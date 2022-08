Lidl: elektronarzędzia w niskich cenach - sprawdzamy ofertę [18.08.2022]

W każdym domu powinno znaleźć się miejsce na najpotrzebniejsze narzędzia. Wysokiej klasy produkt gwarantuje funkcjonalność, a Lidl - niskie ceny! Sprawdzamy aktualną ofertę z kategorii elektronarzędzi. Na co warto zwrócić uwagę?

Asortyment w sieci sklepów Lidl stale się zmienia i powiększa. Na ten moment możemy znaleźć produkty niemal do każdego wnętrza naszego domu, przy zachowaniu dobrej jakości oraz konkurencyjnej cenie. Kategoria, która z pewnością zainteresuje wielu gospodarzy to elektronarzędzia! Często niedoceniane artykuły są niemal niezastąpione w garażu, ogrodzie, jak i przy wielu pracach wewnątrz domu. Na co warto zwrócić uwagę pośród ponad setki produktów? Podpowiadamy!

PARKSIDE Piła do gałęzi z akumulatorem PAAS 12 A2, 12 V (bez akumulatora i ładowarki)

do mocnego piłowania gałęzi do 80 mm Ø

z ząbkowanym pałąkiem podtrzymującym gałęzie

ergonomiczny, miękki uchwyt

z praktyczną walizką do noszenia

spust z bezstopniową regulacją prędkości

wyłącznik lewy/prawy (z zaokrąglonymi krawędziami) służy jako wyłącznik bezpieczeństwa

metalowe pokrętło do beznarzędziowej wymiany ostrza

wskaźnik poziomu naładowania LED (zielony/pomarańczowy/czerwony)

zabezpieczenie przed przeciążeniem

monitorowanie zwarć na wyjściu

kompatybilny z wszystkimi narzędziami PARKSIDE X 12 V Team

dostarczany bez akumulatora i ładowarki

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

PARKSIDE Zestaw Szlifierka kątowa PWS 115 A1 i Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3

Szlifierka:

z wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 2-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz przecinających i ściernic o Ø do 115 mm (np. firmy Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

pokrywa ochronna 2 w 1, przestawiania bez użycia narzędzia, do przecinania i szlifowania

uchwyt z praktycznym przechowywaniem kluczy do mocowania

Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3:

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

Cena: 277,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarkoszlifierka PFBS 12 C5 (z akumulatorem, bez ładowarki)

akumulatorowa wiertarkoszlifierka PFBS 12 C5 do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, cięcia i grawerowania

regulacja prędkości obrotowej

wydajny akumulator litowo-jonowy 12 V (1,3 Ah)

kompaktowe wymiary i powłoka antypoślizgowa

kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z serii PARKSIDE X 12 V Team

w zestawie bez ładowarki

w zestawie: 44 końcówki, 5 tulei zaciskowych, przyrząd do wymiany końcówek, kabel do ładowania USB C (1,5 m)

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przecinarka plazmowa PPS 40 B3

przecinarka plazmowa PPS 40 B3 z wysokiej jakości palnikiem do cięcia z uchwytem z tworzywa sztucznego

bezdotykowe nacinanie poprzez zapłon pilotowy – redukuje zużycie dyszy palnika

nie jest konieczne szlifowanie miejsca nacięcia

kabel do cięcia o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika

przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect")

kompatybilna z dostępnymi w handlu sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa polerka 20 V, PPMA 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

do komfortowego polerowania i uszczelniania lakierowanych powierzchni

idealna do samochodu, łódki, motocykla i kampera

6-stopniowa regulacja liczby obrotów

ergonomiczne prowadzenie dwoma rękoma z antypoślizgową powłoką Softgrip i ze zintegrowanym przełącznikiem

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah)

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

w zestawie: 2 nakładki polerujące przeznaczone do prania (1 x frotté, 1 x syntetyczna)

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa PSBSAP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa jest wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

mocny silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym, wysokowydajnym mechanizmem udarowym

wysokiej jakości uchwyt wiertarski RÖHM z metalu z blokadą promieniową

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

ergonomiczny uchwyt z powłoką Softgrip

dodatkowy regulowany uchwyt z metalowym ogranicznikiem głębokości

z walizką do przenoszenia

urzadzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 369 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe mieszadło do farb i zaprawy 20 V PFMRA 20-Li A1

do dokładnego zmieszania płynnych i sproszkowanych materiałów budowlanych bez użycia siły

silnik bez szczotek (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

optymalne dopasowanie do mieszanych produktów dzięki 6-stopniowej regulacji obrotów

wytrzymała obudowa przekładni z odlewu aluminiowego

łagodny rozruch zapewnia komfortową i bezpieczną pracę

ergonomiczne uchwyty

szybki montaż mieszadła bez użycia narzędzi

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 279 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Spawarka inwertorowa PTMI 180 A1, WIG / MMA

wydajne, profesjonalne urządzenie oferujące 2 metody spawania: MMA (elektrody prętowe) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)

idealna także do mobilnego zastosowania - kompaktowa budowa i niewielka waga

3 komfortowe funkcje dla optymalnego postępu prac

Hot Start: perfekcyjny zapłon łuku świetlnego bez sklejania elektrody

Anti Stick: łatwe rozdzielanie przy sklejonej elektrodzie przez automatyczną redukcję prądu spawalniczego

Lift Arc: komfortowy zapłon łuku świetlnego przy spawaniu WIG poprzez podniesienie elektrody z miejsca spawania

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

z wysoką tolerancją w razie zmian położenia - łuk elektryczny pozostaje dłużej stabilny

elektroniczna regulacja za pomocą innowacyjnego wyświetlacza czołowego z prostą obsługą pokrętła

wskaźnik cyfrowy dla ustawionych parametrów

spawanie metodą WIG

ochrona przed przeciążeniem poprzez czujniki termiczne

palnik WIG z przyłączem gazu ochronnego (gwint wewnętrzny ¼“)

przewód spawalniczy o dł. 2 m z uchwytem na elektrodę

przewód uziemiający o dł. 2 m wysokiej jakości z zaciskiem galwanicznym

włącznik/wyłącznik z lampą sygnalizacyjną sieci

obudowa z lakierowanej blachy stalowej z pasem do przenoszenia

Cena: 899 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Składana kabina spawalnicza PSSK 50 A1

do ochrony otoczenia przed odpryskami materiału, iskrami i jaskrawym światłem podczas prac spawalniczych i szlifierskich

mobilna skrzynka z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm

szybki i prosty montaż oraz demontaż z systemem składania i osadzania wraz ze śrubami zabezpieczającymi

z przyłączem masy przy kabinie spawalniczej do komfortowego spawania bez zacisku masy bezpośrednio na przedmiocie obrabianym

oszczędność miejsca dzięki możliwości złożenia i łatwy transport za pomocą uchwytu do przenoszenia

obszar zastosowania: spawalnicze akcesoria ochronne

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka PSTK 800 D3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowej regulacji skoku wahadła

precyzyjne ustawienie cięcia bez skoku wahadła

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie sterowany wybór liczny skoków

płyta podstawowa regulowana bez użycia narzędzi z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt pokrętła z antypoślizgową powłoką gumową

funkcja dmuchawy dla linii cięcia bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu – z króćcem odsysającym z reduktorem

szybkomocujący uchwyt SAW LOCK do łatwej wymiany brzeszczotu

przezroczysta ochrona piły

osłona przeciwodpryskowa

do dostępnych w sprzedaży brzeszczotów z uchwytem typu T (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

Cena: 189 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka ukosowa z laserem PKS 1500 B3, 1500 W

Piła poprzeczna-ukośnica PKS 1500 B3 do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

Laser zwiększający precyzję cięcia

Płynnie przechylana głowica tnąca

Skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

Urządzenie mocujące i boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

Kompaktowa konstrukcja z praktycznym uchwytem do przenoszenia

Łatwy do zamontowania pojemnik na pył

Możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

Do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

akcesoria w zestawie: 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarcz, 1 narzędzie do regulacji ogranicznika przedmiotu obrabianego, 2 zapasowe szczotki węglowe, 2 baterie alkaliczne (do lasera)

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Urządzenie parowe do usuwania tapet PDTA 5 A1, 2300 W

do usuwania wszystkich rodzajów tapet za pomocą pary - bez użycia środków chemicznych

nieprzerwany proces parowania do 80 min. (przy pełnym pojemniku)

powierzchnię płyty parowej można powiększyć za pomocą nakładek (18 x 8 cm / 28 x 20 cm)

z wężem parowym o długości 4 m dla większej elastyczności

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i zaworem bezpieczeństwa

uchwyt węża do przechowywania

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zszywacz elektryczny PET 25 C3, 30 bpm

wąski element zszywacza do wąskich elementów oraz prac w pobliżu krawędzi

koło nastawcze do bezstopniowego wstępnego wyboru siły uderzenia

wygodna obsługa jedną ręką z antypoślizgowym miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

do zszywek 15-25 mm i gwoździ 15, 20, 25 i 32 mm

3-krotny bezpiecznik można uruchomić tylko przy włączonym wyłączniku sieciowym, styku z końcówką zszywacza i wciśniętym wyłączniku ręcznym

praktyczny system załadunku tylnego ze wskaźnikiem napełnienia

w zestawie ogranicznik równoległy

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa POFA 12 A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna

ergonomiczny kształt obudowy z antypoślizgową powłoką Softgrip

3-poziomowy wskaźnik LED statusu naładowania akumulatora na urządzeniu

płynnie ustawiany ogranicznik głębokości z precyzyjną regulacją

prosta wymiana narzędzia dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

adapter do zewnętrznego układu zasysania

ochrona przed samoczynnym włączeniem

dostosowana do dostępnych w handlu frezów z uchwytem 6 lub 8 mm

wraz z 6-częściowym zestawem frezów do drewna w praktycznym pudełku: 1 frez do profilowania, 1 frez do zaokrąglania, 1 frez wpustowy V, 2 frezy wpustowe, 1 frez do wyflowania powierzchni

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 12 V Team“

akcesoria zawarte w zestawie: 6-częściowy zestaw frezów do drewna, 1 ogranicznik równoległy, 2 uchwyty do mocowania (6 i 8 mm), 1 klucz oczkowy, 1 adapter do zewnętrznego układu zasysania, praktyczna walizka do przechowywania i przenoszenia

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczny zszywacz PHET 15 C2, ze zszywkami i gwoździami

komfortowa obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

magazynek z obustronnym wskaźnikiem wypełnienia

dla zszywek 6–14 mm i gwoździ 14–15 mm

kompatybilny z akcesoriami dostępnymi w handlu

lekki i kompaktowy

szybkie i wygodne mocowanie

zakres wykorzystania: dekorowanie, majsterkowanie lub gospodarstwo domowe

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE 2 w 1 Akumulatorowa sprężarka 20 V PAK 20-Li B2 i pompka PALP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

2 urządzenia zoptymalizowane pod kątem wszystkich popularnych zastosowań

akumulatorowa sprężarka PAK 20-Li B2:

idealna do sprężonego powietrza, jak w przypadku opon rowerów i dmuchanych zabawek oraz artykułów sportowych

wstępna regulacja ciśnienia z automatycznym odłączaniem

wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem ciśnienia w bar lub PSI

kompaktowa obudowa z gumowanym uchwytem, lampką roboczą LED i dodatkowymi uchwytami na akcesoria

akumulatorowa pompka PALP 20-Li B2:

idealna do dużych ilości powietrza, jak w przypadku materacy dmuchanych, łódek dmuchanych lub artykułów plażowych

kompaktowa obudowa z gumowanym uchwytem i lampką roboczą LED

przeznaczona także do odsysania powietrza

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw bez akumulatora i bez ładowarki

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

w zestawie walizka do przenoszenia

sprężarka: maks. ciśnienie robocze: 7 bar

pompka: strumień powietrza: 70 m³/h

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt z warstwą antypoślizgową

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

przezroczysta osłona

osłona rozwarcia

do powszechnie dostępnych brzeszczotów typu T z jednym noskiem (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

W zestawie: 2 brzeszczoty do cięć drewna, 1 brzeszczot do cięć metalu, 1 prowadnica równoległa, 1 złączka dla zewnętrznego układu zasysania, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa lampa robocza COB LED

wydajne diody świetlne COB-LED z płynną regulacją jasności

składany element oświetleniowy

stopa przechylana pod kątem z przegubem kulowym i pałąkiem do zawieszania

wytrzymała obudowa z powłoką Softgrip i wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora

zabezpieczone przyłącze USB do ładowania wraz z kablem USB

Cena: 49,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa lampa robocza, 800 lm, trójnóg

lampa kombi 2 w 1 z mocnymi diodami LED COB

równomierne oświetlenie otoczenia z 2 poziomami jasności - maks. / eco

reflektor z punktowym strumieniem światła

obudowa odporna na uderzenia z zabezpieczonym elementem oświetleniowym pyło- i bryzgoszczelnym

zabezpieczone złącze do ładowania ze wskaźnikiem stanu akumulatora

składany trójnóg i praktyczny haczyk do zawieszania

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Maska spawalnicza XXL PSHP A1, automatyczna

do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) także przy niskim natężeniu prądu od 10 A

komfortowa praca z podwyższonym bezpieczeństwem dzięki wyjątkowo dużemu polu widzenia „XXL”

filtr true color z wiernym odtwarzaniem kolorów (w porównaniu do konwencjonalnych filtrów spawalniczych)

optymalna ochrona dzięki automatycznemu przyciemnianiu przy zapalaniu łuku świetlnego

system sterowany czujnikiem o bardzo krótkim czasie reakcji (DIN EN 379, klasa 1.1.1.2.)

zmiennie ustawiana czułość i czas rozjaśniania (0,1–0,8 s)

bezstopniowo regulowany poziom ochrony DIN za pomocą bocznego pokrętła

możliwość dostosowania do iskrzenia podczas prac szlifierskich

przyłbica przylegająca do głowy o niewielkim ciężarze i z regulowaną taśmą na głowę

automatyczna kontrola zaciemnienia – do komfortowej pracy bez przerywania

z przyciskiem testowania służącym do sprawdzania sprawności

samoczynne ponowne rozjaśnianie po zakończeniu spawania

zasilanie maski spawalniczej w prąd za pomocą fotoogniwa z baterią guzikową

wymienna jednostka zaciemnienia

dostosowana do pracy w temperaturze otoczenia od -5 do 55°C

wskaźnik niskiego naładowania baterii

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wyrzynarka PSSPA 20-Li B2, 20 V, bez akumulatora i ładowarki

silnik bezszczotkowy (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

7-stopniowa regulacja liczby skoków: 1 x tryb automatyczny + 6 wybieranych poziomów

5 wybieranych kątów cięcia

zintegrowana lampa robocza LED z 2 rozszerzonymi funkcjami: 1. Oświetlenie przed uruchomieniem maszyny / 2. Oświetlenie po wyłączeniu

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę tarczy

linia cięcia bez wiórów dzięki funkcji dmuchawy

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

płoza ślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

w zestawie z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

w zestawie z walizką do transportu

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętarka akumulatorowa PAS 5 D5, 4V (z akumulatorem, bez ładowarki)

kompaktowa, akumulatorowa wkrętarka z przyłączem do ładowania USB typu C i 30-częściowym zestawem bitów

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

w praktycznym opakowaniu

kompatybilna z wymiennymi nasadkami marki Parkside*

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przenośna pilarka stołowa PMTS 210 A1, 1200 W

do precyzyjnych cięć w drewnie, płytach wiórowych, powlekanych płytach meblarskich i tworzywach sztucznych

łatwy transport - waga całkowita tylko 14 kg

wydajny silnik o mocy 1200 W

płynna regulacja wysokości cięcia

płynne przychylanie tarczy tnącej ze skalą do dokładnych cięć po skosie

ogranicznik równoległy i kątowy (-60° do +60°) do precyzyjnych cięć

stół powlekany proszkowo ze zintegrowanym rowkiem prowadnicy

boczne poszerzenie stołu ze zmiennym elementem wysuwanym

2 przyłącza do zewnętrznego układu zasysania (osłona tarczy tnącej/obudowa)

popychacz w uchwycie bocznym

obudowa powlekana proszkowo z nóżkami gumowymi tłumiącymi wibracje

zabezpieczony włącznik / wyłącznik

tarcza tnąca (wstępnie zamontowana): Ø 210 mm / 24 zęby

nadaje się również do stałego montażu na stole warsztatowym

akcesoria zawarte w zestawie: ogranicznik równoległy, ogranicznik kątowy, popychacz, narzędzie do wymiany tarczy, materiał do montażu na stole warsztatowym

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulator 12 V, 2 Ah

wydajny akumulator litowo-jonowy

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i wydłużony okres eksploatacji akumulatora

większe możliwości akumulatora dzięki równomiernie obciążanym celom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

pasuje do ładowarki z serii X 12 V

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 12 V Team

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Inwertorowa spawarka MMA, PISG 100 A1G

idealna jako urządzenie dla początkujących - proste użytkowanie i kompaktowa budowa

innowacyjna technologia inwertorowa dla optymalnych spoin spawalniczych

homogeniczne łączenie stali, stali szlachetnej i odlewów

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

z wysoką tolerancją w razie zmian położenia - łuk elektryczny pozostaje dłużej stabilny

1,5 m przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody (dla Ø 1,6–2,5 mm)

1,5 m przewód masy z silnym zaciskiem

metalowa obudowa malowana proszkowo ze zintegrowanym wentylatorem i pasem do przenoszenia o regulowanej długości

niewielki ciężar - idealna także do mobilnego zastosowania

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do wszystkich dostępnych w handlu elektrod do stali szlachetnej, odlewów i zasadowych elektrod prętowych

włącznik/wyłącznik z lampą sygnalizacyjną sieci

Cena: 289 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Blok z 4 gniazdkami

4 gniazdka z samozamykającymi się przykrywkami

z praktyczną możliwością zwijania przewodu

do stosowania w pomieszczeniach i krótkotrwałego użytku na zewnątrz - klasa szczelności (IP44)

składany uchwyt

z mocnym, ergonomicznym uchwytem

do stosowania w ogrodzie lub na twardym podłożu

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 4 C4, 4 V

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 64,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa kolba lutownicza PLKA 4 A2, 4 V

z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym

ergonomiczne wzornictwo z gumowanym uchwytem i lampką roboczą LED

krótki czas rozgrzewania - ze wskaźnikiem LED gotowości do użytku

możliwość podłączenia za pośrednictwem zasilacza lub portu USB-C

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Lampa warsztatowa akumulatorowa, 1 sztuka

strumień świetlny: ok. 230 lm

temperatura barwowa: ok. 6500 K

żywotność: ok. 30 000 godzin

współczynnik oddawania barw: 80 RA

liczba cykli pracy: 100 000 wł./wył.

czas ładowania: ok. 5-7 godz.

czas działania lampy COB LED: ok. 4-5 godzin

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Listwa zasilająca, IP 44, 4 gniazda

do domu i warsztatu hobbysty

samozamykająca się składana pokrywa

oświetlony włącznik i wyłącznik

z innowacyjnym zwijaniem kabla

wyjmowane haczyki do zawieszania po obu stronach

do pomieszczeń i krótkotrwałego użytku na zewnątrz

zastosowanie na zewnątrz – bryzgoszczelna (IP44)

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka do ścian i podłóg PWBS 180 B3, 1050 W

szlifierka do ścian i podłóg

do obróbki pokryć ściennych i podłogowych, ścian z suchej zabudowy lub powierzchni drewnianych

mocny silnik o mocy 1050 W z regulowaną liczbą obrotów

zdejmowana część czołowa pokrywy ochronnej umożliwia pracę w pobliżu obrzeża

2 łatwo wymienialne nasadki (blokada wrzeciona): ściernica z węglików spiekanych do zgrubnego ścierania, tarcza ścierna mocowana na rzep do obróbki papierem ściernym (zawarty zestaw papierów ściernych 6-częściowy)

zintegrowana funkcja zasysania z pojemnikiem na pył oraz sprężystym przewodem zasysającym

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania (wraz ze złączką)

pałąk ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

ergonomiczna powłoka Softgrip

akcesoria zawarte w zestawie: 1 ściernica z węglików spiekanych (Ø 180 x Ø 22,23 x 20 mm), 1 rozciągliwy przewód zasysający (1–3,5 m), 1 pojemnik na pył (25 l), 1 złączka z elementem redukcyjnym dla zewnętrznego układu zasysania, zestaw papierów ściernych 6-częściowy (Ø 180 mm / 40•80•120, po 2 x), 1 narzędzie do wymiany nasadek

Cena: 289 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Klucz udarowy akumulatorowy 20 V 400 Nm (z akumulatorem 4Ah i ładowarką)

mocna wkrętarka udarowa do montażu kół samochodowych

5 poziomów prędkości obrotowej do wyboru: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm

ładowarka do szybkiego ładowania 60-min z automatycznym wyłączaniem

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 4 Ah z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

płynna regulacja prędkości obrotowej/częstotliwości udarów

ergonomiczny kształt z antypoślizgowym miękkim uchwytem oraz praktycznym zaczepem na pasek

zintegrowana lampa robocza LED

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

w zestawie: 4 klucze nasadowe (17 / 19 / 21 / 23 mm

maks. prędkość obrotowa: 400 Nm

akumulator: litowo- jonowy 20 V (4 Ah)

wstępny wybór momentu obrotowego: 5 poziomów (100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm)

znamionowa prędkość obrotowa na biegu jałowym: n₀ 0–2300 min⁻¹

znamionowa częstotliwość udarów: n₀ 0-3000 min⁻¹

Cena: 429 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulator Smart PAPS 208 A1, 8 Ah, sterowany przez Lidl Home App

akumulator litowo-jonowy w nowej, wytrzymałej wersji dzięki inteligentnej technologii akumulatorowej oraz zastosowaniu ogniw 21700

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów wydajnościowych poprzez Bluetooth® i aplikację Lidl Home

ustawiane tryby: Performance, Balanced, Eco i Expert

monitoring akumulatora - odczytywanie danych dla stanu naładowania, pozostałego czasu, czasu ładowania, ogólnego czasu użytkowania i wielu więcej

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

dłuższy czas pracy i żywotność akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

idealny do łączenia z inteligentną ładowarką akumulatorową marki PARKSIDE 20 V / 12 A PLGS 2012 A1

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED® Mini kompresor UMK 10 C2

zasilanie poprzez przyłącze 12 V (zapalniczka)

do pompowania opon samochodowych

z 4 złączkami - np. do piłek, materacy dmuchanych, opon roweru

zintegrowany manometr

wymienialne zabezpieczenie przed przeciążeniem

wysokiej jakości przewód sprężonego powietrza

z uchwytem do przenoszenia i 4 nóżkami tłumiącymi drgania

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka tarczowa akumulatorowa 20 V PHKSA 20 Li A2 (bez akumulatora i ładowarki)

włącznik / wyłącznik z szybkim zatrzymywaniem

podłączane prowadzenie laserowe

wahadłowa pokrywa ochronna z dźwignią zwrotną

adapter do zewnętrznego odsysania pyłu

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona

ergonomiczny uchwyt z obustronnie obsługiwanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

do dostępnych w handlu tarcz o śr. 150 mm

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2, 160 W

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła akumulatorowa do gałęzi 20 V PASA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do mocnego piłowania gałęzi do 90 mm Ø

z ząbkowanym pałąkiem podtrzymującym gałęzie - osadzanym bez użycia narzędzia

płynna regulacja liczby skoków

blokada zabezpieczająca przed niezamierzonym włączeniem

uchwyt z szybkim mocowaniem ułatwiający wymianę brzeszczota bez zastosowania narzędzi

urządzenie kompatybilne z brzeszczotami dostępnych w handlu

ergonomiczny kształt z wygodnym miękkim uchwytem

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

w zestawie: 1 brzeszczot Swiss-Made, 1 pałąk podtrzymujący gałęzie, walizka

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Opalarka akumulatorowa 20 V PHLGA 20-Li B1 (bez akumulatora i ładowarki)

uniwersalne urządzenie do odrywania, formowania lub rozgrzewania

wytrzymała obudowa z ergonomicznym miękkim uchwytem

3 wybierane temperatury: zimne powietrze - 250 °C - 550 °C

w zestawie walizka do przechowywania

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki

w zestawie: 1 dysza redukcyjna, 1 dysza reflektorowa, 1 płaska dysza i 1 skrobaczka do farb

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła szablasta PFS 710 D3, 710 W

do bezproblemowego cięcia w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu i lekkich materiałach budowlanych

odpowiednia również do cięcia jednopłaszczyznowego

rozkładana płyta spodnia do zmiennej głębokości cięcia

szybka wymiana brzeszczotów bez narzędzi dzięki uchwytowi z szybkim mocowaniem

obrotowy uchwyt 3-pozycyjny

strefa uchwytu przy głowicy urządzenia pokryta gumą

włącznik/wyłącznik z pokrętłem do regulacji liczby skoków

przełącznik do pracy ciągłej

wbudowana lampa robocza LED

w zestawie futerał

dostosowana do standardowych akcesoriów dostępnych w handlu: (np. zestaw brzeszczotów PFSZ 3 A1 marki Parkside)

Cena: 189 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Kompresor bezolejowy z manometrem PKZ 180 C5, 1100 W

wielorakie możliwości zastosowania przy pracach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

wącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza ze złączką

zintegrowana przegródka na dodatki

bez zbiornika

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka taśmowo-talerzowa stołowa PBTS 370 B2

wydajny silnik indukcyjny o mocy 370 W zapewniający cichą pracę i niskie wibracje

solidna konstrukcja zapewniająca wystarczająco duży docisk i niezmiennie precyzyjne wyniki szlifowania

taśma szlifierska regulowana w poziomie i w pionie

uchylny stół podporowy (0 – 45°) z ogranicznikiem kątowym (-60 - 0 - 60°)

tarcza szlifierska na rzep do łatwej wymiany papieru ściernego

adapter do zewnętrznego odsysania pyłu

wyłączniki zabezpieczone przed pyłem

wraz z odpowiednim papierem ściernym i taśmą szlifierską (uziarnienie 80)

dołączone akcesoria: 1 papier ścierny (wstępnie zamontowany); 1 taśma szlifierska (wstępnie zamontowana); 1 ogranicznik poprzeczny; 1 zestaw narzędzi montażowych

Cena: 469 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła taśmowa do metalu PMB 1100 B2

piła taśmowa do metalu do precyzyjnego cięcia metalowych rur i profili

elastyczne zastosowanie - stacjonarne z podstawą lub swobodna obsługa ręczna

wytrzymała taśma piły

wydajny silnik o mocy 1100 W z regulowaną prędkością taśmy

dodatkowy uchwyt ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

zintegrowane oświetlenie robocze LED

prosty montaż na stole warsztatowym za pomocą śrub skrzydełkowych

płyta dolna z otworami do montażu na stole (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena: 559 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła taśmowa PBS 350 B2

do cięcia twardego i miękkiego drewna, laminatu lub płyt pilśniowych

wytrzymały silnik 350 W ze stałą prędkością cięcia

ogranicznik równoległy z szybką blokadą do precyzyjnych cięć wzdłużnych

ogranicznik poprzeczny z ustawieniem kątowym do precyzyjnych cięć po skosie

bezstopniowo przechylany stół z systemem szybkiego mocowana i skalą kątową do cięć po skosie

regulowane urządzenie ochronne taśmy piły dla wysokości cięcia do 80 mm

drzwi obudowy z zamknięciami zabezpieczającymi

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania

pyłoszczelny włącznik-wyłącznik bezpieczeństwa

do wszystkich dostępnych w handlu taśm tnących 140 cm do 7 mm szerokości

do montażu na stole roboczym (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

w zestawie: 1 taśma tnąca 140 cm (wstępnie zmontowana), 1 ogranicznik równoległy, 1 ogranicznik poprzeczny z ustawieniem kątowym. 1 pałąk, 3 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena: 519 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Przecinarka plazmowa z kompresorem PPSK 40 A1

ze zintegrowanym kompresorem - nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie sprężonym powietrzem

całkowicie, wstępnie zmontowana i gotowa do użytku

idealna także do mobilnego zastosowania - kompaktowa budowa i niewielka waga

spokojny i równomierny strumień plazmy, regulowany elektronicznie

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

przeznaczona do przecinania stali, żelaza, stali szlachetnej, aluminium i miedzi

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

wysokiej jakości kabel o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika i zdejmowaną prowadnicą rolki

kabel uziemiający (2 m) z mocnym zaciskiem

przewód sprężonego powietrza o długości 0,5 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect“)

aktywne, elektryczne chłodzenie powietrzem

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

obudowa z lakierowanej blachy stalowej z ergonomicznym uchwytem

dodatkowy wlot sprężonego powietrza do alternatywnego zasilania sprężonym powietrzem z zewnętrznego kompresora

w zestawie: 2 osłony palnika (1 wstępnie zmontowana), 2 elektrody (1 wstępnie zmontowana), 1 prowadnica rolki, przewód sprężonego powietrza z systemem szybkozłączek („Quick-Connect"), instrukcja obsługi

Cena: 999 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przecinarka do styropianu drutem na gorąco PGDH A1

do precyzyjnego przecinania płyt styropianowych

pałąk prowadzący i ogranicznik płyt z płynną regulacją kąta

regulowana prowadnica kątowa

zaciskany uchwyt do drutu

obrotowe nóżki umożliwiają szybki i łatwy montaż

szyna prowadząca noża narożnego

uchylne wsporniki płyt

ogranicznik głębokości do wykonywania wręgów, rowków i cięć podłużnych

mocowanie poręczy

e komplecie z szyną nośną po obu stronach

stojak teleskopowy

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa wyrzynarka 20 V PSTDA 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki)

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi

precyzyjna regulacja cięcia

przełącznik bezpieczeństwa z płynną regulacją liczby skoków

6 wybieranych kątów cięcia

ogranicznik równoległy z szybkim zamknięciem ze śrubami skrzydełkowymi

zintegrowana lampa robocza LED

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

zintegrowany uchwyt na klucz z gniazdem sześciokątnym

płoza poślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

wraz z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Automatyczna przyłbica spawalnicza z diodą LED PSHL 2 D1

automatyczna przyłbica spawalnicza ze zintegrowaną diodą LED do optymalnego oświetlenia obszaru roboczego - podłączana osobno

z filtrem True-Color dla bardziej realistycznego odzwierciedlania kolorów i dużego komfortu pracy

do wszystkich popularnych metod spawania

optymalna ochrona dzięki automatycznemu przyciemnianiu przy zapalaniu łuku świetlnego

system sterowany czujnikiem o bardzo krótkim czasie reakcji (DIN EN 379, klasa 1.1.1.2.)

ochrona UV/IR: DIN16

automatyczna kontrola zaciemnienia – do komfortowej pracy bez przerywania

regulowana czułość i czas rozjaśnienia

samoczynne ponowne rozjaśnianie po zakończeniu spawania

płynnie regulowany poziom ochrony DIN z bocznym pokrętłem

możliwość dostosowania do iskrzenia podczas prac szlifierskich

przyłbica przylegająca do głowy o niewielkim ciężarze i z regulowaną taśmą na głowę

dostosowana do temp. otoczenia od -5 do 55°C

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5, 4 V z wymienialnymi nasadkami

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym, mimośrodowa, kątowa, tnąca do miękkich materiałów

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka akumulatorowa PSTKA 12 B3, 12 V (bez akumulatora i ładowarki)

Constant Power Control – automatyczne podwyższanie mocy zapewnia stałą wydajność cięcia

szybkie cięcie dzięki 2-stopniowej regulacji nachylenia

precyzyjna regulacja cięcia

regulowana liczba skoków

obustronnie regulowany kąt cięcia

płoza ślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

ergonomiczna powierzchnia uchwytu z antypoślizgowym uchwytem soft grip

zintegrowana lampa robocza LED

składana i zdejmowana osłona wykonana z przezroczystego materiału

osłona rozwarcia

linia cięcia bez wiórów dzięki funkcji dmuchawy

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

do powszechnie dostępnych brzeszczotów typu T z jednym noskiem (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE X 12 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

akcesoria zawarte w zestawie: 1 brzeszczot do cięć w drewnie, 1 do cięć w metalu (Swiss Made), 1 prowadnica równoległa, 1 złączka dla zewnętrznego układu zasysania z elementem redukcyjnym, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa pilarka ręczna 12 V PHKSA 12 B3 (bez akumulatora i ładowarki)

akumulatorowa pilarka ręczna 12 V PHKSA 12 B3 z funkcją Constant Power Control – automatyczne podwyższanie mocy w celu zapewnienia stałej wydajności cięcia

płynna regulacja głębokości i kąta cięcia

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora

zintegrowana lampa robocza LED

elektronicznie regulowany łagodny rozruch (Soft Start)

wahadłowa pokrywa ochronna z dźwignią zwrotną

antypoślizgowy uchwyt soft grip

lampa ostrzegawcza LED w razie przeciążenia

złącze do zewnętrznego układu zasysania – wraz z przejściówką

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

do dostępnych w handlu tarcz o Ø 85 mm (np. marki Parkside)

kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 12 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

w zestawie walizka

akcesoria w zestawie: 1 tarcza Ø 85 x Ø 15 mm - 20 zębów (wstępnie zmontowana), 1 ogranicznik równoległy, 1 złączka do zewnętrznego układu zasysania, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Tokarka PDM 600 B2, 600 mm

Tokarka PDM 600 B2 do obróbki drewnianych przedmiotów o długości do 60 cm i średnicy 25 cm

Mocny silnik z płynną elektroniczną regulacją obrotów

Stabilna szyna aluminiowa do montażu na stole

Wrzeciennik (M18 x gwint 1,5) wraz z 4-zębnym kłem centrującym i tarczą tokarską

Konik z dźwignią szybkiego blokowania i współbieżną końcówką wrzeciona

Uchwyt narzędzia z regulowaną powierzchnią nakładania

2 dłuta tokarskie do obróbki drewna

Wraz z materiałem do montażu na stole roboczym

Akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza tokarska (Ø 8 cm), 2 dłuta tokarskie (ukośne / wklęsłe), 2 klucze widełkowe

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V PBSPA 12 C3 z 2 akumulatorami, ładowarką i akcesoriami

w praktycznej torbie

z 2 akumulatorami, 39-częściowym zestawem akcesoriów i 1 ładowarką

silnik bezszczotkowy (Brushless Motor) - wyjątkowo długa żywotność dzięki mniejszemu zużyciu

kompaktowa budowa zapewnia optymalne użytkowanie

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 12 V (2,0 Ah)

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora - większe możliwości akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom

ładowarka do szybkiego ładowania w 60 min. z automatycznym wyłączaniem

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zdejmowany metalowy, szybkowymienny uchwyt wiertarski z Quick Release

przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

20 programowalnych poziomów momentów obrotowych i dodatkowa regulacja wiercenia

automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

zintegrowane oświetlenie przedmiotu obrabianego (dioda świetlna)

antypoślizgowy uchwyt

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 12 V Team

w zestawie: 7 wierteł do metalu, 7 wierteł do drewna, 25-częściowy zestaw bitów

Cena: 389 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pistolet do farb PFS 400 B1, 400 W

równomierne nakładanie farby na powierzchniach gładkich oraz o różnych strukturach

dostosowany do dostępnych w handlu farb, lakierów i szkliwa o lepkości do 70 DIN-sec

4 osadzane dysze

3 regulowane wersje rozpylania: strumień okrągły, poziomy i pionowy strumień płaski

odkręcany pojemnik na farbę o pojemności 1200 ml

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE 12 V akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa PWBSA 12 A1 (bez akumulatora, bez ładowarki)

do wiercenia i przykręcania w trudno dostępnych miejscach lub w zawężonych obszarach roboczych

głowica ustawiania pod kątem w 5 pozycjach

prosta regulacja kąta dzięki samoistnemu blokowaniu pozycji

automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do noszenia

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 12 V Team

dostawa następuje bez akumulatora i ładowarki

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Adapter do akumulatora 20 V z lampką LED

do stosowania w akumulatorach serii PARKSIDE X 20 V Team jako powerbank

idealny do ładowania np. smartfonów, tabletów lub aparatów

z 2 złączami USB-A (każde 2,4 A) do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

zintegrowana lampka LED

z praktycznym mocowaniem do paska

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

bez akumulatora, bez ładowarki

Cena: 34,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Spawarka MMA, MIG, WIG 200 A

4 metody spawania: MMA (elektrody prętowe), drut, MIG (w osłonie gazów) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)*

do spawania stali szlachetnej, stali, żelaza i aluminium

wydajne urządzenie kompaktowe z wytrzymałą obudową metalową i uchwytem do przenoszenia

zintegrowane, automatyczne doprowadzanie drutu w bocznej, składanej przegrodzie

ergonomiczny palnik drutu MIG z powłoką softgrip i przewodem doprowadzającym o dł. 2 m

uchwyt na elektrody MMA i kabel o dł. 2 m wraz z kablem masy

proste ustawianie parametrów spawania za pomocą 3 przełączników i regulatora obrotowego

wybór metody spawania i typu drutu

wybór prądu (A/VRD) lub napięcia (U) z płynną regulacją wartości

wskaźniki cyfrowe dla prądu spawania (A) i napięcia (V)

* palnik WIG z elektrodami WIG nie są zawarte w zestawie

Akcesoria zawarte w zestawie: 1 uchwyt na elektrody MMA, 5 elektrod spawalniczych MMA (2 x 1,6 mm • 2 x 2,0 mm • 1 x 2,5 mm), 1 palnik do drutu MIG, 200 g stalowego drutu, 200 g aluminiowego drutu, 5 dysz (do stalowego drutu: 0,6 mm • 0,8 mm • 0,9 mm • 1,0 mm / do aluminiowego drutu: 1,0 mm – wstępnie zamontowana), 1 maska spawalnicza, 1 szczotka druciana

Cena: 1199 zł - 1099 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3, 1200 W

PARKSIDE frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3 do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

Cena: 209 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pistolet do piaskowania pneumatyczny PDSP 1000 E6

pomocny w usuwaniu farby, lakieru, rdzy i uporczywych zabrudzeń

regulowany strumień materiału ściernego

do wszystkich dostępnych na rynku typów ścierniwa o granulacji 0,2-0,8 mm

wraz z nasadkami do efektywnej obróbki dużych i małych powierzchni oraz krawędzi

w zestawie: 1 zbiornik z zaciskiem śrubowym, 1 złączka, po 1 nasadce do powierzchni, obróbki punktowej, obróbki krawędzi elementów wewnętrznych, 2 kg materiału ściernego

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pistolet do prania tapicerki PDRP 6.2 B2

pistolet do prania tapicerki umożliwia intensywne czyszczenie silnie wirującym strumieniem powietrza z mikrocząstkami środka czyszczącego

idealny do czyszczenia obić, wycieraczek i powierzchni strukturalnych

króciec wylotowy ze szczotką i zintegrowaną dyszą rotacyjną

pistolet pneumatyczny z powlekanego proszkowo aluminium

odpowiedni do rozcieńczanych wodą, niepieniących środków czyszczących

w zestawie: złączka do sprężonego powietrza ¼” (zamontowana)

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Bruzdownica frezarka do rowków PMNF 1500 A1, 1500 W

frezarka do rowków

do wykonywania rowków instalacyjnych w betonie, murze z cegieł, tynku lub gipsie

elektronicznie regulowany silnik z łagodnym rozruchem i podwyższaniem mocy w razie obciążenia

automatyczna ochrona przed przeciążeniem

złącze do zewnętrznego układu zasysania

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

dostosowana do dostępnych w handlu diamentowych tarcz do cięcia Ø 125 mm (np. marki Parkside)

w zestawie: 2 diamentowe tarcze do cięcia 125 mm, klucz do mocowania, przecinak ręczny, 1 złączka do zewnętrznego układu zasysania pyłu wraz z elementem redukcyjnym

Cena: 359 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zszywacz akumulatorowy PAT 4 D5, 4 V

lekki i kompaktowy

szybkie, precyzyjne i proste mocowanie

wygodna obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

wskaźnik ładowania i stanu akumulatora

magazynek z obustronnym wskaźnikiem wypełnienia

na zszywki 4-12 mm i gwoździe 6-10 x 1,2 mm

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE me Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PMHSA 4 B2, 4 V (bez ładowarki)

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania oraz majsterkowania i dekorowania

idealne do prac z papierem, tekstyliami, tworzywami sztucznymi, drewnem, szkłem i wiele więcej

ze zintegrowanym mikro-silnikiem do automatycznego posuwu laski z klejem po naciśnięciu przycisku

przyłącze do ładowania USB typu C na urządzeniu

do standardowych sztyftów z klejem o Ø 7 mm (np. marki Bosch, Steinl, Parkside itp.)

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 4 V (2,0 Ah)

ergonomiczny, elegancki kształt bez przeszkadzającego kabla

krótki czas nagrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

wskaźnik LED statusu grzania i 3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

w praktycznym etui do przechowywania

Akcesoria: kabel USB-C (1,5 m), akumulator 4 V, 4 laski kleju (czarny, jasnofioletowy, przeźroczysty, srebrny z drobinkami)

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Narzędzie wielofunkcyjne, PMFW 310 D2, 310 W

różnorodne zastosowanie techniki drgań do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania

płynna regulacja liczby obrotów

wymiana akcesoriów bez użycia narzędzia

uniwersalny uchwyt - pasuje do dostępnych w handlu akcesoriów (np. Parkside PMFWZ 3 C3, PMFWZ 3 D4, PMFWZ 7 A1)

narzędzia można osadzić w zmieniającym się kierunku roboczym

nasadzany kanał do zewnętrznego układu zasysania

ergonomiczny kształt narzędzia z miękkim uchwytem i wytrzymałą metalową głowicą

z walizką do przechowywania

akcesoria zawarte w zestawie: 2 brzeszczoty wgłębne, 1 brzeszczot segmentowy, 1 skrobaczka, 1 płyta szlifująca Delta, 18 tarcz ściernych, 1 kanał odsysania pyłu

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Cichy kompresor PSKO 24 B2, 257 l/min., do 8 bar, 24 litry

cichy kompresor PSKO 24 B2

wyjątkowo cichy silnik 2-cylindrowy w porównaniu ze standardowymi kompresorami

natężenie hałasu tylko 68 dB (poziom ciśnienia akustycznego) dzięki konstrukcji wytłumiającej hałas

bezolejowy silnik niewymagający częstej konserwacji

zbiornik 24-litrowy ze śrubą spustową wody kondensacyjnej

płynna regulacja od 0 do 8 bar

drugie przyłącze dla nieregulowanego ciśnienia w zbiorniku

2 manometry ze skalą jednostek bar i PSI

przyjazny w obsłudze, prosty do czyszczenia filtr powietrza

Cena: 649 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Spawarka inwertorowa PIFDS 120 A1

spawarka inwertorowa PIFDS 120 A1 cechuje się niewielką wagą dzięki technologii inwertorowej - jest idealna do mobilnego zastosowania

lepsza regulacja łuku świetlnego zapewnia optymalne rezultaty spawania - także dla początkujących użytkowników

działa bez użycia gazu ochronnego

synergetyczne pokrętło ułatwia dostosowywanie do grubości materiału (0,8 - 3 mm)

automatyczna regulacja prądu spawania i posuwu drutu

chłodzenie wentylatorowe i ochrona przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką kontrolną

2-metrowy przewód spawalniczy z wymiennymi dyszami spawalniczymi (dla Ø 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 mm)

akcesoria w zestawie: 0,45 kg drutu spawalniczego (0,9 mm), 1 dysza palnika (wstępnie zamontowana), 4 dysze spawalnicze (1 wstępnie zamontowana), 1 maska spawalnicza, 1 młotek ze szczotką drucianą, 1 pas do przenoszenia

Cena: 499 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Polerka pneumatyczna PDAP 75 A1

polerka pneumatyczna idealna do poprawek i polerowania

płynna regulacja obrotów

tarcza polerska z praktycznym uchwytem na rzep

ergonomiczne wzornictwo z powlekanym uchwytem

ciśnienie znamionowe powietrza: maks. 6,3 bar

akcesoria zawarte w zestawie:

1 tarcza polerska, 1 nakładka do polerowania (pomarańczowa) do politury wstępnej, 1 nakładka do polerowania (czarna) do prac uzupełniających, 1 nakładka imitująca skórę owczą, 1 złączka osadzania ¼” z pierścieniem uszczelniającym (wstępnie zmontowana), 1 narzędzie montażowe

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Całą ofertę elektronarzędzi znajdziesz pod tym linkiem.

Może zainteresować Cię także Lidl zapowiada nowości. Jakie produkty pojawią się od soboty?