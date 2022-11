Lidl: elektronarzędzia w niskich cenach - sprawdzamy ofertę [25.11.2022]

W każdym domu powinno znaleźć się miejsce na najpotrzebniejsze narzędzia. Wysokiej klasy produkt gwarantuje funkcjonalność, a Lidl - niskie ceny! Sprawdzamy aktualną ofertę z kategorii elektronarzędzi. Na co warto zwrócić uwagę?

Asortyment w sieci sklepów Lidl stale się zmienia i powiększa. Na ten moment możemy znaleźć produkty niemal do każdego wnętrza naszego domu, przy zachowaniu dobrej jakości oraz konkurencyjnej cenie. Kategoria, która z pewnością zainteresuje wielu gospodarzy to elektronarzędzia! Często niedoceniane artykuły są niemal niezastąpione w garażu, ogrodzie, jak i przy wielu pracach wewnątrz domu. Na co warto zwrócić uwagę pośród ponad setki produktów? Podpowiadamy!

PARKSIDE Akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V PRTA 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki)

system podwójnej żyłki z w pełni automatyczną korektą ustawienia

podłączany wałek dystansowy do czystego przycinania krawędzi trawnika

teleskopowy trzonek do dopasowania do wielkości ciała – bezstopniowa regulacja długości o ok. 23 cm

obrotowa głowica podkrzesywarki i 5-stopniowa regulacja kąta cięcia

osłona z żyłką tnącą i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

antypoślizgowa rękojeść z miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

regulowany uchwyt pomocniczy ze zintegrowanym uchwytem na szpulkę

prosta, beznarzędziowa wymiana szpulki

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka PBSPA 12 C3, 12 V (bez akumulatora i ładowarki)

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka PBSPA 12 C3, 12 V z silnikiem bezszczotkowym - wyjątkowo długa żywotność dzięki mniejszemu zużyciu

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

Zdejmowany, szybkomocujący uchwyt wiertarski z metalu

Przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

20 poziomów momentów obrotowych i dodatkowa regulacja wiercenia

Automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

Zintegrowane oświetlenie przedmiotu obrabianego (dioda LED)

Antypoślizgowy uchwyt

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

Akumulator i ładowarka nie znajdują się w zestawie

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Opalarka PHLG 2000 F5, 2000 W

uniwersalne urządzenie do usuwania farb, lakierów, formowania lub podgrzewania

temperatura i przepływ powietrza regulowane dwustopniowo

solidna obudowa z ergonomicznym, miękkim uchwytem

możliwość ustawienia w pozycji pionowej do użytku stacjonarnego

doskonale nadaje się również do rozpalania grilla

dołączone akcesoria: dysza redukcyjna, dysza szpachlowa, dysza powierzchniowa, dysza do rozpalania grilla

moc: 2000 W

temperatura: 350 / 600°C

ilość powietrza: 330 / 500 l/min

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Ładowarka PLG 20 C3, 20 V, 4,5 A, 120 W

z automatycznym odłączaniem ładowania i wskaźnikiem ładowania LED

kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami PARKSIDE X 20 V Team

moc: 120 W

prąd ładowania: 4,5 A

czas ładowania (przy 20 V / 4 Ah): ok. 60 min

czas ładowania (przy 20 V / 2 Ah): ok. 30 min (gotowy do użycia)

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V PABS 20-Li E6, z akumulatorem, ładowarką, zestawem bitów i wierteł

idealna do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych oraz do przykręcania

mocny silnik z 2-biegową przekładnią

wydajny akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah) z 3-stopniowym wskaźnikiem LED stanu naładowania

Cell Balancing – dłuższy czas pracy akumulatora, wydłużona żywotność akumulatora

większe zasoby akumulatora dzięki równomiernie obciążonym ogniwom

szybkomocujący uchwyt wiertarski z blokadą promieniową i metalową tuleją

płynna regulacja prędkości obrotowej z funkcją szybkiego zatrzymania

wbudowane światło robocze LED do optymalnego oświetlenia obszaru roboczego

2 uchwyty do bitów na urządzeniu

antypoślizgowy uchwyt softgrip

praktyczny klips do paska z funkcją otwieracza do butelek

ładowarka z automatycznym wyłączeniem ładowania i wskaźnikiem naładowania LED

maks. średnica wiercenia: 30 mm w drewnie / 13 mm w metalu

walizka transportowa w zestawie

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 279 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pneumatyczny pistolet lakierniczy HVLP PDFP 500 C3

bezstopniowo regulowane przejście z punktowego strumienia okrągłego do szerokiego strumienia płaskiego

nadaje się do obróbki powierzchni gładkich lub strukturyzowanych w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

szybka i wydajna praca dzięki mocy powierzchniowej do 3 m² na minutę

natrysk gęstych i rzadkich farb, lakierów i powłok

technologia niskociśnieniowa HVLP zapewnia lepsze nanoszenie materiału z jego mniejszą stratą

zdejmowany pojemnik na farbę o pojemności 500 ml z odpowietrzeniem

pokrętło ułatwiające regulację ilości powietrza i farby

pasuje do dostępnych w sprzedaży kompresorów (zalecana pojemność zbiornika powyżej 24 litrów)

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa dmuchawa do liści z turbiną, 40 V, PPTLBA 40-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

kompaktowe urządzenie o bardzo silnym przepływie powietrza dzięki mocnej dmuchawie z turbiną

innowacyjny silnik bezszczotkowy o wysokiej efektywności energetycznej

okres eksploatacji do 30% dłuższy w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami

bezszczotkowa technologia silnika, nie wymaga konserwacji

5-stopniowa regulacja obrotów z przyciskiem turbo dla maksymalnej wydajności

wygodna praca dzięki pasowi do noszenia o regulowanej długości z karabińczykiem

ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką softgrip

długość rury można regulować w 3 stopniach, aby dopasować ją do rozmiaru ciała

możliwość zdejmowania mocowania rury za pomocą szybkozłączki w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania

wskaźnik LED stanu akumulatora dla obu komór akumulatora

zalecane akumulatory: 2 akumulatory po 20 V (4 Ah)

do pracy bezwzględnie konieczne są 2 akumulatory

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka podwójna PDOS 200 C2, 200 W

idealna do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i usuwania rdzy ze stali i metalu

bezobsługowy, cichy i wyjątkowo cichobieżny silnik indukcyjny

2 ściernice do szlifowania zgrubnego i dokładnego, każda o Ø 15 cm x 20 mm szerokości roboczej

podpory szlifierskie regulowane bez użycia narzędzi

osłony chroniące przed iskrami zapewniające maksymalne bezpieczeństwo

wał wirnika z łożyskiem kulkowym zapewniającym długi okres eksploatacji

solidna obudowa z metalu i aluminium

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

Akcesoria w zestawie: 2x ściernica

moc podłączeniowa: 200 W (S2 30 min) / 145 W (S1)

prędkość biegu jałowego: 2980 min-¹

prędkość robocza: 23 m/s

ziarnistość ściernic: 36 / 80

Ø ściernicy: 15 cm

Cena: 169 zł - 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczny odkurzacz do liści z rozdrabniaczem i dmuchawą PLS 2600 B2«, 2600 W

wydajny silnik o mocy 2600 W

3 w 1: mocna dmuchawa, wydajny odkurzacz i zintegrowana funkcja rozdrabniacza

łatwe zbieranie liści dzięki dużemu otworowi wlotowemu i wysokiej wydajności zasysania do 12 m³/min

dwustopniowa regulacja obrotów dla prędkości powietrza do 270 km/h

wyjątkowo efektywny mechanizm tnący zmniejszający objętość liści (maks. 10:1)

jednostronnie powlekany worek o pojemności 34 litrów z zamkiem błyskawicznym

łatwiejsza praca dzięki 2 kółkom prowadzącym

pas naramienny o regulowanej długości z karabińczykiem

wbudowany odciążnik kabla chroni przez niezamierzonym odłączeniem

prędkość obrotowa: 12000-15000 min-¹

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Urządzenie do ostrzenia łańcuchów PSG 85 B2, 85 W

komfortowe i precyzyjne ostrzenie bez zmiany mocowania łańcucha piły

do wszystkich dostępnych w handlu łańcuchów piły o rozmiarze członu ¼“

także członu o rozmiarze 0,325" i ⅜“, które obrabiane są za pomocą ściernic o grubości 3,2 mm

ustawiana szyna prowadząca łańcuch z regulowanym ogranicznikiem

indywidualnie regulowany kąt ostrzenia

regulowany ogranicznik głębokości

obszar ostrzenia oświetlony diodami LED

automatyczne przestawienie głowicy szlifierskiej

cicha, niskowibracyjna praca silnika

zabezpieczenie przed przeciążeniem i ochrona przed niezamierzonym, ponownym uruchomieniem

wytrzymała podstawa z aluminiowego odlewu do montażu na stole roboczym

długość kabla sieciowego: 1,8 m

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Sekator teleskopowy z piłą

nożyce do pielęgnacji drzew z systemem przekładni wzmacniającym siłę działania i ostrzem powlekanym warstwą zapobiegająca przywieraniu (ILAFLON®)

osadzany brzeszczot z hakiem zapobiegającym wysuwaniu ze szczeliny cięcia

płynnie regulowany, aluminiowy pręt teleskopowy z szybkim zamknięciem

lekkobieżna tuleja z zabezpieczeniem przez ześlizgiwaniem

głowica nożyc ustawiania pod kątem 7-stopniowo

bezpieczne przechowywanie dzięki blokadzie ostrza

system teleskopowy: przekładnia wzmacniająca siłę działania

umożliwia bezpieczną pracę bez drabiny

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przecinarka plazmowa z kompresorem PPSK 40 A2

Metoda cięcia: strumień plazmy, regulowany elektronicznie

Prąd cięcia: 15–40 A

Maks. wydajność cięcia: stal 12 mm / żelazo 10 mm / stal szlachetna 8 mm / aluminium 8 mm / miedź 4 mm

Zasilanie sprężonym powietrzem: poprzez zintegrowany kompresor

Ciśnienie robocze przy zastosowaniu zewnętrznego kompresora: 4–4,5 bar

Napięcie znamionowe: 230 V/ 50 Hz

Wysokiej jakości kabel o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika i zdejmowaną prowadnicą rolki

Kabel uziemiający (2 m) z mocnym zaciskiem

Przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect“)

Aktywne, elektryczne chłodzenie powietrzem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

Cena: 1099 zł - 989,10 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka taśmowa PSBS 240 C2, 240 W

do obróbki metalu, drewna i tworzywa sztucznego

idealnie nadaje się do gratowania, odrdzewiania i szlifowania

regulowane podkładki do przedmiotu obrabianego

mocowanie taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzia

metalowe osłony gwarantują maksymalne bezpieczeństwo

regulowana, transparentna ochrona przed iskrami

niski poziom hałasu i nieznaczne wibracje podczas pracy

włącznik i wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

stopa z mocowaniem zapobiegającym wibracjom

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz i taśm szlifierskich

do stałego montażu na stole roboczym

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka rdzeniowa PKBM 1800 A1, 1800 W

idealna do wiercenia wapienia, muru, klinkieru, cegły lub betonu

do otworów o średnicy maks. 120 mm

uchwyt ręczny i uchwyt dodatkowy z antypoślizgową powłoką softgrip

sprzęgło poślizgowe chroniące przed przeciążeniami mechanicznymi

wygodna konstrukcja podpory na ramię ułatwiająca użytkownikowi pracę – równomierne rozłożenie nacisku na dłoń i ramię

przeznaczona do wiercenia na mokro lub na sucho

wał napędowy ze stali wysokiej jakości

przyłącze wody chłodzącej z zaworem regulacyjnym

dodatkowy uchwyt można zamontować w trzech różnych pozycjach

w zestawie z zapasowymi szczotkami węglowymi, wymiennymi w celu wydłużenia żywotności

w praktycznej walizce narzędziowej

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2, 120 W

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wentylator akumulatorowy 20 V PVA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

wydajny, mobilny wentylator z dwoma ustawieniami strumienia powietrza

idealny do szybkiego suszenia farb i masy szpachlowej

oferuje dodatkowo komfort i ochłodzenie w gorące dni

8-stopniowa regulacja pochylenia głowicy wentylatora

2 wybierane zakresy prędkości

możliwość zawieszenia zapewnia składany hak umieszczony na tylnej stronie

stabilna podstawa - idealna także do stałego montażu na stołach roboczych

z praktycznym uchwytem do przenoszenia

prędkość powietrza: maks. 2,5 m/s²

kąt pochylenia: maks. 120°

czas pracy (z akumulatorem 2 Ah): poziom 1: ok. 7,5 h, poziom 2: ok. 3,5 h

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczna piła łańcuchowa PKS 1600 B2, 1600 W, 14,5 m/s

2-ręczny wyłącznik ochronny z natychmiastowym zatrzymywaniem łańcucha

prędkość łańcucha do 14,5 m/s

miecz o długości 42 cm z efektywną długością cięcia 34 cm

solidny 14-calowy łańcuch piły z 52 członami

wydajny silnik 1600 W

automatyczny system oliwienia łańcucha

ręczny układ naciągu łańcucha

wytrzymały metalowy pazur ograniczający

z okienkiem poziomu oleju i zamykanym korkiem zbiornika oleju

trwała, wytrzymała metalowa przekładnia

zintegrowane odciążenie kabla zasilającego

długość kabla sieciowego: 12,5 cm

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 3 w 1 PKGA 20-Li C2, 20 V, bez akumulatora i ładowarki

szybka wymiana przystawek bez użycia narzędzi

płynna regulacja prędkości

obrót lewo-prawo

Quick-Stop

jednostka silnikowa z ergonomiczną rączką i antypoślizgowym, miękkim uchwytem

2-biegowa skrzynia biegów z zakresem prędkości 0-400 min-¹ / 0-1.350 min-¹

regulacja 19 ustawień momentu obrotowego i 1 ustawienia wiertła

maks. moment obrotowy: 35 Nm

maks. szerokość mocowania uchwytu wiertarskiego: 13 mm

jednotulejowy uchwyt wiertarski szybkomocujący - SPINDLE LOCK

Przystawki:

przystawka z szybkomocującym uchwytem wiertarskim

przystawka do piły szablastej PKGA3:

częstotliwość skoków 0-3,200 min-¹

długość skoku 22 mm

uchwyt szybkomocujący nie wymagający użycia narzędzi

przystawka narzędzia wielofunkcyjnego PKGA4

szybkość oscylacji 0-20,000 min-¹

beznarzędziowy system szybkiej wymiany uchwytów

możliwość montażu narzędzi w zmiennym kierunku pracy

kąt oscylacji 3,0

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Laser krzyżowy PKLL 7 E4, z zaciskiem

do dokładnego umieszczenia regałów ściennych, lamp ściennych, kafelków, listew lub obrazów

idealny także do zaznaczania punktów wiercenia

prosta i precyzyjna projekcja prostokątnych linii orientacji

różne możliwości zastosowania dzięki 2 trybom projekcji:

samoniwelujące się, pionowe ustawienie ze wskaźnikiem statusu LED

dowolnie regulowane kąty przy zablokowanym wahadle

automatyczne miganie przy samoistnym niwelowaniu z przekroczonym przechyleniem początkowym (±4°)

kompaktowa obudowa z uchwytem statywu 6,35 mm (¼”)

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pistolet do klejenia na gorąco PHP 500 E3 z 3 laskami kleju, 25 W

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania oraz majsterkowania i dekorowania

2 tryby pracy dla maksymalnej elastyczności zastosowania

tryb bezprzewodowy dla krótkich, punktowych prac w zakresie klejenia

z bezpośrednim przyłączem kablowym dla stałych prac w zakresie klejenia

krótki czas nagrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

stacja stołowa do rozgrzewania pistoletu do klejenia na gorąco dla zastosowania bezprzewodowego

składany pałąk umożliwia bezpieczne odkładanie poza stacją

do wszystkich dostępnych w handlu wkładów o Ø 11 mm

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa dmuchawa do liści PLBA 20-Li B2, 20 V (bez akumulatora i ładowarki)

maks. prędkość powietrza: 210 km/h

prędkość biegu jałowego: 12 000 min-¹

maks. ilość powietrza: 32,6 l/s

czas pracy: 2 Ah ok. 15 min, 4 Ah ok. 30 min

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Laser krzyżowy ze statywem PKLL 10 B3

prosta i precyzyjna projekcja prostokątnych linii

wiele możliwości zastosowania dzięki 2 trybom projekcji:

samoniwelujące się, poziome i pionowe ustawienie ze ledowym wskaźnikiem statusu

dowolnie regulowane kąty przy ustalonych wahnięciach lasera

kompaktowa obudowa z uchwytem statywu 6,35 mm (¼”)

statyw z trzema nogami, z szybkimi zamknięciami i rozsuwaną kolumną środkową

regulowana głowica wychylna ze zintegrowaną poziomicą

wraz z bateriami alkalicznymi i instrukcją obsługi

Cena: 159 zł - 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Urządzenie do grawerowania PGG 15 G6, 6000 min-¹

ergonomiczny kształt z antypoślizgowym, miękkim uchwytem

nadaje się do różnych materiałów jak metal, kamień, ceramika, szkło, drewno lub tworzywo sztuczne

wysokiej jakości, trwała końcówka do grawerowania ze stali wolframowej

płynnie regulowana głębokość skoku

długość przewodu zasilającego: 2 m

Cena: 49,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Reflektor składany LED z funkcją power bank, PFLA 4400 B1, 20 W

kompaktowa konstrukcja z zajmującym mało miejsca systemem składania

zintegrowany akumulator litowo-jonowy z funkcją powerbanka (1400 mAh)

2 porty USB z kablem ładowania USB-C (około 100 cm) — bez zabezpieczeń przeciwbryzgowych

trwałe diody COB-LED z zimnobiałym światłem (ok. 6500 K)

4 tryby świecenia: maks. (100%) / Eco (50%) / SOS / światło błyskowe

solidna obudowa ze wzmacniającymi osłonami ochronnymi i zintegrowanym wskaźnikiem ładowania LED

składany stojak – odpowiedni także do zawieszenia

zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał obcych, kurzu i pryskającej wody (IP54)

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce skokowe do cięcia blachy 20 V, PMKA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do precyzyjnego cięcia metalu i innych blach

przeznaczone w szczególności do prostych cięć i cięć po krzywej przy niewielkim wyrzucie materiału

bezstopniowo regulowana matryca z blokadą 90°

ergonomiczny uchwyt ręczny z antypoślizgową powłoką Softgrip

w praktycznej walizce do przechowywania

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 20 V PAMFW 20 -Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

uniwersalna technika oscylacyjna do piłowania, cięcia, skrobania i szlifowania

zmiennie regulowana szybkość oscylacji z miękkim startem

wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi

mocowanie odpowiednie dla powszechnie stosowanych akcesoriów

narzędzia można ustawiać w różnych kierunkach pracy

osadzany kanał do zewnętrznego odsysania pyłu

ergonomiczny kształt urządzenia z miękkim uchwytem

oświetlenie przedmiotu obrabianego diodami LED z 10-sekundowym wydłużeniem czasu świecenia po wyłączeniu

w zestawie futerał

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED Prostownik elektroniczny ULGD 5.0 C1, 6 i 12 V

prostownik elektroniczny z inteligentnym mikroprocesorowym układem sterowania z programem diagnostycznym i w pełni automatycznym ładowaniem

do wszystkich akumulatorów 6 V lub 12 V o pojemności 1,2-120 Ah montowanych w samochodach osobowych i motocyklach

4 programy zapewniają optymalne dostosowanie do typu akumulatora

prąd ładowania: maks. 5 A

wyświetlacz LCD dla programów ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

ładowanie impulsowe celem ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów

tryb ładowania w okresie zimowym dla niskich temperatur na zewnątrz

zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

zastosowane złącze zapewnia optymalne podtrzymywanie ładowania bez zasiarczania

diody LED ostrzegające przed zamianą biegunów i dla trybu czuwania

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zszywacz akumulatorowy PAT 20-Li A1, 20 V (bez akumulatora i ładowarki)

smukła końcówka zszywacza do wąskich elementów i prac przy brzegach

komfortowa obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

pokrętło do wyboru wstępnej siły uderzenia

zintegrowana lampa robocza LED

magazynek ze wskaźnikiem wypełnienia

dla zszywek 15–25 mm i gwoździ 15, 20, 25 i 32 mm

urządzenie kompatybilne z akcesoriami dostępnymi w handlu - np. marki Bosch, Novus i Parkside

w zestawie walizka do noszenia

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 229 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka kątowa 20V »PWSA 20-Li C4« (bez akumulatora i ładowarki)

kompaktowe narzędzie do cięcia, szlifowania i szczotkowania

nadaje się do metalu, kamienia, płytek, drewna i plastiku

z antypoślizgowym wyposażeniem z miękkim uchwytem i wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

uchwyt przedni z możliwością wyboru 3 pozycji – z praktycznym schowkiem na klucz montażowy

regulowana bez użycia narzędzi maska ochronna 2 w 1 umożliwia szybkie dostosowanie do warunków pracy

prędkość regulowana w 6 stopniach

łatwa wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu tarcz tnących i szlifujących do Ø 125 mm (np. firmy Parkside)

może być również używana ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

zakres zastosowań: cięcie, szlifowanie, szczotkowanie

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 229 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa polerka 20 V, PPMA 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

do komfortowego polerowania i uszczelniania lakierowanych powierzchni

idealna do samochodu, łódki, motocykla i kampera

6-stopniowa regulacja liczby obrotów

ergonomiczne prowadzenie dwoma rękoma z antypoślizgową powłoką Softgrip i ze zintegrowanym przełącznikiem

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah)

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

w zestawie: 2 nakładki polerujące przeznaczone do prania (1 x frotté, 1 x syntetyczna)

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Strugarko-grubościówka, PADM 1250 A1, 1250 W

do drewna gładkiego i prostokątnego

wydajne urządzenie 2w1 do strugania i grubościowania tarcicy

pojemnik zbiorczy z przyłączem i adapterem do zewnętrznego odpylania

popychacz umożliwiający bezpieczną obsługę

zabezpieczenie przed przeciążeniem i automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku braku zasilania

zabezpieczony włącznik/wyłącznik

gumowe nóżki tłumiące drgania

praktyczny uchwyt na kabel sieciowy i popychacz

rozpórki poprzeczne do zabezpieczenia stołów na czas transportu

mocny nóż do strugania z 2 wymiennymi ostrzami HS

Strug wyrównujący:

pokrętło regulacyjne ze skalą do dokładnego usuwania materiału od 0–2 mm

regulowana przykładnica do wyrównywania ze skalą

opuszczana osłona noża strugarskiego

Wyrówniarko-grubiarka:

korba ręczna do regulacji usuwania wiórów

przepust z pazurami przeciwuderzeniowymi

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka ukosowa z laserem PKS 1500 B3, 1500 W

Piła poprzeczna-ukośnica PKS 1500 B3 do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

Laser zwiększający precyzję cięcia

Płynnie przechylana głowica tnąca

Skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

Urządzenie mocujące i boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

Kompaktowa konstrukcja z praktycznym uchwytem do przenoszenia

Łatwy do zamontowania pojemnik na pył

Możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

Do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

akcesoria w zestawie: 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarcz, 1 narzędzie do regulacji ogranicznika przedmiotu obrabianego, 2 zapasowe szczotki węglowe, 2 baterie alkaliczne (do lasera)

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przecinarka plazmowa PPS 40 B3

przecinarka plazmowa PPS 40 B3 z wysokiej jakości palnikiem do cięcia z uchwytem z tworzywa sztucznego

bezdotykowe nacinanie poprzez zapłon pilotowy – redukuje zużycie dyszy palnika

nie jest konieczne szlifowanie miejsca nacięcia

kabel do cięcia o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika

przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect")

kompatybilna z dostępnymi w handlu sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka ukosowa z posuwem PZKS 2000 B2, 2000 W, Ø 210 mm

do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

laser zwiększający precyzję cięcia

płynnie przechylana głowica tnąca

skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

podwójnie łożyskowana szyna

2 urządzenia mocujące i 2 boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

łatwy do zamontowania pojemnik na pył

możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

Cena: 699 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczne nożyce do cięcia blachy skokowe PMK 550 B1, 550 W

do precyzyjnego cięcia metalu i innych blach

szczególnie polecane do czystych cięć prostych i zakrzywionych z niewielką ilością odpadów materiałowych

płynnie regulowana matryca z blokadą 90°

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowy nożyce skokowe do cięcia blachy 20 V, PMKA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do precyzyjnego cięcia metalu i innych blach

przeznaczone w szczególności do prostych cięć i cięć po krzywej przy niewielkim wyrzucie materiału

bezstopniowo regulowana matryca z blokadą 90°

ergonomiczny uchwyt ręczny z antypoślizgową powłoką Softgrip

w praktycznej walizce do przechowywania

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zszywacz elektryczny PET 25 C3, 30 bpm

wąski element zszywacza do wąskich elementów oraz prac w pobliżu krawędzi

koło nastawcze do bezstopniowego wstępnego wyboru siły uderzenia

wygodna obsługa jedną ręką z antypoślizgowym miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

do zszywek 15-25 mm i gwoździ 15, 20, 25 i 32 mm

3-krotny bezpiecznik można uruchomić tylko przy włączonym wyłączniku sieciowym, styku z końcówką zszywacza i wciśniętym wyłączniku ręcznym

praktyczny system załadunku tylnego ze wskaźnikiem napełnienia

w zestawie ogranicznik równoległy

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa wkrętarka udarowa PDSSA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki), 20 V

wkrętarka udarowa akumulatorowa z uchwytem narzędzia 1/4"

bieg w prawo / w lewo

przełącznik ze sterowaniem liczbą obrotów

powłoka softgrip na uchwycie i obudowie

z praktycznym mocowaniem do paska

zintegrowana lampka robocza LED

walizka wykonana z HD-PE z naklejką na boku

zabezpieczenia: ochrona przed przepięciem, monitorowanie, czy nie dochodzi do zwarcia na wyjściu, monitorowanie temperatury ogniw, monitorowanie rozładowywania, ochrona przed głębokim rozładowaniem

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Stacja lutownicza z regulacją temperatury PLS 48 D2, 48 W

kompaktowa stacja lutownicza z podporą na lutownicę, gąbką lutowniczą, półką na akcesoria i przełącznikiem sieciowym

uniwersalne zastosowanie do prac elektronicznych, modelarstwa i hobby

regulacja temperatury w zakresie 100-500°C

ergonomiczna i precyzyjna lutownica z miękkim uchwytem i wymiennymi końcówkami (kształt okrągły i płaski)

w zestawie: 1 końcówka wymienna (kształt płaski), 2 szpule cyny lutowniczej po 5 g (grubość 1,5 mm / 1,0 mm)

Cena: 49,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulator PAP 20 B3

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora:

dłuższy czas pracy i okres eksploatacji akumulatora dzięki równomiernie obciążanym celom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

wydajny akumulator litowo-jonowy z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

napięcie: 20 V

pojemność: 4 Ah

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Sprężarka akumulatorowa 20 V PKA 20-Li B2

kompaktowe urządzenie 2 w 1 o różnych możliwościach zastosowania

obszar zastosowania: sprężarka + pompka

prostą obsługę umożliwia przejrzysty panel kontrolny z instrukcją

sprężarka dla wysokiego ciśnienia powietrza - idealna do opon rowerowych i dmuchanych zabawek oraz artykułów sportowych

wstępna regulacja ciśnienia z automatycznym wyłączaniem

wyświetlacz LCD z podświetleniem tła i wskaźnikiem ciśnienia w barach, psi lub kPa

pompka do dużych objętości - idealna do dmuchanych materaców, pontonów lub dmuchanych artykułów plażowych

przeznaczona także do odsysania powietrza

wytrzymała obudowa z miękkim uchwytem do przenoszenia

zintegrowane uchwyty węża i zamykana przegroda na złączki

oświetlenie LED z osobnym przełącznikiem

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zestaw Szlifierka kątowa PWS 115 A1 i Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3

Szlifierka:

z wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 2-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz przecinających i ściernic o Ø do 115 mm (np. firmy Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

pokrywa ochronna 2 w 1, przestawiania bez użycia narzędzia, do przecinania i szlifowania

uchwyt z praktycznym przechowywaniem kluczy do mocowania

Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3:

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

Cena: 277,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa PSBSAP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa jest wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

mocny silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym, wysokowydajnym mechanizmem udarowym

wysokiej jakości uchwyt wiertarski RÖHM z metalu z blokadą promieniową

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

ergonomiczny uchwyt z powłoką Softgrip

dodatkowy regulowany uchwyt z metalowym ogranicznikiem głębokości

z walizką do przenoszenia

urzadzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 369 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe mieszadło do farb i zaprawy 20 V PFMRA 20-Li A1

do dokładnego zmieszania płynnych i sproszkowanych materiałów budowlanych bez użycia siły

silnik bez szczotek (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

optymalne dopasowanie do mieszanych produktów dzięki 6-stopniowej regulacji obrotów

wytrzymała obudowa przekładni z odlewu aluminiowego

łagodny rozruch zapewnia komfortową i bezpieczną pracę

ergonomiczne uchwyty

szybki montaż mieszadła bez użycia narzędzi

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 279 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Spawarka inwertorowa PTMI 180 A1, WIG / MMA

wydajne, profesjonalne urządzenie oferujące 2 metody spawania: MMA (elektrody prętowe) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)

idealna także do mobilnego zastosowania - kompaktowa budowa i niewielka waga

3 komfortowe funkcje dla optymalnego postępu prac

Hot Start: perfekcyjny zapłon łuku świetlnego bez sklejania elektrody

Anti Stick: łatwe rozdzielanie przy sklejonej elektrodzie przez automatyczną redukcję prądu spawalniczego

Lift Arc: komfortowy zapłon łuku świetlnego przy spawaniu WIG poprzez podniesienie elektrody z miejsca spawania

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

z wysoką tolerancją w razie zmian położenia - łuk elektryczny pozostaje dłużej stabilny

elektroniczna regulacja za pomocą innowacyjnego wyświetlacza czołowego z prostą obsługą pokrętła

wskaźnik cyfrowy dla ustawionych parametrów

spawanie metodą WIG

ochrona przed przeciążeniem poprzez czujniki termiczne

palnik WIG z przyłączem gazu ochronnego (gwint wewnętrzny ¼“)

przewód spawalniczy o dł. 2 m z uchwytem na elektrodę

przewód uziemiający o dł. 2 m wysokiej jakości z zaciskiem galwanicznym

włącznik/wyłącznik z lampą sygnalizacyjną sieci

obudowa z lakierowanej blachy stalowej z pasem do przenoszenia

Cena: 899 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Składana kabina spawalnicza PSSK 50 A1

do ochrony otoczenia przed odpryskami materiału, iskrami i jaskrawym światłem podczas prac spawalniczych i szlifierskich

mobilna skrzynka z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm

szybki i prosty montaż oraz demontaż z systemem składania i osadzania wraz ze śrubami zabezpieczającymi

z przyłączem masy przy kabinie spawalniczej do komfortowego spawania bez zacisku masy bezpośrednio na przedmiocie obrabianym

oszczędność miejsca dzięki możliwości złożenia i łatwy transport za pomocą uchwytu do przenoszenia

obszar zastosowania: spawalnicze akcesoria ochronne

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka PSTK 800 D3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowej regulacji skoku wahadła

precyzyjne ustawienie cięcia bez skoku wahadła

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie sterowany wybór liczny skoków

płyta podstawowa regulowana bez użycia narzędzi z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt pokrętła z antypoślizgową powłoką gumową

funkcja dmuchawy dla linii cięcia bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu – z króćcem odsysającym z reduktorem

szybkomocujący uchwyt SAW LOCK do łatwej wymiany brzeszczotu

przezroczysta ochrona piły

osłona przeciwodpryskowa

do dostępnych w sprzedaży brzeszczotów z uchwytem typu T (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

Cena: 189 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa POFA 12 A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna

ergonomiczny kształt obudowy z antypoślizgową powłoką Softgrip

3-poziomowy wskaźnik LED statusu naładowania akumulatora na urządzeniu

płynnie ustawiany ogranicznik głębokości z precyzyjną regulacją

prosta wymiana narzędzia dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

adapter do zewnętrznego układu zasysania

ochrona przed samoczynnym włączeniem

dostosowana do dostępnych w handlu frezów z uchwytem 6 lub 8 mm

wraz z 6-częściowym zestawem frezów do drewna w praktycznym pudełku: 1 frez do profilowania, 1 frez do zaokrąglania, 1 frez wpustowy V, 2 frezy wpustowe, 1 frez do wyflowania powierzchni

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 12 V Team“

akcesoria zawarte w zestawie: 6-częściowy zestaw frezów do drewna, 1 ogranicznik równoległy, 2 uchwyty do mocowania (6 i 8 mm), 1 klucz oczkowy, 1 adapter do zewnętrznego układu zasysania, praktyczna walizka do przechowywania i przenoszenia

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczny zszywacz PHET 15 C2, ze zszywkami i gwoździami

komfortowa obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

magazynek z obustronnym wskaźnikiem wypełnienia

dla zszywek 6–14 mm i gwoździ 14–15 mm

kompatybilny z akcesoriami dostępnymi w handlu

lekki i kompaktowy

szybkie i wygodne mocowanie

zakres wykorzystania: dekorowanie, majsterkowanie lub gospodarstwo domowe

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE 2 w 1 Akumulatorowa sprężarka 20 V PAK 20-Li B2 i pompka PALP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

2 urządzenia zoptymalizowane pod kątem wszystkich popularnych zastosowań

akumulatorowa sprężarka PAK 20-Li B2:

idealna do sprężonego powietrza, jak w przypadku opon rowerów i dmuchanych zabawek oraz artykułów sportowych

wstępna regulacja ciśnienia z automatycznym odłączaniem

wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem ciśnienia w bar lub PSI

kompaktowa obudowa z gumowanym uchwytem, lampką roboczą LED i dodatkowymi uchwytami na akcesoria

akumulatorowa pompka PALP 20-Li B2:

idealna do dużych ilości powietrza, jak w przypadku materacy dmuchanych, łódek dmuchanych lub artykułów plażowych

kompaktowa obudowa z gumowanym uchwytem i lampką roboczą LED

przeznaczona także do odsysania powietrza

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw bez akumulatora i bez ładowarki

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

w zestawie walizka do przenoszenia

sprężarka: maks. ciśnienie robocze: 7 bar

pompka: strumień powietrza: 70 m³/h

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt z warstwą antypoślizgową

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

przezroczysta osłona

osłona rozwarcia

do powszechnie dostępnych brzeszczotów typu T z jednym noskiem (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

W zestawie: 2 brzeszczoty do cięć drewna, 1 brzeszczot do cięć metalu, 1 prowadnica równoległa, 1 złączka dla zewnętrznego układu zasysania, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa lampa robocza COB LED

wydajne diody świetlne COB-LED z płynną regulacją jasności

składany element oświetleniowy

stopa przechylana pod kątem z przegubem kulowym i pałąkiem do zawieszania

wytrzymała obudowa z powłoką Softgrip i wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora

zabezpieczone przyłącze USB do ładowania wraz z kablem USB

Cena: 49,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa lampa robocza, 800 lm, trójnóg

lampa kombi 2 w 1 z mocnymi diodami LED COB

równomierne oświetlenie otoczenia z 2 poziomami jasności - maks. / eco

reflektor z punktowym strumieniem światła

obudowa odporna na uderzenia z zabezpieczonym elementem oświetleniowym pyło- i bryzgoszczelnym

zabezpieczone złącze do ładowania ze wskaźnikiem stanu akumulatora

składany trójnóg i praktyczny haczyk do zawieszania

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Maska spawalnicza XXL PSHP A1, automatyczna

do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) także przy niskim natężeniu prądu od 10 A

komfortowa praca z podwyższonym bezpieczeństwem dzięki wyjątkowo dużemu polu widzenia „XXL”

filtr true color z wiernym odtwarzaniem kolorów (w porównaniu do konwencjonalnych filtrów spawalniczych)

optymalna ochrona dzięki automatycznemu przyciemnianiu przy zapalaniu łuku świetlnego

system sterowany czujnikiem o bardzo krótkim czasie reakcji (DIN EN 379, klasa 1.1.1.2.)

zmiennie ustawiana czułość i czas rozjaśniania (0,1–0,8 s)

bezstopniowo regulowany poziom ochrony DIN za pomocą bocznego pokrętła

możliwość dostosowania do iskrzenia podczas prac szlifierskich

przyłbica przylegająca do głowy o niewielkim ciężarze i z regulowaną taśmą na głowę

automatyczna kontrola zaciemnienia – do komfortowej pracy bez przerywania

z przyciskiem testowania służącym do sprawdzania sprawności

samoczynne ponowne rozjaśnianie po zakończeniu spawania

zasilanie maski spawalniczej w prąd za pomocą fotoogniwa z baterią guzikową

wymienna jednostka zaciemnienia

dostosowana do pracy w temperaturze otoczenia od -5 do 55°C

wskaźnik niskiego naładowania baterii

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wyrzynarka PSSPA 20-Li B2, 20 V, bez akumulatora i ładowarki

silnik bezszczotkowy (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

7-stopniowa regulacja liczby skoków: 1 x tryb automatyczny + 6 wybieranych poziomów

5 wybieranych kątów cięcia

zintegrowana lampa robocza LED z 2 rozszerzonymi funkcjami: 1. Oświetlenie przed uruchomieniem maszyny / 2. Oświetlenie po wyłączeniu

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę tarczy

linia cięcia bez wiórów dzięki funkcji dmuchawy

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

płoza ślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

w zestawie z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

w zestawie z walizką do transportu

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętarka akumulatorowa PAS 5 D5, 4V (z akumulatorem, bez ładowarki)

kompaktowa, akumulatorowa wkrętarka z przyłączem do ładowania USB typu C i 30-częściowym zestawem bitów

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

w praktycznym opakowaniu

kompatybilna z wymiennymi nasadkami marki Parkside*

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Przenośna pilarka stołowa PMTS 210 A1, 1200 W

do precyzyjnych cięć w drewnie, płytach wiórowych, powlekanych płytach meblarskich i tworzywach sztucznych

łatwy transport - waga całkowita tylko 14 kg

wydajny silnik o mocy 1200 W

płynna regulacja wysokości cięcia

płynne przychylanie tarczy tnącej ze skalą do dokładnych cięć po skosie

ogranicznik równoległy i kątowy (-60° do +60°) do precyzyjnych cięć

stół powlekany proszkowo ze zintegrowanym rowkiem prowadnicy

boczne poszerzenie stołu ze zmiennym elementem wysuwanym

2 przyłącza do zewnętrznego układu zasysania (osłona tarczy tnącej/obudowa)

popychacz w uchwycie bocznym

obudowa powlekana proszkowo z nóżkami gumowymi tłumiącymi wibracje

zabezpieczony włącznik / wyłącznik

tarcza tnąca (wstępnie zamontowana): Ø 210 mm / 24 zęby

nadaje się również do stałego montażu na stole warsztatowym

akcesoria zawarte w zestawie: ogranicznik równoległy, ogranicznik kątowy, popychacz, narzędzie do wymiany tarczy, materiał do montażu na stole warsztatowym

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Inwertorowa spawarka MMA, PISG 100 A1G

idealna jako urządzenie dla początkujących - proste użytkowanie i kompaktowa budowa

innowacyjna technologia inwertorowa dla optymalnych spoin spawalniczych

homogeniczne łączenie stali, stali szlachetnej i odlewów

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

z wysoką tolerancją w razie zmian położenia - łuk elektryczny pozostaje dłużej stabilny

1,5 m przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody (dla Ø 1,6–2,5 mm)

1,5 m przewód masy z silnym zaciskiem

metalowa obudowa malowana proszkowo ze zintegrowanym wentylatorem i pasem do przenoszenia o regulowanej długości

niewielki ciężar - idealna także do mobilnego zastosowania

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do wszystkich dostępnych w handlu elektrod do stali szlachetnej, odlewów i zasadowych elektrod prętowych

włącznik/wyłącznik z lampą sygnalizacyjną sieci

Cena: 289 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa kolba lutownicza PLKA 4 A2, 4 V

z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym

ergonomiczne wzornictwo z gumowanym uchwytem i lampką roboczą LED

krótki czas rozgrzewania - ze wskaźnikiem LED gotowości do użytku

możliwość podłączenia za pośrednictwem zasilacza lub portu USB-C

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Lampa warsztatowa akumulatorowa, 1 sztuka

strumień świetlny: ok. 230 lm

temperatura barwowa: ok. 6500 K

żywotność: ok. 30 000 godzin

współczynnik oddawania barw: 80 RA

liczba cykli pracy: 100 000 wł./wył.

czas ładowania: ok. 5-7 godz.

czas działania lampy COB LED: ok. 4-5 godzin

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka do ścian i podłóg PWBS 180 B3, 1050 W

szlifierka do ścian i podłóg

do obróbki pokryć ściennych i podłogowych, ścian z suchej zabudowy lub powierzchni drewnianych

mocny silnik o mocy 1050 W z regulowaną liczbą obrotów

zdejmowana część czołowa pokrywy ochronnej umożliwia pracę w pobliżu obrzeża

2 łatwo wymienialne nasadki (blokada wrzeciona): ściernica z węglików spiekanych do zgrubnego ścierania, tarcza ścierna mocowana na rzep do obróbki papierem ściernym (zawarty zestaw papierów ściernych 6-częściowy)

zintegrowana funkcja zasysania z pojemnikiem na pył oraz sprężystym przewodem zasysającym

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania (wraz ze złączką)

pałąk ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

ergonomiczna powłoka Softgrip

akcesoria zawarte w zestawie: 1 ściernica z węglików spiekanych (Ø 180 x Ø 22,23 x 20 mm), 1 rozciągliwy przewód zasysający (1–3,5 m), 1 pojemnik na pył (25 l), 1 złączka z elementem redukcyjnym dla zewnętrznego układu zasysania, zestaw papierów ściernych 6-częściowy (Ø 180 mm / 40•80•120, po 2 x), 1 narzędzie do wymiany nasadek

Cena: 289 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED® Mini kompresor UMK 10 C2

zasilanie poprzez przyłącze 12 V (zapalniczka)

do pompowania opon samochodowych

z 4 złączkami - np. do piłek, materacy dmuchanych, opon roweru

zintegrowany manometr

wymienialne zabezpieczenie przed przeciążeniem

wysokiej jakości przewód sprężonego powietrza

z uchwytem do przenoszenia i 4 nóżkami tłumiącymi drgania

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka tarczowa akumulatorowa 20 V PHKSA 20 Li A2 (bez akumulatora i ładowarki)

włącznik / wyłącznik z szybkim zatrzymywaniem

podłączane prowadzenie laserowe

wahadłowa pokrywa ochronna z dźwignią zwrotną

adapter do zewnętrznego odsysania pyłu

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona

ergonomiczny uchwyt z obustronnie obsługiwanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

do dostępnych w handlu tarcz o śr. 150 mm

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2, 160 W

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła szablasta PFS 710 D3, 710 W

do bezproblemowego cięcia w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu i lekkich materiałach budowlanych

odpowiednia również do cięcia jednopłaszczyznowego

rozkładana płyta spodnia do zmiennej głębokości cięcia

szybka wymiana brzeszczotów bez narzędzi dzięki uchwytowi z szybkim mocowaniem

obrotowy uchwyt 3-pozycyjny

strefa uchwytu przy głowicy urządzenia pokryta gumą

włącznik/wyłącznik z pokrętłem do regulacji liczby skoków

przełącznik do pracy ciągłej

wbudowana lampa robocza LED

w zestawie futerał

dostosowana do standardowych akcesoriów dostępnych w handlu: (np. zestaw brzeszczotów PFSZ 3 A1 marki Parkside)

Cena: 189 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Kompresor bezolejowy z manometrem PKZ 180 C5, 1100 W

wielorakie możliwości zastosowania przy pracach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

wącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza ze złączką

zintegrowana przegródka na dodatki

bez zbiornika

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka taśmowo-talerzowa stołowa PBTS 370 B2

wydajny silnik indukcyjny o mocy 370 W zapewniający cichą pracę i niskie wibracje

solidna konstrukcja zapewniająca wystarczająco duży docisk i niezmiennie precyzyjne wyniki szlifowania

taśma szlifierska regulowana w poziomie i w pionie

uchylny stół podporowy (0 – 45°) z ogranicznikiem kątowym (-60 - 0 - 60°)

tarcza szlifierska na rzep do łatwej wymiany papieru ściernego

adapter do zewnętrznego odsysania pyłu

wyłączniki zabezpieczone przed pyłem

wraz z odpowiednim papierem ściernym i taśmą szlifierską (uziarnienie 80)

dołączone akcesoria: 1 papier ścierny (wstępnie zamontowany); 1 taśma szlifierska (wstępnie zamontowana); 1 ogranicznik poprzeczny; 1 zestaw narzędzi montażowych

Cena: 469 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła taśmowa do metalu PMB 1100 B2

piła taśmowa do metalu do precyzyjnego cięcia metalowych rur i profili

elastyczne zastosowanie - stacjonarne z podstawą lub swobodna obsługa ręczna

wytrzymała taśma piły

wydajny silnik o mocy 1100 W z regulowaną prędkością taśmy

dodatkowy uchwyt ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

zintegrowane oświetlenie robocze LED

prosty montaż na stole warsztatowym za pomocą śrub skrzydełkowych

płyta dolna z otworami do montażu na stole (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena: 559 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Piła taśmowa PBS 350 B2

do cięcia twardego i miękkiego drewna, laminatu lub płyt pilśniowych

wytrzymały silnik 350 W ze stałą prędkością cięcia

ogranicznik równoległy z szybką blokadą do precyzyjnych cięć wzdłużnych

ogranicznik poprzeczny z ustawieniem kątowym do precyzyjnych cięć po skosie

bezstopniowo przechylany stół z systemem szybkiego mocowana i skalą kątową do cięć po skosie

regulowane urządzenie ochronne taśmy piły dla wysokości cięcia do 80 mm

drzwi obudowy z zamknięciami zabezpieczającymi

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania

pyłoszczelny włącznik-wyłącznik bezpieczeństwa

do wszystkich dostępnych w handlu taśm tnących 140 cm do 7 mm szerokości

do montażu na stole roboczym (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

w zestawie: 1 taśma tnąca 140 cm (wstępnie zmontowana), 1 ogranicznik równoległy, 1 ogranicznik poprzeczny z ustawieniem kątowym. 1 pałąk, 3 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena: 519 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa wyrzynarka 20 V PSTDA 20-Li C3 (bez akumulatora i ładowarki)

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi

precyzyjna regulacja cięcia

przełącznik bezpieczeństwa z płynną regulacją liczby skoków

6 wybieranych kątów cięcia

ogranicznik równoległy z szybkim zamknięciem ze śrubami skrzydełkowymi

zintegrowana lampa robocza LED

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

zintegrowany uchwyt na klucz z gniazdem sześciokątnym

płoza poślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

wraz z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Automatyczna przyłbica spawalnicza z diodą LED PSHL 2 D1

automatyczna przyłbica spawalnicza ze zintegrowaną diodą LED do optymalnego oświetlenia obszaru roboczego - podłączana osobno

z filtrem True-Color dla bardziej realistycznego odzwierciedlania kolorów i dużego komfortu pracy

do wszystkich popularnych metod spawania

optymalna ochrona dzięki automatycznemu przyciemnianiu przy zapalaniu łuku świetlnego

system sterowany czujnikiem o bardzo krótkim czasie reakcji (DIN EN 379, klasa 1.1.1.2.)

ochrona UV/IR: DIN16

automatyczna kontrola zaciemnienia – do komfortowej pracy bez przerywania

regulowana czułość i czas rozjaśnienia

samoczynne ponowne rozjaśnianie po zakończeniu spawania

płynnie regulowany poziom ochrony DIN z bocznym pokrętłem

możliwość dostosowania do iskrzenia podczas prac szlifierskich

przyłbica przylegająca do głowy o niewielkim ciężarze i z regulowaną taśmą na głowę

dostosowana do temp. otoczenia od -5 do 55°C

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5, 4 V z wymienialnymi nasadkami

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym, mimośrodowa, kątowa, tnąca do miękkich materiałów

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Tokarka PDM 600 B2, 600 mm

Tokarka PDM 600 B2 do obróbki drewnianych przedmiotów o długości do 60 cm i średnicy 25 cm

Mocny silnik z płynną elektroniczną regulacją obrotów

Stabilna szyna aluminiowa do montażu na stole

Wrzeciennik (M18 x gwint 1,5) wraz z 4-zębnym kłem centrującym i tarczą tokarską

Konik z dźwignią szybkiego blokowania i współbieżną końcówką wrzeciona

Uchwyt narzędzia z regulowaną powierzchnią nakładania

2 dłuta tokarskie do obróbki drewna

Wraz z materiałem do montażu na stole roboczym

Akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza tokarska (Ø 8 cm), 2 dłuta tokarskie (ukośne / wklęsłe), 2 klucze widełkowe

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pistolet do farb PFS 400 B1, 400 W

równomierne nakładanie farby na powierzchniach gładkich oraz o różnych strukturach

dostosowany do dostępnych w handlu farb, lakierów i szkliwa o lepkości do 70 DIN-sec

4 osadzane dysze

3 regulowane wersje rozpylania: strumień okrągły, poziomy i pionowy strumień płaski

odkręcany pojemnik na farbę o pojemności 1200 ml

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE 12 V akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa PWBSA 12 A1 (bez akumulatora, bez ładowarki)

do wiercenia i przykręcania w trudno dostępnych miejscach lub w zawężonych obszarach roboczych

głowica ustawiania pod kątem w 5 pozycjach

prosta regulacja kąta dzięki samoistnemu blokowaniu pozycji

automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do noszenia

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 12 V Team

dostawa następuje bez akumulatora i ładowarki

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Adapter do akumulatora 20 V z lampką LED

do stosowania w akumulatorach serii PARKSIDE X 20 V Team jako powerbank

idealny do ładowania np. smartfonów, tabletów lub aparatów

z 2 złączami USB-A (każde 2,4 A) do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

zintegrowana lampka LED

z praktycznym mocowaniem do paska

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

bez akumulatora, bez ładowarki

Cena: 34,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3, 1200 W

PARKSIDE frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3 do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Bruzdownica frezarka do rowków PMNF 1500 A1, 1500 W

frezarka do rowków

do wykonywania rowków instalacyjnych w betonie, murze z cegieł, tynku lub gipsie

elektronicznie regulowany silnik z łagodnym rozruchem i podwyższaniem mocy w razie obciążenia

automatyczna ochrona przed przeciążeniem

złącze do zewnętrznego układu zasysania

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

dostosowana do dostępnych w handlu diamentowych tarcz do cięcia Ø 125 mm (np. marki Parkside)

w zestawie: 2 diamentowe tarcze do cięcia 125 mm, klucz do mocowania, przecinak ręczny, 1 złączka do zewnętrznego układu zasysania pyłu wraz z elementem redukcyjnym

Cena: 359 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zszywacz akumulatorowy PAT 4 D5, 4 V

lekki i kompaktowy

szybkie, precyzyjne i proste mocowanie

wygodna obsługa jedną ręką z antypoślizgowym uchwytem

wskaźnik ładowania i stanu akumulatora

magazynek z obustronnym wskaźnikiem wypełnienia

na zszywki 4-12 mm i gwoździe 6-10 x 1,2 mm

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Narzędzie wielofunkcyjne, PMFW 310 D2, 310 W

różnorodne zastosowanie techniki drgań do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania

płynna regulacja liczby obrotów

wymiana akcesoriów bez użycia narzędzia

uniwersalny uchwyt - pasuje do dostępnych w handlu akcesoriów (np. Parkside PMFWZ 3 C3, PMFWZ 3 D4, PMFWZ 7 A1)

narzędzia można osadzić w zmieniającym się kierunku roboczym

nasadzany kanał do zewnętrznego układu zasysania

ergonomiczny kształt narzędzia z miękkim uchwytem i wytrzymałą metalową głowicą

z walizką do przechowywania

akcesoria zawarte w zestawie: 2 brzeszczoty wgłębne, 1 brzeszczot segmentowy, 1 skrobaczka, 1 płyta szlifująca Delta, 18 tarcz ściernych, 1 kanał odsysania pyłu

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Polerka pneumatyczna PDAP 75 A1

polerka pneumatyczna idealna do poprawek i polerowania

płynna regulacja obrotów

tarcza polerska z praktycznym uchwytem na rzep

ergonomiczne wzornictwo z powlekanym uchwytem

ciśnienie znamionowe powietrza: maks. 6,3 bar

akcesoria zawarte w zestawie:

1 tarcza polerska, 1 nakładka do polerowania (pomarańczowa) do politury wstępnej, 1 nakładka do polerowania (czarna) do prac uzupełniających, 1 nakładka imitująca skórę owczą, 1 złączka osadzania ¼” z pierścieniem uszczelniającym (wstępnie zmontowana), 1 narzędzie montażowe

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Całą ofertę elektronarzędzi znajdziesz pod tym linkiem. Sprawdź również, co przygotował Lidl z okazji Black Friday - więcej dowiesz się w naszym wpisie: Lidl przecenia elektronarzędzia! Taka okazja szybko się nie powtórzy. Promocje dotyczą zarówno oferty stacjonarnej, jak i sklepu internetowego.