojawił się oczyszczacz powietrza marki Dyson, który kosztuje obecnie 899 zł, czyli ok. 300 zł taniej niż w innych sklepach. Urządzenie jest dostępne wyłącznie w sklepie Lidl online, pod tym adresem: www.lidl-sklep.pl. Warto pomyśleć o zakupie tego rodzaju urządzenia, szczególnie teraz, w okresie sezonu grzewczego, gdy jakość powietrza znacznie się obniża.

Jakie funkcje posiada oczyszczacz powietrza Dyson Pure Cool Me?

Oczyszczacz powietrza Pure Cool Me marki Dyson, to niewielkie urządzenie, które możemy ustawić na biurku lub stole - oczyszczacz został zaprojektowany w taki sposób, aby kierować świeże, chłodne powietrze bezpośrednio w naszym kierunku i nie rozprowadzać go po całym pomieszczeniu. Jak podaje producent maksymalny przepływ powietrza CADR wynosi w tym przypadku 925 m3/h. Oscylacja powietrza może być ustawiona maksymalnie na 70°.

Oczyszczacz został wyposażony w zintegrowany filtr, który składa się z:

Filtra węglowego , który pochłania nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy,

, który pochłania nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy, Filtra HEPA z włókna szklanego, odpowiedzialnego za usuwanie 99.95% szkodliwych cząsteczek.

Źródło: www.dyson.pl

Urządzenie posiada niewielki wyświetlacz LED, na którym można odczytać informacje dotyczące strumienia powietrza, trybu pracy i stanu filtra. Maksymalna prędkość wentylatora to 10. Oczyszczacz posiada timer, który można ustawić w zakresie od 15 minut do 8 godzin. Zdalne sterowanie możliwe jest za pomocą pilota, który jest dołączony do zestawu.

Parametry techniczne:

Moc: ok. 40 W

Napięcie/częstotliwość: 220-240 V 50/60 Hz

pobór mocy, tryb czuwania (stand-by): 0,5 W

Minimalny poziom hałasu: 43,5 dB

Poziom hałasu: 59 dB

Wymiary: ok. 24,5 x 24,5 x 40,1 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga: 2,8 kg

