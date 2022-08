Lidl: czy ten produkt okaże się hitem? Dostępny już niebawem

Lidl to jeden z najczęściej odwiedzanych sklepów w Polsce - do swojej oferty wprowadza coraz bardziej pożądane produkty. W najbliższych dniach pojawi się coś, czego potrzeba w każdym domu. Przekonująco niska cena, a może nieprzeciętne parametry? Sprawdźmy, dlaczego może okazać się hitem!

Niemiecka sieć sklepów na stałe zagościła wśród Polaków, a to dzięki różnorodnej ofercie z wielu kategorii - w tym AGD, RTV, elektronarzędzia i nie tylko. Tym razem, wprowadza do oferty produkt, który niegdyś znaleźlibyśmy wyłącznie w sklepach z elektroniką. Już w najbliższych dniach, w internetowym sklepie Lidl pojawi się chłodziarko-zamrażarka SILVERCREST! Sprawdźmy, co sobą reprezentuje.

SILVERCREST Chłodziarko-zamrażarka SKGK 323 A1, ok. 323 l

Nowoczesna chłodziarko-zamrażarka przechowa wszelkie produkty, które wymagają specjalnego chłodzenia. Jej pojemność to aż 323 litry - komora chłodziarki: ok. 219 l,

komora zamrażarki: ok. 104 l. Jest wyposażona w nowoczesną technologię No Frost - zapewniając brak szronu we wnętrzu. Umożliwia elektroniczną kontrolę temperatury, a odpowiednie oświetlenie zapewniają LED-y. Nie ma obaw o głośną pracę chłodziarko-zamrażarki, ponieważ generowany hałas jest na poziomie maksymalnie 40 dB (klasa C).

Zajrzyjmy do wyposażenia:

chłodziarka: 2 szklane półki o regulowanej wysokości, 1x przezroczysta szuflada na warzywa ze szklaną pokrywą, 1x przezroczysta szuflada do utrzymywania świeżości ze szklaną pokrywą, 3x przezroczysta półka na drzwiach

3 przezroczyste szuflady, podstawka na jajka, pojemnik na kostki lodu i osłona zawiasów

Szczegółowe parametry:

klasa wydajności energetycznej: E

zużycie energii: 249 kWh/rok

zdolność zamrażania: 6,4 kg (w ciągu 24 godzin)

czas przechowywania w przypadku awarii: 10,5 h

materiał :metal

wymiary: ok. 60 x 184 x 66 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 65,5 kg

Zaskakująca może być cena chłodziarko-zamrażarki SILVERCREST, ponieważ kosztuje ona 2299 zł. Jak wspominaliśmy, będzie dostępna poprzez sklep internetowy Lidl już w ciągu dwóch najbliższych dni!