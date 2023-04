Lidl dorzucił do oferty mega praktyczny sprzęt do domu. Jest jednak jeden minus

W najnowszej ofercie Lidla pojawił się wielofunkcyjne urządzenie, które przyda się podczas sprzątania różnego rodzaju powierzchni. Ale czy warto decydować się na zakup w danym sklepie?

W internetowym sklepie Lidla znajdziemy naprawdę szeroki i ciekawy asortyment produktów do domu, warsztatu czy ogrodu, w tym sporo elektroniki czy sprzętów AGD. Przyglądając się tym ostatnim, trafiłam na nowość w ofercie - odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopowania marki Vileda. W ostatnim czasie tego typu sprzęty stają się coraz bardziej popularne, dlatego też warto zwrócić uwagę na model, który znalazł się w Lidlu.

Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia Vileda JetClean

To wielofunkcyjne urządzenie, które przeznaczone jest nie tylko do odkurzania, ale także mycia podłóg. Dodatkowo posiada funkcję osuszania podłogi, więc nie musimy martwić się o smugi. Jak deklaruje producent, nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni (w tym laminat, parkiet, winyl lub płytki). Do dyspozycji mamy zbiornik na czystą wodę o pojemności 640 ml oraz na brudną - o pojemności 400 ml. Na jednym napełnieniu zbiornika możliwe jest wyczyszczenie powierzchni do 50 m², chociaż z pewnością zależy to od rodzaju zabrudzeń i sposobu sprzątania. Dodatkowym udogodnieniem jest samoczyszcząca się rolka z mikrofibry oraz podstawka do przechowywania urządzenia.

Dane techniczne:

Moc: 400 W

Długość kabla: 7 m

Wymiary: 124 x 27 x 26 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: 4700 g

Cena Vileda JetClean

Jeśli chodzi o cenę, odkurzacz Vileda Jetclean w Lidlu kosztuje aktualnie 1249 zł i niestety jest to nieco zawyżona cena, patrząc na to, że w innych sklepach możemy znaleźć ten sam sprzęt znacznie taniej. Poniżej znajdziecie najlepsze propozycje: