Lidl: ekspresy do kawy na każdą kieszeń. Oto 5 najciekawszych modeli [06.10.2022]

Który ekspres do kawy z Lidla warto kupić? Sprawdzamy, jakie tanie ekspresy do domu i przydatne gadżety znajdziemy w Lidlu.

Coś dla amatorów kawy, zarówno małej czarnej, jak i cappuccino albo latte macchiato – ekspresy i akcesoria w niskiej cenie. Jeśli rozglądasz się za nowym sprzętem do parzenia małej czarnej lub przygotowania smacznego cappuccino, z pewnością zainteresuje cię to zestawienie tanich ekspresów do domu z Lidla. Oferta tego dyskontu jest naprawdę konkurencyjna – takich cen nie spotyka się na co dzień. Gadżetom z Lidla jak zawsze towarzyszy też stylowy design, który sprawdzi się w każdej kuchni. To sprawia, że te urządzenia są ponadczasowe.

Jaki ekspres do kawy wybrać i jakie akcesoria do parzenia kawy są najbardziej przydatne? Co najlepiej sprawdzi się w kuchni domowego baristy? Sprawdź nasz przegląd oferty Lidla z kategorii „Kuchnia”! Wybraliśmy najciekawsze sprzęty oraz gadżety przydatne podczas parzenia kawy.

SILVERCREST Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2, 1470 W

Ten model to kolbowy ekspres ciśnieniowy z systemem do spieniania mleka. Urządzenie wyposażono w 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Moc ciśnieniowa ekspresu wynosi 15 barów. Użytkownik ma możliwość indywidualnej regulacji ilości spienianego mleka. Urządzenie wyposażono w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) oraz zintegrowany zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki. W skład zestawu wchodzi dodatkowo łyżeczka do kawy oraz ubijak. Co ważne, pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce, a sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia.

Cena: 599 zł Sprawdź

SILVERCREST Ekspres ciśnieniowy do kawy SEMS 1100 B2, 1100 W

To kolejny kolbowy ekspres ciśnieniowy o mocy 15 barów. Urządzenie wyposażono w obrotową dyszę wysokociśnieniową 2 w 1 (wylot gorącej wody i dysza do spieniania mleka). Ekspres posiada wyjmowany pojemnik na wodę (maks. 1,2 l) oraz wyjmowaną tackę ociekową ze wskaźnikiem poziomu wody i kratkę ociekową. Zestaw zawiera: 2x filtr do 1 lub 2 filiżanek, 1x uchwyt na filtr, 1x łyżeczka do kawy 2 w 1 z ubijakiem.

Cena: 299 zł Sprawdź [dostępny wkrótce]

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym – czarny

Urządzenie charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 15 bar. Ten model kolbowego ekspresu ciśnieniowego wyposażono w filtr easy clean nadający się do kawy mielonej i w kapsułkach. Jak zapewnia producent, obsługa urządzenia za pomocą jednego przycisku jest prosta. Ekspres posiada czajnik ze stali szlachetnej, wyjmowaną tackę ociekową oraz pokrętło do regulacji ilości pary.

Cena: 639 zł Sprawdź

SILVERCREST Profesjonalny ekspres do espresso SSMP 1770 A2, ze zintegrowanym młynkiem

Producent zapewnia, że ekspres posłuży do przyrządzania kawy jak prawdziwy barista. Pozwala na przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem. Urządzenie ma wydajną pompę 15-barową oraz stożkowy młynek z 15 ustawieniami stopnia mielenia. Pojemnik pomieści ok. 250 g ziaren. Ekspres wyposażono w dyszę do spieniania mleka, odpowiednią również do przygotowania gorącej wody, a także zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 2,3 l. W urządzeniu zastosowano system grzewczy Thermoblock, służący do szybkiego podgrzewania wody.

Cena: 1399 zł Sprawdź

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres wyposażono w system spieniania mleka. Ma sześć przycisków, a mechanizm jego działania opiera się na tradycyjnym systemie sitkowym – w zestawie znajdziemy 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Pompa zastosowana w tym modelu ma ciśnienie 15 barów. Ekspres wyposażono też w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki. Co ważne, sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia, a pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce.

Cena: 648,99 zł – 616,99 zł Sprawdź

Do przygotowania ulubionej kawy przydadzą się także:

SILVERCREST Ekspres przelewowy do kawy SKMK 1000 B2, 1000 W

ekspres przelewowy do kawy pozwala na przygotowanie do 10 filiżanek pysznej kawy

płytka utrzymująca ciepło z powłoką zapobiegającą przywieraniu

zdejmowany uchwyt filtra* (wymiary 1 x 4) z funkcją zatrzymywania kapania

ze szklanym dzbankiem, filtrem stałym i miarką do kawy

podświetlony włącznik i wyłącznik

zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody

dzbanek, uchwyt filtra, filtr stały i miarkę do kawy można myć w zmywarce

Cena: 109 zł Sprawdź

SEVERIN Spieniacz do mleka, 200 ml

Urządzenie posiada 2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka. Umożliwia spienianie mleka na zimno i na gorąco, a także podgrzewanie go. Nadaje się do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka. Pojemnik pokryto w środku powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie.

Cena: 159 zł Sprawdź [dostępny wkrótce]

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

Pojemność młynka wystarczy na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy (ok. 70 g ziaren). Urządzenie wyposażono w przezroczystą pokrywkę służącą do kontroli stopnia zmielenia oraz mechanizm z wysokojakościowej stali szlachetnej. Młynek stanowi idealne uzupełnienie ekspresów do parzenia kawy.

Cena: 49,99 zł Sprawdź

SILVERCREST Indukcyjny spieniacz do mleka SIMAS 550

do przyrządzania idealnej pianki z mleka w krótkim czasie

4 programy do wyboru poprzez obsługę jednym przyciskiem: ciepła pianka; podgrzewanie mleka; kakao; zimna pianka

dioda LED wskazuje wybrany program (czerwony = ciepły, niebieski = zimny)

pojemnik wewnątrz z oznaczeniem, bezprzewodowy, obracany w zakresie 360°

ubijacz do funkcji "spienianie" i "podgrzewanie"

zdejmowana pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

automatyczna funkcja wyłączania

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowe nóżki przy podstawie

pojemnik na mleko, pokrywka i ubijacz nadają się do mycia w zmywarce

pojemność: pojemność: 820 ml; ilość mleka: co najmniej 100 ml; podgrzewanie mleka: 400 ml

Cena: 279 zł Sprawdź

SILVERCREST Młynek do kawy SKKM 200 z żarnem stożkowym

z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem guzika

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak np. ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 25 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność zbiornika na ziarna kawy: ok. 250 g

Cena: 279 zł Sprawdź

