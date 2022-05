Lidl: funkcjonalne urządzenia i akcesoria biurowe już od 29,99 zł – przydadzą ci się [26.05.2022]

W ofercie sklepu Lidl możemy znaleźć wiele ciekawych produktów w niskich cenach, w tym urządzenia i akcesoria do biura. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególna uwagę.

Asortyment sklepu Lidl stale się powiększa i codziennie możemy liczyć na nowe produkty, w tym urządzenia AGD czy sprzęt do warsztatu. Co istotne, ceny poszczególnych produktów są zazwyczaj nieco niższe niż w innych sklepach z elektroniką.

Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się urządzeniom i akcesoriom, które mogą przydać się w biurze i podczas pracy zdalnej. Z takimi akcesoriami od razu lepiej się pracuje. Sami zobaczcie!

LIVARNO LUX Lampka biurkowa LED

lampa stołowa lub biurkowa z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet

z nowoczesnym panelem dotykowym

białe światło i jasność mogą być regulowane w zależności od potrzeb:

od przytulnej ciepłej bieli do przyjaznej czytelnikowi chłodnej bieli w 5 stopniach

możliwość ściemniania w 7 stopniach

ramię oprawy i listwa oświetleniowa mogą być obracane i wychylane

energooszczędny moduł LED o długiej żywotności i wysokiej wydajności świetlnej

w zestawie z zasilaczem

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Intempo Bezprzewodowy odkurzacz biurkowy

idealny do pracy w biurze, w domu i w podróży

zasilany bateriami

niewielki rozmiar ułatwia przechowywanie i zabieranie urządzenia ze sobą

szczotki na spodniej stronie pomagają zebrać nawet małe okruchy z powierzchni i łatwiej usunąć przywarty brud

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

łatwy demontaż, wygodne opróżnianie i czyszczenie

Cena: 29,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Przedłużacz wielogniazdowy, 1 sztuka

4 gniazdka z shutterem

praktyczne nawijanie kabla

z możliwością powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

Cena: 54,90 zł – 44,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

duża siła ssąca o eleganckim wyglądzie

mocny akumulator litowo-jonowy

bezprzewodowa praca

zintegrowany filtr EPA

nasadka 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa

z praktyczną funkcją stania

Cena: 99,90 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Biurko z regulacją wysokości, duży blat roboczy, białe

prosta, ręczna regulacja wysokości za pomocą korbki

bezstopniowo regulowana wysokość (ok. 70-117 cm) dla ergonomicznej pozycji siedzącej lub pracy w pozycji stojącej

duży blat roboczy

maks. obciążenie: 40 kg

nowoczesne wzornictwo w kolorze matowej bieli

podkładki z tworzywa sztucznego, chroniące podłogę, z funkcją wyrównywania poziomu

Cena: 599 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Elastyczna listwa zasilająca z 2 portami USB

elastyczna listwa zasilająca 5-gniazdkowa

z 2 portami USB do ładowania urządzeń mobilnych

pozycjonowanie pojedynczych gniazdek możliwie w różnych kierunkach

chroni urządzenia elektryczne przed przepięciem

lampka kontrolna do ochrony antyprzepięciowej

oświetlony włącznik i wyłącznik

Cena: 79,90 zł – 69,90 zł – Przejdź do sklepu

UNITED OFFICE Notatnik Bullet Journal z metalowymi rogami

idealny do biura i do domu

praktyczny notatnik z 4 metalowymi rogami, 3 zakładkami i po jednej zakładce z kieszonką i segregatorem

eleganckie wzornictwo

120 kartek

Cena: 24,99 zł – Przejdź do sklepu

UNITED OFFICE Tablica magnetyczna płócienna

tablica magnetyczna płócienna

możliwość zapisywania powierzchni - ścieralna na sucho lub mokro

z 6 silnymi magnesami i 1 flamastrem do pisania na tablicy

strona tylna przygotowana do zawieszenia na ścianie

Cena: 29,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Krzesło obrotowe

krzesło obrotowe z ergonomicznie uformowanym oparciem i siedziskiem

z opcjonalnym mechanizmem do wychylania oparcia dla dynamicznego siedzenia

płynnie regulowana wysokość siedzenia

opór mechanizmu wychylnego dopasowywany indywidualnie

z wygodnym obiciem ze sztucznej skóry

podtrzymujące wyściełane podłokietniki

stabilne podwójne kółka

maks. obciążenie: 110 kg

produkt przewidziany tylko do użytku prywatnego, nie do użytku w ramach działalności gospodarczej

Cena: 499 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Ładowarka sieciowa 2x USB

ładowarka sieciowa 2x USB umożliwia równoczesne ładowanie dwóch urządzeń

do ładowania baterii/zasilania przez gniazdko

do telefonów komórkowych, tabletów, czytników e-booków itd.

uniwersalna - kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami USB

port USB typu C PD zapewnia maksymalną moc 18 W

Power Delivery (PD) to technologia zapewniająca superszybkie ładowanie kompatybilnych urządzeń

ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

z funkcją Smart Fast Charge zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

z ochroną przed prądem przetężeniowym i zwarciem

kompatybilne urządzenia: tablety: iPad Pro 12.9'' / iPad Pro 10.5'' / iPad Pro 11'' telefony komórkowe: iPhone 12 series, iPhone 11 series, iPhone SE, iPhone X series, iPhone 8 series, Samsung Galaxy S21 series, Samsung Galaxy S20 series, Samsung Galaxy S10 series, Samsung Galaxy 9 series, Samsung Galaxy S8 series, S7 series, Samsung Galaxy Note 20 series, Samsung Galaxy Note 10 series, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 8

Cena: 49,99 zł – Przejdź do sklepu

Przedłużacz kostka z portami USB

nadaje się do montażu pod stołem i na stole

4 gniazdka z zabezpieczeniem przed dziećmi

2 porty USB do ładowania urządzeń mobilnych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

długość kabla: ok. 1,5 m

w zestawie materiał montażowy

Cena: 49,99 zł – 39,99 zł – Przejdź do sklepu

Listwa zasilająca z 4 gniazdkami i 2 portami USB

listwa zasilająca z 4 gniazdkami i portem USB

również do ładowania smartfonów, tabletów, czytników e-booków itp.

2 wtyczki do ładowania przez USB przy normalnym użytkowaniu gniazdka

oświetlony włącznik i wyłącznik

napięcie znamionowe: 5,0 VDC

prąd znamionowy: 2,4 A (łącznie)

moc znamionowa: maks. 12,0 W

długość kabla: 1,5 m

Cena: 39,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home biurko z szafką

nowoczesne wzornictwo - w wersji matowej bieli i o wyglądzie betonu

biurko i szafka łączone na 2 sposoby

3 półki 1 szuflada i zapewniają dużą przestrzeń do przechowywania

wkładane półki o regulowanej wysokości

podkładki chroniące podłogę

uchwyty i stabilne mechanizmy wysuwające z metalu

możliwość zamontowania drzwi z obu stron

odporność na zarysowania i łatwość pielęgnacji dzięki powłoce z żywicy melaminowej

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

Cena: 249 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka LED emitująca światło dzienne

lampka LED emitująca światło dzienne o działaniu poprawiającym nastrój

sprawia wrażenie naturalnego światła dziennego

poprawia nastrój także w ponurej porze roku

silny moduł LED o przyjemnym oświetleniu bez oślepiania

rozkładana podpórka ułatwia ustawianie

przyjazny w obsłudze włącznik/wyłącznik na obudowie

złączka sieciowa z 2 m kablem

wraz z torbą do przechowywania i instrukcją

Cena: 99 zł – Przejdź do sklepu

BURGWÄCHTER Sejf szafka na klucze z zamkiem cyfrowym, L 39654

10.000 dowolnie wybranych kombinacji

4-cyfrowa, indywidualnie ustawiana kombinacja cyfr

automatyczne otwieranie

możliwość montażu na ścianie od wewnątrz

pokrywa z zamykanym mechanizmem

w zestawie z materiałem montażowym

Cena: 69,90 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Biurko narożne z nadstawką

nowoczesne wzornictwo z wysokiej jakości imitacją dębu wotan

duża przestrzeń do przechowywania dzięki elementowi z regałem

zapewnia dużo miejsca do pracy na małej przestrzeni

odporność na zarysowania i łatwość pielęgnacji dzięki powłoce z żywicy melaminowej

podkładki chroniące podłogę

certyfikat PEFC

produkt pochodzi z lasów gospodarowanych w sposób zrównoważony i kontrolowanych źródeł

Cena: 319 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi, 10 W

Służy do szybkiego, bezprzewodowego ładowania urządzeń obsługujących standard Qi. Co ważne, ładuje również przez cienkie etui. Posiada lampkę kontrolną LED, podwójną cewkę indukcyjną do ładowania w pionie lub w poziomie oraz praktyczną funkcję stojaka do odkładania smartfona podczas ładowania. W zestawie znajdziemy kabel do ładowania USB typu A 2.0 na USB typu C (długość: 1 metr). Nadaje się do wszystkich mobilnych urządzeń końcowych z obsługą Qi, np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note10 i innych smartfonów z obsługą Qi.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka biurkowa LED, 1 sztuka

Lampka posiada elastyczne ramię, które ma zapewniać optymalne oświetlenie. Sprzyja mu także 3-stopniowa regulacja jasności. Akcesorium wyposażono w przełącznik z funkcją Touch-it.

lampka z białym światłem, z przyciemnianiem: energooszczędny moduł LED dający ciepłe, białe światło (moduł LED nie nadaje się do wymiany), podstawa z podkładką nieniszczącą mebli, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową, oszczędność energii do 88% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 33 W

lampka z elastycznym ramieniem, z kolorami: energooszczędny moduł LED dający białe, neutralne światło, podstawa z diodami LED RGB do, indywidualnej regulacji barw, z podkładkami chroniącymi meble, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową, oszczędność energii do 88% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 30 W

lampka z zaciskiem: energooszczędny moduł LED dający białe, neutralne światło, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową lub, zintegrowany akumulator litowo-jonowy (500 mAh), mocna stopa zaciskowa z podkładkami nieniszczącymi mebli, pojemność akumulatora wystarcza na 3 godziny świecenia (bez przyciemniania)

Cena: 64,90 zł – Przejdź do sklepu

SITTING POINT Piłka do siedzenia FELT, 1 sztuka

Piłka o średnicy ok. 65 cm jest idealna dla osób o wzroście ok. 160-180 cm. Służy do siedzenia w ergonomicznej pozycji. Do wyboru są różne kolory pokrowca, dzięki czemu piłka będzie jednocześnie stanowić elegancką ozdobę wnętrza. Producent zapewnia, że powierzchnia produktu jest przyjemna w dotyku. Pokrowiec można zdejmować, nadaje się do prania. Maks. obciążenie wynosi ok. 100 kg.

Cena: 299 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Kabel do ładowania i transferu danych 3 w 1

Ten kabel nadaje się zarówno do ładowania, jak i do transferu danych. Posiada wzmocnioną ochronę przed zginaniem – producent zapewnia, że specjalna konstrukcja produktu oznacza dużą trwałość nawet przy obciążeniu i zginaniu (wytrzyma do nawet 15 000 zgięć). Kabel umożliwia połączenie ze smartfonami, tabletami, laptopami, komputerami, ładowarkami USB i przejściówkami samochodowymi, w tym z urządzeniami z systemem Android, iPodami, iPhone'ami i iPadami.

Cena: 39,99 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Powerbank 10 000 mAh

Powerbank wyposażono w 4 diody LED informujące o stanie naładowania. Nadaje się do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów itd. Posiada wydajny akumulator litowo-polimerowy o poj. 10 000 mAh. Pozwala na równoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Technologia Qualcomm Quick Charge 3.0 ma zapewniać wyjątkowo szybkie ładowanie – producent zapewnia, że funkcja "Smart Fast Charge" pozwala na zoptymalizowany czas ładowania. Powerbank ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, a także ochronę przed przeładowaniem, przed zwarciem oraz przed całkowitym rozładowaniem.

Cena: 59,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home

Listwa posiada 4 złącza USB-A i ledowy wskaźnik statusu, a także zabezpieczenie nadprądowe. Co ważne, gniazdka są umieszczone pod kątem 45 stopni. Poszczególne gniazdka mogą być sterowane pojedynczo. Producent zapewnia, że zastosowana w akcesorium funkcja "Smart Fast Charge“ pozwala na zoptymalizowanie czasu ładowania. Listwę można połączyć z bramką Lidl i aplikacją Lidl Home, co pozwala na skorzystanie z funkcji takich, jak kilka programów przełączania czasu, odliczanie, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca), automatyczna zmiana czasu (letni/zimowy) czy sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google.

Cena: 139 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Pudełko do przechowywania, 1 lub 2 sztuki

Pudełka posiadają uchwyty oraz etykiety ułatwiające utrzymanie porządku. Organizer posiada natomiast 6 przegródek.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

UNITED OFFICE Tablica 4 w 1

Ta sprytna tablica pozwala na przyczepianie karteczek z notatkami, wizytówek itp., a także na pisanie bezpośrednio na tablicy. Gadżet składa się z tablicy do pisania kredą, tablicy białej oraz tablicy korkowej. Producent zapewnia, że montaż na ścianie jest prosty i bezproblemowy.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi 10 W

Nadaje się do wszystkich mobilnych urządzeń końcowych z obsługą Qi, np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note10 i innych smartfonów z obsługą Qi. Posiada silikonową powierzchnię zapewniającą antypoślizgowy chwyt smartfona oraz smukłą konstrukcję. Aby naładować smartfon, wystarczy odłożyć go na ładowarkę.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Lampa LED z lupą

Moduł LED emituje zimne białe światło. Soczewka z ok. 2,25-krotnym powiększeniem ma moc ok. 5 dioptrii. Lampa posiada regulowany element oświetleniowy oraz metalowe ramię przegubowe ze sprężyną, a także składaną pokrywę zabezpieczającą przed kurzem. Dodatkowo, wyposażona została w mocny zacisk 6 cm służący do przykręcania przy stole.

Cena: 139 zł – Przejdź do sklepu

Koziol Gazetnik, stojak na prasę i książki, MILANO

Ten stojak na gazety jest naprawdę elegancki i może stanowić ozdobę każdego domowego biura. Pozwala w stylowy sposób przechowywać gazety i czasopisma, a także podręczne dokumenty i skoroszyty.

Cena: 129 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home

Ten gadżet stanowi interfejs łączący z Lidl Home, dzięki czemu pozwala zintegrować urządzenia elektroniczne. Co ważne, aby móc korzystać z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee. Pozwala na sterowanie czasowe, odliczanie czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania (przy zachodzie słońca/wschodzie słońca) oraz automatyczną zmianę czasu (czas letni/zimowy).

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

