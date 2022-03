Lidl: gazetka od 14 marca - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 14 marca.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od 14 marca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST PERSONAL CARE Waga diagnostyczna

ok. 30 x 2,2 x 30 cm (szer. x wys. x gł.)

zadbaj o siebie - kontroluj swoje ciało!

możliwość wyboru jednego z 6 stopni aktywności przy obliczaniu zapotrzebowania kalorycznego

powierzchnia ze szkła bezodpryskowego o gr. 6 mm

zapis pomiarów 12 użytkowników

włączanie przez nadepnięcie i automatyczne wyłączanie

do pomiaru: zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wody, masy mięśniowej, zawartości tkanki kostnej, dziennego zapotrzebowania kalorycznego

Cena: 39,99 zł - przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

CRIVIT Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB

bardzo jasny i lekki reflektor akumulatorowy z automatyczną funkcją i przełączanym natężeniem światła (70 / 30 / 15 luksów)

automatyczne sterowanie światłem - reflektor sam dopasowuje się do otoczenia

reflektor z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), kolorowym systemem kontrolnym akumulatora i diodą LED firmy Osram

tylna lampka z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300 mAh) i jasną diodą LED

obudowa o klasie wodoszczelności IP44

pasuje do wszystkich popularnych typów rowerów

prosty montaż bez konieczności użycia narzędzi

złącze USB-C (w zestawie z kablem USB-C)

czas świecenia reflektora przedniego dla trybu 15 luksów: do 9,5 h (do całkowitego wygaśnięcia)

czas świecenia lampki tylnej: do 5,5 - 6 h (do całkowitego wygaśnięcia)

w zestawie: reflektor przedni, lampka tylna, kabel do ładowania ze złączem USB-C, 2 uchwyty

Cena: 69,90 zł - przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena: 499 zł - przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Automat do pieczenia chleba

do wypieku chlebów: jasnych, mieszanych, razowych oraz słodkich lub mieszanych ciast

60-minutowa funkcja utrzymywania ciepła

15-godzinny timer do opóźnionego startu pieczenia

haki do zagniatania ciasta pokryte wysokiej jakości powłoką marki ILAG®, zapobiegającą przywieraniu

z wyświetlaczem LCD

do przygotowania: pieczywa (także bezglutenowego), ciasta na pizzę, makaronu, dżemu oraz jogurtu

27 x 42 x 29,7 cm

możliwość ustawiania wagi chleba (1000/1250/1500 g)

możliwość zaprogramowania aż do 8 własnych przepisów

z 16 programami i 3 wybieranymi poziomami zbrązowienia

Cena: 249 zł - przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

Sprawdźcie także: Lidl: wyprzedaż elektroniki - co warto kupić taniej?