Lidl: gazetka od 19 kwietnia - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć? [12.04.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 19 kwietnia.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od wtorku, 19 kwietnia w sklepie pojawią się:

CRIVIT® Akumulatorowa latarka LED

4 kolory do wyboru: czerwony, zielony, niebieski i biały

4 tryby pracy: 100% jasności - 50% jasności - efekt stroboskopowy - sygnał SOS

płynna regulacja dla funkcji skupiania światła

stabilna obudowa aluminiowa z powlekanym gumą przyciskiem

klasa szczelności IP 44

praktyczna stacja ładowania do montażu na ścianie

wraz z materiałem do montażu (stacja ładowania), przewodem micro-USB (1,5 m) i instrukcją

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

SILVERCREST® Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 SHSS 18 B1, 18 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

wyjmowany odkurzacz ręczny – do swobodnego korzystania jako urządzenie ręczne

2 poziomy prędkości przy zastosowaniu jako odkurzacz podłogowy: high, tryb ECO

wbudowany, wydajny akumulator litowo-jonowy (18 V/2200 mAh)

silnik DC 18 V

napędzana silnikiem szczotka ssąca

filtr do drobnych i większych cząstek można przemywać

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

w zestawie końcówka do fug i końcówka szczotkowa 2 w 1

z zasilaczem, ładowarką i lampką kontrolną ładowania

zasilacz sieciowy z dopasowaniem napięcia do gniazdek na całym świecie (100-240 V~)

akcesoria mogą być przechowywane w stacji ładowania

Cena: 279 zł - Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 21 kwietnia w sklepie pojawią się także:

Grill gazowy Nebraska 3+1

odpowiedni dla ok. 10 osób

palnik boczny do gotowania: 2,5 kW

pow. grillowania: 51 x 37 cm

łączna moc: 8,4 kW (3 palniki gazowe o mocy 2,8 kW)

3 niezależne palniki tubowe ze stali nierdzewnej o wydłużonej trwałości

aluminizowane deflektory/osłony palników

żeliwny ruszt grillowy z misą tłuszczową

wykonanie z lakierowanej blachy stalowej

2 kółka, gwarantujące łatwy transport

wskaźnik temperatury w pokrywie

gniazdo na butlę

zamykana szafka

2 półki boczne

Cena: 1199 zł - Przejdź do pełnej oferty

Grill gazowy Nevada 4+1

odpowiedni dla ok. 12 osób

palnik boczny do gotowania: 2,5 kW

pow. grillowania: 61 x 37 cm

łączna moc: 11,2 kW (4 palniki gazowe o mocy 2,8 kW)

4 niezależne palniki tubowe ze stali nierdzewnej o wydłużonej trwałości

aluminizowane deflektory/osłony palników

żeliwny ruszt grillowy z misą tłuszczową

wykonanie z lakierowanej blachy stalowej

2 kółka, gwarantujące łatwy transport

wskaźnik temperatury w pokrywie

gniazdo na butlę

zamykana szafka

2 półki boczne

Cena: 1399 zł - Przejdź do pełnej oferty

Grill elektryczny 2400 W ze stojakiem

ze stelażem, osłoną przed wiatrem i 3 półkami

wymiary ze stelażem: 91 x 93 x 47 cm

płyta grillowa

tacka na tłuszcz

półki przystosowane do mycia w zmywarce

element grzewczy ze stali szlachetnej

grillowanie bez dymu

płyta z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z nieprzywierającą powłoką

Cena: 219 zł - Przejdź do pełnej oferty

Grill węglowy ANGULAR SMART

pow. grillowania: 42 x 32 cm

blacha paleniskowa z regulacją wysokości

z lakierowanej blachy stalowej z korpusem urządzenia w kolorze czarnym pokrytym lakierem proszkowym

2 metalowe półki boczne

wyciągana szuflada na popiół

Cena: 599 zł - Przejdź do pełnej oferty

Grill na kółkach

pojemnik na węgiel ok. 1 kg

chromowany ruszt

pow. grillowania: 48,5 x 28,5 cm

emaliowana, ognioodporna wanienka

osłona chroniąca przed wiatrem

5-stopniowa regulacja wys. rusztu

2 kółka

wygodny uchwyt do transportu

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE® Sterownik nawadniania

sterownik nawadniania do niezawodnego, automatycznego nawadniania ogrodu

możliwość zaprogramowania 6 różnych harmonogramów

czas i cykl nawadniania regulowane indywidualnie

duży wyświetlacz LCD

ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku

prosta obsługa dzięki intuicyjnemu menu

obudowa z klasą szczelności IPX4

do dostępnych w handlu kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz z przejściówką na gwint 26,5 mm (G3/4")

zasilanie bateryjne, wskaźnik wymiany baterii

w zestawie trwałe baterie alkaliczne

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

Od soboty, 23 kwietnia w sklepie pojawi się także:

Akumulatorowy klucz udarowy 20 V

max. moment obrotowy: 400 nm

płynna regulacja prędkości

idealny do montażu kół samochodowych

w zestawie 4 klucze nasadowe i ładowarka

Cena: 399 zł - Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE® Odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1, 1300 W

odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1 to wielofunkcyjne urządzenie sprzątające

możliwe zastosowanie również jako dmuchawa oraz do odsysania wody

pojemnik ze stali szlachetnej łatwy do opróżniania

składany uchwyt do przenoszenia

zintegrowane zaczepy na rurę, kabel i dysze

5 kółek zapewnia stabilność

akcesoria zawarte w zestawie:

1 x rura (ok. 2 m)

1 x dysza do szczelin

1 x przystawka do czyszczenia podłóg

3-częściowa rura

1 x worek papierowy

1 x worek tekstylny (możliwe czyszczenie)

1 x filtr piankowy (do odkurzania na mokro)

moc: 1300 W

moc ssania: 200 Air Watt - wartość ta pokazuje moc wyjściową, czyli skuteczność ssania

pojemność zbiornika (brutto): 19,8 l

Cena: 199 zł - Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE® Myjka ciśnieniowa PHD 170 B2, 2400 W, 170 bar

wysokociśnieniowa pompa aluminiowa o wysokiej wydajności, trwała i odporna na korozję

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o długości 10 m

zintegrowany bęben na wąż oraz praktyczne uchwyty na kabel i akcesoria

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

dzięki zintegrowanej funkcji zasysania wody istnieje możliwość stosowania bez podłączenia do ujęcia bieżącej wody*

prosta wymiana dysz czyszczących poprzez system przyłączy Quick-Connect

doskonała mobilność dzięki lekkiej budowie, dużym kółkom i rozsuwanemu uchwytowi

wytrzymała obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

ergonomiczny uchwyt pistoletu ze wskaźnikiem ciśnienia i zabezpieczeniem przed dziećmi

szybkozłączka do dostępnych w handlu systemów węży ogrodowych (wraz ze złączką do węża ogrodowego)

wbudowany zbiornik na środki czyszczące z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

Zawartość zestawu 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 obrotowa szczotka do mycia z przegubem łamanym, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 złączka do wody z wkładem z sitkiem, 1 szybkozłączka z adapterem do węża ogrodowego, 1 wąż wysokociśnieniowy o dł. 10 m, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

moc przyłączeniowa: 2400 W

wydajność: maks. 500 l/h

ciśnienie robocze/ciśnienie znamionowe: maks. 11,5 MPa (115 bar)

ciśnienie: maks. 17 MPa (180 bar)

Cena: 599 zł – 499 zł - Przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

Sprawdźcie także: Lidl: akcesoria elektroniczne w niskich cenach – sprawdzamy aktualną ofertę