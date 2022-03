Lidl: gazetka od 21 marca - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 21 marca.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od 21 marca w sklepie pojawią się:

TEFAL Frytkownica Maxifry

nienagrzewające się ścianki

mieści aż 1,2 kg artykułów do smażenia np. frytek

pokrywka i sitko przystosowane do mycia w zmywarce

automatyczny przycisk otwierania

składany uchwyt

Cena: 219 zł - Przejdź do pełnej oferty

Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

pojemność: ok. 70 g ziaren

pobór mocy: 180 W

napięcie robocze: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Cena: 49,99 zł - Przejdź do pełnej oferty

Mop parowy 2 w 1

pojemnik na wodę o poj. 350 ml

bogaty zestaw akcesoriów

dł. przewodu sieciowego: 6 m

2 w 1: mop parowy do podłóg i ręczny odkurzacz parowy

działa hipoalergicznie, zwalcza roztocza zawarte w kurzu

wszechstronne zastosowanie: tapicerka, szkło, armatura, płytki ceramiczne, grill, płyty ceramiczne

Cena: 179 zł - Przejdź do pełnej oferty

Głośnik Bluetooth SilverCrest

ok. 75 x 90 x 75 mm (szer. x wys. x gł.)

w zestawie: kabel do ładowania USB-A na micro USB

true wireless stereo funktion (TWS): bezprzewodowy dźwięk stereo pomiędzy dwoma głośnikami

akumulator litowo-jonowy zapewnia do 15 godzin słuchania muzyki

Cena: 59,90 zł - Przejdź do pełnej oferty

Powerbank QI 10 000 mAh

Powerbank QI 10 000 mAh umożliwia proste zastosowanie bez użycia kabla

Ładowanie bezprzewodowe także przez cienkie etui ochronne

Z wyświetlaczem LED wskazującym poziom naładowania w procentach

Do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów itd.

Wydajny akumulator litowo-polimerowy o poj. 10 000 mAh

Z PD 3.0 (tylko USB typu C) i technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 zapewniająca wyjątkowo szybkie ładowanie

Możliwość równoczesnego ładowania trzech urządzeń

Z certyfikatem Qi® i mocą ładowania 10 W dla smartfonów i innych urządzeń mobilnych z obsługą Qi®

Ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

Z funkcją "Smart Fast Charge" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

Bez kabli! - wystarczy odłożyć smartfona i naładować

W zestawie kabel USB do ładowania (USB typu A na USB typu C)

Power Delivery (PD) to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia ultraszybkie ładowanie wszystkich urządzeń kompatybilnych z PD, w tym iPhone'a Apple, urządzeń Samsung z systemem Android oraz iPada Pro

Cena: 99 zł - Przejdź do pełnej oferty

