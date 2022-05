Lidl: gazetka od 9 maja – co w ofercie i co warto kupić? JUŻ OD DZIŚ! [09.05.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od 9 maja. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od poniedziałku, 9 maja w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Szlifierka kątowa PWS 125 F6, 1200 W

szlifierka kątowa z płynną regulacją obrotów

wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 3-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz o Ø do 125 mm (np. Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

osłona regulowana bez użycia narzędzi

uchwyt z praktyczną możliwością przechowywania kluczy montażowych

antypoślizgowy uchwyt

akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza do cięcia 125 mm, 1 klucz montażowy, 2 zamienne szczotki węglowe

Cena: 129 zł – 103,20 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

Zestaw tarcz/dysków lub szczotka

przeznaczone do dostępnych w handlu szlifierek kątowych (nadają się np. do marek Parkside, Bosch, Black&Decker, Festo, Kress, Makita, Metabo)

do materiałów budowlanych z metalu, kamienia (np. rury, profile, płytki ceramiczne lub płyty)

zestaw tarcz diamentowych: wysoka wydajność cięcia i długa żywotność, zestaw tarcz tnących do cięcia na mokro i na sucho, 4 sztuki

szczotka garnkowa: idealny do usuwania rdzy, lakieru lub farby z metalu, szczotka pleciona do wydajnej pracy na powierzchniach metalowych

zestaw tarcz do cięcia: do obróbki cienkościennych profili i rur z metalu, 11 tarcz tnących do metalu

zestaw tarcz do cięcia i ścierania: do materiałów budowlanych wykonanych z metalu lub kamienia, takich jak rury, profile, płytki lub płyty, 11 sztuk: 5 tarcz tnących metal: płaskie, 5 tarcz tnących kamień: płaski, 1 ściernica metalowa: korbowa

Cena: 24,99 zł – 19,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Stojak do szlifierki kątowej

wygodna, precyzyjna praca dzięki dźwigni zwiększającej moc ze sprężyną powrotną

nadaje się do szlifierek kątowych z gwintem uchwytu M6 / M8 / M10 (np. Parkside PWS 125)

do tarcz tnących o średnicy 125 mm

z wytrzymałym mechanizmem obrotowym i stabilną, żeliwną płytą podstawy

zmiennie regulowane uchwyty z polerkami, które są delikatne dla narzędzia

bezpieczne mocowanie nawet elementów ustawionych pod kątem

zintegrowane zabezpieczenie przed iskrami dla większego bezpieczeństwa

Cena: 79,90 zł – 63,92 zł Przejdź do pełnej oferty

Cyfrowy miernik uniwersalny

automatyczne wyświetlanie biegunowości

w zestawie bateria oraz śrubokręt

Cena: 79,90 zł – 63,92 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Pistolet do klejenia na gorąco 5 W

technika niskotemperaturowa do dekorowania materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

temperatura robocza 105 st. C do bezpiecznego i szybkiego klejenia

krótki czas nagrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

klamra składana umożliwia bezpieczne odstawianie

do dostępnych w handlu lasek kleju o średnicy 7 mm (np. laski kleju PARKSIDE PNKPZ 3 B2)

w zestawie: 6 przeźroczystych lasek kleju po 10 cm

Cena: 29,99 zł – 23,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Przecinarka plazmowa z kompresorem

w zestawie: 2 osłony palnika, 2 elektrody, przewód sprężonego powietrza z systemem szybkozłączek (0,5 m), kabel (2,5 m) z wymiennymi nasadkami palnika i zdejmowaną prowadnicą rolki

zintegrowany kompresor

do stali, żelaza, aluminium i miedzi o grubości do 12 mm

Cena: 899 zł – 719,20 zł Przejdź do pełnej oferty

Elektryczne nożyce do żywopłotu

wydajny silnik elektryczny o mocy 600 W z przekładnią metalową

nóż ze specjalnej stali szlifowanej laserowo z aluminiową szyną prowadzącą i osłoną przed uderzeniem

wyłącznik ochronny obsługiwany oburęcznie i mechaniczny hamulec do szybkiego zatrzymywania (< 0,5 s)

ergonomiczny uchwyt czołowy z przełącznikiem i przyciemnianą osłoną ręki

dobre rozłożenie masy i niewielka waga zapewniają wygodną pracę

obudowa wzmocniona włóknem szklanym z zawieszką

Cena: 199 zł – 159,20 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Maszynka do popcornu 1200 W

urządzenie na gorące powietrze do przyrządzania niskotłuszczowego popcornu

do 60 g popcornu w 2 minuty

zdejmowana pokrywa

ze zintegrowaną łyżką miarową/ miską do topienia masła

antypoślizgowe nóżki zapewniają bezpieczną pozycję

z włącznikiem/wyłącznikiem

pokrywa i łyżka do odmierzania/ miseczka do topienia masła nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Czajnik elektryczny 3100 W

dno kapslowego ze schowanym elementem grzewczym

wyjmowany filtr kamienia i wskaźnik wody

automatyczne wyłączanie

3 kolory

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Opiekacz 3w1

płyty grzewcze z powłoką nieprzywierającą przystosowane do mycia w zmywarce

książeczka z przepisami w zestawie

Cena: 89,90 zł – 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Szczotka parowa 1300 W

moc: 1190–1400 W

napięcie: 220-240 V

z nasadką szczotkową do twardszych materiałów

czas nagrzewania: 30 sek.

funkcja automatycznego wyłączania: po ok. 15 min. przełącza się w tryb czuwania

Cena: 89,90 zł – 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Akumulatorowa myjka do okien

2 zapasowe myjki z mikrowłókna

butelka ze spryskiwaczem o poj. 350 ml

Cena: 99 zł – 79 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 12 maja w sklepie pojawią się także:

SILVERCREST Odkurzacz ręczny

do odkurzania na mokro i na sucho

z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym

zmywalny system stałego filtra przeciwpyłowego

z ssawką do odkurzania na mokro i ssawką szczelinową

możliwość przechowywania na stacji ładującej w celu zaoszczędzenia miejsca

stacja ładująca przystosowana do montażu na ścianie

lampki sygnalizacyjne: ładowanie – czerwone światło, całkowite naładowanie – zielone światło, w użyciu – światło zielone, niski poziom baterii – miga na zielono

poziom prędkości regulowany za pomocą przełącznika suwakowego Wł.

akumulator jest zabezpieczony przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym prądem rozładowania i ładowania oraz zwarciem.

akcesoria w zestawie: filtr przeciwpyłowy, stacja ładująca, ssawka szczelinowa, ssawka do pracy na mokro, uchwyt ścienny, materiał montażowy do uchwytu ściennego, filtr

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Polerka 120W

w zestawie: 4 nakładki polerujące

mocny i wydajny orbitalny układ drgający

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

Ładowarka samochodowa

z funkcją „smart fast charge” optymalizującą czas ładowania

wygodne polerowanie i woskowanie

Cena: 24,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Minikompresor

zasilany poprzez przyłącze 12 V z zapalniczki samochodowej

zintegrowany manometr

z 4 złączkami: do piłek, materacy dmuchanych, opon samochodowych lub roweru

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 14 maja w sklepie pojawi się także:

CRIVIT Przenośna lodówka elektryczna 230 V

klasa efektywności energetycznej E zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2019/2016

możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

wyjątkowa wydajność – chłodzi aż do 20 st. C poniżej temperatury otoczenia

dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65 st. C

bardzo grube ścianki izolacyjne

szybkie i równomierne chłodzenie lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom

mieści 6 butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

pojemność brutto: ok. 30 l

oba przewody do podłączenia można łatwo schować w pokrywie

niewymagające konserwacji urządzenie chłodzące - podczas pracy sieciowej możliwość ręcznej regulacji

zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

składany uchwyt

zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 249 zł – 229 zł Przejdź do pełnej oferty

