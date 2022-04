Lidl: gazetka od 11 kwietnia - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć? [05.04.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 11 kwietnia.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od 11 kwietnia w sklepie pojawią się:

Automat do pieczenia chleba 850 W

do wypieku: chlebów jawnych, mieszanych, razowych

do wypieku słodkich lub mieszanych ciast

60-minutowa funkcja utrzymywania ciepła

15-godzinny timer do opóźnionego startu pieczenia

haki do zagniatania ciasta pokryte wysokiej jakości powłoką marki ILAG, zapobiegającą przywieraniu

wyświetlacz LCD

wymiary: 27 x 42 x 29,7 cm

szybki program: 60 min.

możliwość ustawienia wagi chleba: 1000 g, 1250 g, 1500 g

możliwość zaprogramowania aż 8 własnych przepisów

16 różnych programów

3 poziomy zbrązowienia

Cena: 249 zł - Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

Zgrzewarka próżniowa 125 W

do rolek o maks. szer. 30 cm

przeznaczona do zamykania próżniowego oraz zgrzewania

funkcje dodatkowe: „wet” dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych, „soft” dla wrażliwych produktów spożywczych

w zestawie: zapasowa uszczelka, rolka folii, 3 adaptery do zaworów próżniowych

wyjmowana, przystosowana do mycia w zmywarce tacka ociekowa na płyny

rolka folii wolna od BPA*** i nadająca się do użytku w mikrofalówce (do maks. 70°C i 3 min. przy otwartym worku)

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu próżniowania i zgrzewania

praktyczne chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe do pewnego stania

do wyboru w 2 kolorach

Cena: 139 zł - Przejdź do pełnej oferty

Czajnik elektryczny 3100 W

wysokiej jakości obudowa ze stali szlachetnej

dno kapslowe ze stali szlachetnej ze schowanym elementem grzewczym

praktyczny przycisk otwierający pokrywkę obsługiwany jedną ręką

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia

z możliwością zwinięcia kabla

dł. przewodu zasilającego: 90 cm

gotuje wodę w 3 min. 13 sek.

pojemność: 1,7 litra

moc: 2400 W

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

Przenośny blender do smoothie 5 V, 60 W

kompaktowy, przenośny mikser do blendowania owoców i warzyw

akumulator pozwala na przygotowanie do 10 świeżych koktajlów mlecznych lub smoothies

z czujnikiem bezpieczeństwa: blendowanie następuje dopiero, gdy pojemnik i przykrywka są poprawnie złączone

zapobiega wyciekaniu napoju, co pozwala na transport blendera

pojemnik ze szkła: łatwy do czyszczenia i ponownego użytkowania

poręczny podczas transportu dzięki uchwytowi oraz banderoli z silikonu

po naciśnięciu przycisku 2 ostrza ze stali szlachetnej blendują owoce i warzywa na gładki napój - bez konieczności podłączania urządzenia do gniazdka

blender akumulatorowy w pokrywce

koncept Meal-Prep: wystarczy napełnić pojemnik składnikami soku i zblendować je już w drodze

300 ml: idealna porcja na śniadaniowe smoothie lub przekąskę

poręczny rozmiar: idealny na podróż, do pracy lub na trening

możliwość ładowania przez USB, Powerbank lub ładowarkę samochodową

można myć w zmywarce

nie zawiera BPA

akumulator: 7,4 V (litowo-jonowy, 1300 mAh)

moc: 60 W

obrót ostrzy: 10000 U/min

Cena: 69,90 - Przejdź do pełnej oferty

Maszynka do popcornu SPCM 1200 C1, 1200 W

urządzenie na gorące powietrze do przyrządzania niskotłuszczowego popcornu

do 60 g popcornu w 2 minuty

zdejmowana pokrywa

ze zintegrowaną łyżką miarową/ miską do topienia masła

antypoślizgowe nóżki zapewniają bezpieczną pozycję

z włącznikiem/wyłącznikiem

pokrywa i łyżka do odmierzania/ miseczka do topienia masła nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 69,90 - Przejdź do pełnej oferty

Blender ręczny Smart Speed SMSS 1000 A1, 1000 W

z przełącznikiem smart-speed do intuicyjnej regulacji prędkości

3 w 1: do miksowania, robienia purée i rozdrabiania

z wysokowydajnym silnikiem 1000 W

odczepiana stopka do mieszania ze stali szlachetnej ze specjalnym deseniem do rozdrabiania bez chlapania

ergonomicznie ukształtowany i gumowany uchwyt

kabel spiralny dla dużego zasięgu

w zestawie: miarka

moc: 1000 W

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

Od piątku 15 kwietnia w sklepie pojawi się także:

Żelazko parowe 1740 W

regulowany termostat

funkcje: spryskiwania, pary stałej, wyrzutu pary

funkcja samooczyszczenia (self clean)

zbiornik na wodę o poj. 200 ml

wysokiej jakości stopa z powłoką ceramiczną

do wyboru w 2 kolorach

Cena: 34,99 zł - Przejdź do pełnej oferty

