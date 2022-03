Lidl: gazetka od 7 marca - na jakie urządzenia w Lidlu możemy liczyć?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które pojawią się od 7 marca.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od 7 marca w sklepie pojawią się:

ULTIMATE SPEED Pompa do wymiany oleju

zasilana poprzez akumulator pojazdu 12 V

w zestawie wąż zasysający 1,2 m, wąż odpływowy 2 m oraz 2 zaciski podłączeniowe

do czystej i prostej wymiany oleju silnikowego, napędowego i opałowego

moc: 60 W

Cena: 69,90 zł

Zobacz również:

ULTIMATE SPEED Kable rozruchowe

do silników benzynowych o pojemności do 2500 cm³

nowoczesna technologia z lekkiego metalu według normy bezpieczeństwa DIN 72553-16

długość kabla: 2 x ok. 3 m

w pełni izolowane zaciski do biegunów

Cena: 39,99 zł

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Blender kielichowy

5 poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna do miksowania impulsywnego np. kostek lodu

poj. dzbanka 1,75 l

Cena: 109 zł

Silvercrest Kitchen Tools Grill kontaktowy

ze zintegrowanym termometrem grillowym zapewniającym perfekcyjne przyrządzanie potraw dzięki regulowanej temperaturze grillowania

możliwość używania jako grill kontaktowy, grill do panini i grill stołowy (możliwość otwarcia do 180°)

6 programów grillowania (hamburger, ryba, drób, krwisty, średnio wysmażony i dobrze wysmażony) z domyślnie ustawionymi temperaturami

zintegrowany termometr grillowy pozwalający określić temperaturę wewnątrz grilla

z ekranem dotykowym

sygnał dźwiękowy po osiągnięciu nastawionej temperatury

obudowa ze stali szlachetnej

możliwość regulacji górnej płyty grilla na 5 poziomach

zdejmowane aluminiowe płyty do grillowania z wysokiej jakości powłoką firmy ILAG® zapobiegającą przywieraniu

z tacką na tłuszcz i skrobakiem do czyszczenia

instrukcja obsługi z 10 przykładowymi przepisami

Cena: 299 zł

Półmechaniczna klawiatura gamingowa

z efektem świetlnym RGB z regulowaną jasnością

ok. 44,2 x 3,9 x 14,3 cm

funkcja anti-ghosting dla 25 klawiszy sterujących

Cena: 89,90 zł

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa SFM 2400 A1

ergonomicznie ukształtowana - dla optymalnej obsługi i do odciążania stawów

mysz bezprzewodowa z nano odbiornikiem USB

mysz bezprzewodowa z podkładką pod rękę: ze zdejmowaną, magnetyczną podkładką pod rękę

zasięg do 10 m (technologia bezprzewodowa 2,4 GHz)

6 programowalnych przycisków

optyczny czujnik z rozdzielczością do wyboru: 800, 1600 lub 2400 cpi

w zestawie z 2 bateriami AA

Cena: 49,99 zł

