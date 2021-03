Lidl: hulajnoga elektryczna w dobrej cenie, ale czy warto?

Czy hulajnoga elektryczna Doc Green z Lidla to dobre rozwiązanie? Jak prezentuje się dany model? Jakie funkcje posiada? I czy warto tyle wydać?

W tym tygodniu w Lidlu pojawiło się wiele ciekawych urządzeń, w tym smartwatch oraz hulajnoga elektryczna z siodełkiem i koszykiem.

Ale to nie wszystko. W ofercie znajdziemy również klasyczną hulajnogę elektryczną wyposażoną w silnik o mocy 350 W i akumulator o pojemności 7.2 Ah z ogniwami Sanyo. Na jednym naładowaniu hulajnoga może przejechać do 22 km. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 23 km/h. Do wyboru mamy dwa tryby jazdy - Eco (do 15 km/h) i Normalny (do 20 km/h). Warto zauważyć, że swoją konstrukcją przypomina popularny model hulajnogi Xiaomi M365.

Urządzenie posiada duże 8,5-calowe opony oraz 2 niezależne układy hamulcowe: mechaniczny hamulec tarczowy z tyłu i elektryczny hamulec koła przedniego. Nie zabrakło również wyświetlacza LED, na którym możemy odczytać prędkość i stopień naładowania baterii.

Hulajnoga elektryczna została wyposażona w dzwonek, przednie światło, tylne światło oraz paski odblaskowe. W zestawie znajdziemy również ładowarkę, za pomocą której naładujemy akumulator, jak producent, w ok. 5 godzin. Maksymalny udźwig urządzenia wynosi 100 kg.

Producent daje 6 miesięcy gwarancji na akumulator oraz 3-letnią gwarancję na samo urządzenie.

Kupimy ją za 1399 zł w wybranych sklepach stacjonarnych Lidla. To dość dobra cena, jak na tego rodzaju sprzęt. Hulajnoga wygląda solidnie i posiada całkiem niezłą specyfikację. Dla porównania możecie zajrzeć do naszego rankingu hulajnóg 2021.