Lidl: co kupimy taniej w tym tygodniu? Można liczyć na kilka ciekawych rabatów

Przeglądamy, co pojawi się w promocyjnych cenach w sklepie Lidl w przyszłym tygodniu. Jest sporo ciekawych urządzeń, które będzie można zgarnąć w niższej cenie.

Lidl ciągle zaskakuje nas nowościami oraz niskimi cenami. W ofercie znajdziemy mnóstwo urządzeń AGD i sprzętów elektronicznych, które często dostępne są w przystępnych, niskich cenach. Sprawdzamy, co pojawi się w najbliższej ofercie i na co warto zwrócić szczególną uwagę. Pisaliśmy już o przecenionych ekspresach do kawy - przejdź do tekstu. Ale propozycji jest znacznie więcej.

Frytkownica ze stali szlachetnej

Z 3 koszykami do smażenia na różne potrawy

1 duży koszyk – na np. rybę lub sznycel

2 małe koszyki do równoczesnego używania, np. na skrzydełka, sajgonki lub frytki

Płynna regulacja temperatury do maks. 190°C

Pojemnik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu i koszyki do smażenia przeznaczone do zmywarek

Maks. ilość napełnienia (olej): 4 l

Moc: 2000 W

Maks. ilość napełnienia: duży kosz: ok. 3,1 l (na ok. 850 g frytek); mały kosz: ok. 1,4 l (na ok. 400 g frytek)

Cena promocyjna: 149,40 zł

Odkurzacz ręczny akumulatorowy SHAZ 22.2 D5 z technologią cyklonową

Czas ładowania: 4-5 godzin

Żywotność baterii: 25 minut w trybie MAX, 45 minut w trybie ECO

Pojemność zbiornika na kurz: 0,6 L

Moc: 130 W

Bateria litowo-jonowa: 22,2 V, 2500 mAh

Akcesoria w zestawie: uchwyt ścienny, materiał montażowy, elektryczna szczotka do podłóg, szczotka do kurzu, ssawka szczelinowa, mała szczotka, aluminiowa rura ssąca, zasilacz sieciowy

Cena promocyjna: 279 zł

Akumulatorowa myjka do okien SFR 3.7 D6

Bateria litowo-jonowa (ok. 3,7 V / ok. 2200 mAh)

Odporność na zachlapanie IPX4

Wyjmowany zbiornik na wodę brudną 270 ml (ok. 150 ml przy znaku MAX)

Prędkość wentylatora: 18 000 obr/min (+/-10%)

Czas ładowania: 150 ~ 210 min

Czas pracy przy pełnym naładowaniu: ok. 40 min

Cena promocyjna: 79 zł

Więcej ofert w promocyjnych cenach możecie znaleźć tutaj.

