Lidl: gazetka od 25 kwietnia – co w ofercie i co warto kupić? JUŻ OD PONIEDZIAŁKU [23.04.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od 25 kwietnia. Sprawdź, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od poniedziałku, 25 kwietnia w sklepie pojawią się:

Lampa sufitowa LED

4 regulowane reflektory z żarówkami LED

ciepłe białe światło

2 wzory do wyboru

obudowa w kolorze matowej bieli

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

Lampa sufitowa LED

2 regulowane reflektory z żarówkami LED

ciepłe białe światło

2 wzory do wyboru

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Lampa LED

3 wzory do wyboru

dostępny: dekoracyjny efekt gwiazd, oprawka z aluminium

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Akumulatorowa lampa do zabudowy

barwa światła: zimna biała

kąt wykrywania czujnika ruchu: ok. 120 st. w poziomie i ok. 60 st. w pionie

2 zestawy do wyboru

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 28 kwietnia w sklepie pojawią się także:

Elektryczna podkaszarka do trawy 550W

średnica cięcia: 30 cm

nóż tnący: 29 cm

długość żyłki na szpuli: 2x 5 m

grubość żyłki: 1,4 mm

w zestawie: 2 szpule wymieniane bez użycia narzędzi

Cena: 139 zł Przejdź do pełnej oferty

Elektryczne nożyce do żywopłotu 450W

wyłącznik bezpieczeństwa

odstęp zębów noża: 16 mm

wygodna praca dzięki niewielkiej wadze

w zestawie: osłona na ostrze

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

Blok z 4 gniazdkami

Z samozamykającymi się przykrywkami

Składany uchwyt

Idealny do ogrodu

długość przewodu: 2 metry

w zestawie: grot ziemny

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Lampy solarne LED

średnica kuli: 15 cm

wys. ze szpikulcem: z krótką nasadką – ok. 34 cm, z długą nasadką – ok. 44 cm

Cena: 53,97 zł Przejdź do pełnej oferty

Przenośna lodówka elektryczna

klasa efektywności energetycznej E zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2019/2016

możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

wyjątkowa wydajność – chłodzi aż do 20°C poniżej temperatury otoczenia

dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65°C

bardzo grube ścianki izolacyjne

szybkie i równomierne chłodzenie lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom

mieści 6 butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

pojemność brutto: ok. 30 l

oba przewody do podłączenia można łatwo schować w pokrywie

niewymagające konserwacji urządzenie chłodzące - podczas pracy sieciowej możliwość ręcznej regulacji

zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

składany uchwyt

zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 249 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 30 kwietnia w sklepie pojawią się także:

Pistolet do farb 400W

w zestawie: 4 dysze, pojemnik do pomiaru lepkości, szczotka do czyszczenia, igła do czyszczenia, filtr

3 rodzaje rozpylania: strumień okrągły, strumień poziomy, pionowy strumień płaski

długość przewodu sieciowego: 3 m

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

Pistolet do piaskowania pneumatyczny PDSP 1000 E6

pomocny w usuwaniu farby, lakieru, rdzy i uporczywych zabrudzeń

regulowany strumień materiału ściernego

do wszystkich dostępnych na rynku typów ścierniwa o granulacji 0,2-0,8 mm

wraz z nasadkami do efektywnej obróbki dużych i małych powierzchni oraz krawędzi

akcesoria zawarte w zestawie: zbiornik z zaciskiem śrubowym, złączka do podłączania (zamontowana), po 1 nasadce do powierzchni, obróbki punktowej, obróbki krawędzi i elementów wewnętrznych, 2 kg materiału ściernego (ziarnistość 40-60)

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Cichy kompresor PSKO 24 B2, 257 l/min., do 8 bar, 24 litry

cichy kompresor PSKO 24 B2

wyjątkowo cichy silnik 2-cylindrowy w porównaniu ze standardowymi kompresorami

natężenie hałasu tylko 68 dB (poziom ciśnienia akustycznego) dzięki konstrukcji wytłumiającej hałas

bezolejowy silnik niewymagający częstej konserwacji

zbiornik 24-litrowy ze śrubą spustową wody kondensacyjnej

płynna regulacja od 0 do 8 bar

drugie przyłącze dla nieregulowanego ciśnienia w zbiorniku

2 manometry ze skalą jednostek bar i PSI

przyjazny w obsłudze, prosty do czyszczenia filtr powietrza

Cena: 599 zł Przejdź do pełnej oferty

Pneumatyczny wkrętak udarowy

obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego powlekana proszkowo, z ochroną przed uderzeniami

w zestawie: 10 kluczy nasadowych, nasadka przedłużająca, złączka wciskana 6,35 mm, smarownica, buteleczka oleju, klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Urządzenie do ostrzenia 65W

płynna regulacja kąta szlifowania 15-50 st.

osłona przed iskrami

długość przewodu sieciowego: 2 m

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Akumulatorowa lampa robocza

max. strumień świetlny: 600 lm

w zestawie: kabel do ładowania USB-C

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20 V PABS 20-Li F7 z 2 akumulatorami i ładowarką

kompletny zestaw zawiarający wiertarko-wkrętarkę z 2 akumulatorami, ładowarką i licznymi akcesoriami

mocny silnik PARKSIDE-SPEEDMASTER z przekładnią 2-biegową

szybkomocujący uchwyt wiertarski z metalu z blokadą promieniową

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem (Quickstop)

zintegrowana lampa robocza LED

obustronnie z magnetycznym uchwytem bitów

z praktycznym mocowaniem do paska

ergonomiczny, miękki uchwyt

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora

ładowarka do szybkiego ładowania 60-min z automatycznym wyłączaniem ładowania

z walizką do przenoszenia

zestaw akcesoriów: 1 nożyk, 1 ołówek (wraz z 2 zapasowymi rysikami), 1 taśma miernicza (5 m), 8 kluczy nasadowych, 1 pogłębiacz, 1 punktak, 5 wierteł do drewna, 14 wierteł do metalu, 40 bitów, 1 magnetyczny uchwyt do bitów

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator: 2 x litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah)

wstępny wybór: 25 poziomów momentu obrotowego + poziom wiercenia

maks. moment obrotowy: 40 Nm

znamionowe obroty biegu jałowego: 1. bieg: n0 0–400 min⁻¹ / 2. bieg: n0 0-1400 min⁻¹

wielkość uchwytu wiertarskiego: Ø maks. 13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

maks. średnica otworu: 30 mm w drewnie, 13 mm w stali

Cena: 379 zł – 349 zł Przejdź do pełnej oferty

Multimetr cęgowy lub trzpieniowy

do precyzyjnego pomiaru: napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności i częstotliwości

w zestawie: baterie

Cena: 79,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Cyfrowy głębokościomierz lub przechyłomierz

wartości mierzone w stopniach, procentach, mm/m lub in/ft bądź w mm lub calach

do pomiaru głębokości odwiertów, cięć frezujących i piłujących, fug lub profili opon

z samoistnie stojącą podstawą i nóżkami magnetycznymi

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Miernik lub detektor wielofunkcyjny

miernik wilgotności: wskaźnik stopnia wilgotności w %, pomiar wilgotności materiałów budowlanych i drewna, wskaźnik temperatury, duży wyświetlacz LCD

wielofunkcyjny detektor 4w1: z 4 funkcjami skanowania (prąd, metal, drewno, puste obszary), sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, duży wyświetlacz LCD

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Dalmierz laserowy

możliwość dodawania i odejmowania danych pomiarowych

funkcja zapisywania aż 100 pomiarów

do dokładnego określania powierzchni, odległości i objętości

zakres pomiarowy: 0,05-50 m

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

