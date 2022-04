Lidl: gazetka od 2 maja – co w ofercie i co warto kupić? [26.04.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od 2 maja. Sprawdź, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od poniedziałku, 2 maja w sklepie pojawią się:

Silvercrest Kitchen Tools Wyciskarka wolnoobrotowa 300 W

wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety

wyjątkowo duży otwór (75 mm) do wyciskania soku z całych owoców

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

zawartość zestawu: wyciskarka, wkładka do przyrządzania sorbetów, pojemnik na sok, pojemnik na miąższ, popychacz, szczoteczka do czyszczenia szczelin

Cena: 329 zł – 249 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

SILVERCREST Opiekacz do kanapek 700 W

opiekacz do kanapek pozwala przygotować równocześnie 2 sztuki

aluminiowe płyty z powłoką zapobiegającą przywieraniu z rodziny ILAG® są proste w utrzymaniu czystości

z kontrolką

blokada na uchwycie

można przechowywać w pozycji pionowej

z praktycznym zwijaniem kabla pod spodem

w zestawie instrukcja obsługi i przykładowe przepisy

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Podwójna płyta indukcyjna 3500 W

do naczyń indukcyjnych o średnicy dna 10-22 cm

łatwa w pielęgnacji powierzchnia szklana

dotykowy panel obsługi

wyświetlacz LED

dł. przewodu sieciowego: 2m

Cena: 399 zł Przejdź do pełnej oferty

Elektryczna tarka do warzyw 150 W

5 wkładek z ostrzami ze stali szlachetnej

służy do krojenia grubo i drobno, do tarcia grubo i drobno, do ucierania

Cena: 129 zł – 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Wyciskarka do cytrusów 25 W

wyciskarka do cytrusów SZP 25 C3 do przygotowywania świeżych soków owocowych

bieg w lewo/prawo - zmienny kierunek obrotów - zapewnia dokładniejsze wyciskanie soku

2 stożki do wyciskania do owoców różnej wielkości (np. pomarańcze, grejpfruty lub cytryny)

automatyczne włączanie/wyłączanie poprzez nacisk na stożek do wyciskania

nasadka sitka z regulatorem do regulacji zawartości miąższu i do wyłapywania pestek

zdejmowany pojemnik na sok ze wskaźnikiem ilości soku

łatwe czyszczenie – wszystkie zdejmowane elementy są przeznaczone do mycia w zmywarce

możliwość zwinięcia kabla

Cena: 44,99 zł – 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Elektroniczna waga kuchenna

elektroniczna waga kuchenna w różnych kolorach

ważenie z dokładnością do 1g, maks. obciążenie do 5 kg

duży, czytelny wyświetlacz LCD

przestawianie pomiędzy g, oz, lb:oz, ml, fl.oz

automatyczne wyłączanie

funkcja doważania

automatyczne zerowanie

wskaźnik przeładowania

automatyczne włączanie od ciężaru 250 g

wskaźnik wymiany baterii

nóżki antypoślizgowe

obsługa dotykowa

w zestawie: 1 bateria 3 V

Cena: 29,99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Suszarka do włosów z jonizacją 2000 W

2 stopnie nawiewu

3 stopnie temperatury

w zestawie: nasadka dyfuzor, wąski koncentrator

z funkcją cool shot dla utrwalenia fryzury

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył

ekstra jasne światło przednie z przełączaną mocą świecenia (30/15 luksów)

z regulowanym z boku uchwytem rowerowym z silikonu

ze wskaźnikiem poziomu baterii

szybkie zamocowanie nie wymagające korzystania z narzędzi

pasuje do wszystkich dostępnych typów rowerów

Cena: 34,99 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Pompka nożna z manometrem

główka pompki z odwracalną aluminiową wkładką zaworu do zastosowania we wszystkich standardowych rodzajach zaworów

stabilna stopka pompki z antypoślizgową powierzchnią do pewnego stania z dobrze czytelnym manometrem

ergonomicznie ukształtowana, kompaktowa rączka z miękką powierzchnią

rura tłoka i cylindra ze stali precyzyjnej

z wężem wysokociśnieniowym

łatwe pompowanie dętek, piłek, materacy itp.

z kompletem adapterów do materacy, nadmuchiwanych zabawek, piłek itp.

Cena: 44,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 5 maja w sklepie pojawią się także:

Akumulator

wydajny akumulator litowo-jonowy

z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Cena: 99 zł/149 zł Przejdź do pełnej oferty

Ładowarka 20 V

moc: 65W

długość przewodu sieciowego: 1,5 m

Cena: 29,99 zł – 19,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowa kosiarka 20 V

idealna do małych ogrodów lub ogródków przydomowych

lekka, zwrotna i kompaktowa konstrukcja – kosi niezawodnie nawet trudno dostępne tereny

do trawników do 50 m²

centralna, 3-stopniowa regulacja wysokości cięcia

praktyczny nóż do mulczowania umożliwiający natychmiastowe wykorzystanie ścinków jako nawozu do trawnika

wytrzymała obudowa z łatwo poruszającymi się kółkami

funkcja składania umożliwia oszczędność miejsca podczas przechowywania

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

bez akumulatora i ładowarki

Cena: 299 zł Przejdź do pełnej oferty

Akumulatorowe teleskopowe nożyce do żywopłotu 20 V

do bezprzewodowego obcinania do wys. 4 metrów

w zestawie: pas do przenoszenia, osłona na nóż, klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 299 zł Przejdź do pełnej oferty

Akumulatorowa podkrzesywarka 20 V

do bezprzewodowego piłowania do wys. 4 metrów

w zestawie: osłona miecza, narzędzie montażowe, 100 ml ekologicznego smaru do łańcucha

Cena: 299 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Lamelownica - frezarka do połączeń płaskich 900 W

do szybkiego i precyzyjnego wykonywania rowków kołków płaskich

dla stabilnych połączeń stykowych i skrzynkowych w litym drewnie, płytach wiórowych lub sklejce

wydajny silnik elektryczny o mocy 900 W z miedzianym uzwojeniem

6 ustawianych głębokości frezowania z praktyczną śrubą do regulacji głębokości

płynnie regulowany ogranicznik kątowy (0° do 90°) z blokadą ogranicznika

wysoką stabilność zapewnia skręcana, stalowa płyta podstawowa

prosta wymiana narzędzi frezujących dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

pracę bezpyłową zapewnia worek na pył lub przyłącze do zewnętrznego układu zasysania - wraz ze złączką

wąska obudowa z dodatkowym ręcznym uchwytem

do dostępnych w handlu narzędzi frezujących (np. firmy Einhell, Makita)

urządzenie przeznaczone także do frezowania fug cieniowych

wraz z brzeszczotem (Ø 100 mm)

akcesoria: 1 brzeszczot (wstępnie zmontowany), 1 dodatkowy uchwyt, 1 adapter do zewnętrznego odsysania pyłu, 1 worek do zbierania zanieczyszczeń

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 7 maja w sklepie pojawi się także:

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2w1

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia, wtykowy uchwyt, elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena: 599 zł – 499 zł Przejdź do pełnej oferty

