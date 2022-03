Lidl: gazetka od 4 kwietnia - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 4 kwietnia.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od 4 kwietnia w sklepie pojawią się:

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Wielofunkcyjny robot kuchenny 1050 W + 1000 W z funkcją Wi-Fi

przewodnik kulinarny - możliwość tworzenia tygodniowego planu posiłków z funkcją dostosowania porcji oraz listą zakupów

łatwe i przyjemne gotowanie - ponad 600 przepisów z instrukcją video krok po kroku

aż 11 różnych funkcji: gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie smażenie, sous vide, wolne gotowanie

10-stopniowa regulacja prędkości i dodatkowa funkcja turbo

regulacja temp. od 37 do 130°C

miksowanie: 1000 W, gotowanie 1050 W

timer 99-minutowy

jeszcze większa moc

sterowanie głosowe w j. angielskim za pomocą Asystenta Google (przy aktywnym połączeniu WLAN)

większy, 8-calowy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości

funkcja WLAN - aktualizacje przepisów przy aktywnym koncie użytkownika

nowy, ergonomiczny uchwyt, umożliwiający trzymanie pojemnika jedną ręką

Cena: 2499 zł - Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Gofrownica 1200 W

do wytrawnych i słodkich wypieków

wysokiej jakości chroniąca przed przywieraniem powłoka firmy ILAG®

z płynnie regulowanym termostatem i lampką pieczenia

z izolowanym uchwytem

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

w zestawie z 15 przykładowymi przepisami

Cena: 69,90 zł - Przejdź do pełnej oferty

Od 28 marca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Profesjonalny robot planetarny 1300 W z blenderem

zabezpieczenie przed przegrzaniem

10 poziomów prędkości

idealny do świątecznych wypieków

ruchy planetarne ułatwiają wyrabianie jednolitej masy

do miksowania, mieszania i ugniatania nawet wyjątkowo wymagających ciast

funkcja turbo

uchylne ramię z dźwignią odblokowującą

szklany blender kielichowy 1,5 l z pokrywą z otworem do napełniania

duża misa ze stali szlachetnej 6,3 l z pokrywą chroniącą przed zachlapaniem

hak i mieszadło z powłoką Teflon zapobiegającą przywieraniu

miesza i uciera ciasto szybciej i dokładniej niż zwykły mikser

Cena: 399 zł - Przejdź do pełnej oferty

TEFAL Szybkowar 6 l

wygodne otwieranie i zamykanie z automatyczną blokadą

gotowanie, gotowanie na parze, obsmażanie i duszenie

idealny dla zapracowanych: oszczędność czasu i energii

zachowanie witamin i składników odżywczych

wkład do gotowania na parze

wskaźnik THERMO-SIGNAL® zmienia kolor na czerwony, gdy patelnia osiąga idealną temp. smażenia

2-poziomowy regulator gotowania: poziom intensywny (117°c, np. mięso i ryby) oraz poziom delikatny (112°c, np. warzywa, ryż, ziemniaki)

opatentowany system bezpieczeństwa Secure 5

do wszystkich rodzajów kuchenek

wyjątkowy system zabezpieczeń sprawia, że możesz skupić się wyłącznie na tym, co w kuchni najważniejsze - przyjemności gotowania!

szybko, zdrowo i pysznie

Cena: 249 zł - Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Toster 800 W

6-stopniowy regulator przyrumienienia

funkcje rozmrażania i podgrzewania

z nasadką do opiekania bułek

wyjmowana szufladka na okruchy

Cena: 59,90 zł - Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

PHILIPS Generator pary 2400 W

w zestawie: pojemnik do odkamieniania

funkcja calc-clean

maks. ciśnienie: 6,5 bar

wydajność tworzenia pary: 120 g/min

zbiornik wody o pojemności 1,5 l zapewnia 1,5 godz. ciągłej pracy

automatyczny program doboru temperatury

szybsze prasowanie z 2x większą ilością pary! mocny i stały strumień pary pozwala na większą efektywność

Cena: 549 zł - Przejdź do pełnej oferty

