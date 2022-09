Lidl: jak dokonać zwrotu lub reklamacji produktów przemysłowych? Prześledziliśmy proces krok po kroku

Niestety zakupy zawsze niosą za sobą ryzyko rozczarowania, a my - mamy prawo do zmiany decyzji lub reklamacji w obliczu istotnych wad. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak dokonać zwrotu lub reklamować produkt w Lidlu, sprawdź nasz przewodnik!

Spis treści

Lidl: jak dokonać zwrotu produktu przemysłowego?

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie odczuwał rozczarowania po dokonaniu zakupu. Rewolucja e-commerce stawia przed nami wiele możliwości, ale również wątpliwości i zagrożeń. Choć sklepy takie jak Lidl dokładają wszelkich starań, aby produkt był przedstawiony w rzetelnym świetle i zgodnie ze specyfikacją, zdarza się, że mija się on z naszymi oczekiwaniami. Sytuacja może dotyczyć również produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych. Szczegółowe zapoznanie się z parametrami w domowym zaciszu, może skłonić nas do zmiany decyzji wobec zakupu. Sieć sklepów przewidziała taką ewentualność i umożliwia klientom dokonanie bezpłatnego zwrotu. Sprawdź, jak tego dokonać oraz jakie zasady należy spełnić.

Źródło: Unsplash/Marjan Blan | @marjanblan

Zwrot produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym - zasady

Oficjalne stanowisko Lidla w tej kwestii jest jasne. Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego artykułu przemysłowego w ciągu 14 dni (30 dni po okazaniu paragonu w aplikacji Lidl Plus) od daty zakupu (daty widocznej na dowodzie zakupu). W tym celu należy spełnić kilka zasad:

Posiadanie dowodu zakupu (paragon lub faktura)

Produkt oryginalnie opakowany (w przypadku tekstyliów, wymagane są również oryginalne metki)

Produkt jest kompletny

Produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania

Produkt został zakupiony w sklepie Lidl na terenie Polski

Zwrot kosztów następuje tą samą metodą, którą dokonano pierwotnie zakupu. Ze zwrotów wykluczono m.in. produkty takie jak depilatory, płyty CD, szczoteczki oraz żarówki. Pełną listę kategorii oraz szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Warto pamiętać, że możliwość zwrotów produktów, które zakupiliśmy stacjonarnie w sklepach sieci Lidl wynikają wyłącznie z dobrowolnych ustaleń firmy. Każdy przedsiębiorca może sam regulować zasady zwrotów, a nawet ich przyjmowanie.

Zobacz również:

Zwrot produktu zakupionego w sklepie internetowym - zasady

Źródło: Unsplash/Thought Catalog

Zwroty artykułów przemysłowych (i nie tylko) zakupionych za pośrednictwem internetu regulują stosowne przepisy prawne. W ich myśl, mamy aż 14 dni na zwrot zgodnie z zasadami dokonania ustalonych przez sklep (m.in. adres dostawy). W tym przypadku, niemiecka sieć sklepów proces decyzyjny wydłuża aż do 30 dni. Jeśli po dotarciu paczki podjąłeś decyzję o zwróceniu towaru, postępuj zgodnie z instrukcją:

Zaloguj się i przejdź do panelu "Moje konto"

Przejdź do "Zamówienia" i wybierz interesujące Cię zamówienie

Kliknij "Zwrot produktu"

W nowym oknie wybierz artykuł, który chcesz zwrócić

W menu rozwijanym masz możliwość wyboru liczby przedmiotów do zwrotu i podania przyczyny zwrotu

Kliknij przycisk "Dodaj do listy zwrotów", a następnie potwierdź klikając "Zgłoszenie zwrotu"

Wydrukuj etykietę oraz formularz zwrotu (otrzymany za pośrednictwem poczty e-mail)

Włóż formularz do paczki oraz umieść etykietę na paczce

Zanieś przesyłkę do dowolnego punktu Poczty Polskiej, aby zwrot był bezpłatny

Lidl: jak dokonać reklamacji produktów przemysłowych?

Reklamacja produktu z tytułu rękojmi

Możemy być spokojni również gdy mowa o reklamacjach towarów, co stosownie regulują obowiązujące przepisy prawa. Gdy mowa o dokonaniu jej z tytułu rękojmi, jest ona uprawnieniem konsumenta wynikającym z zawarcia umowy (będącej nieodzownym elementem zakupu). Prawo do skorzystania z reklamowania obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. Jeśli artykuł został zakupiony w stacjonarnym sklepie, wystarczy dostarczyć go pracownikowi sklepu wraz z dowodem zakupu. W przypadku braku paragonu lub faktury, należy złożyć stosowne oświadczenie. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Jeśli zakupów dokonałeś przez sklep internetowy, należy zgłosić reklamację poprzez formularz kontaktowy.

Reklamacja produktu poprzez gwarancję

Sprawa ma się nieco inaczej, gdy mowa o reklamacji poprzez gwarancję - warto dodać, że Lidl nie jest gwarantem. O ile jest nim Delta-Sport, Hoyer, Grizzly, Kompernass lub Targa, sieć sklepów wesprze nas w procesie reklamacyjnym( wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego). Aby to sprawdzić, należy przejść do portalu Obsługi Klienta i wpisać w wyszukiwarkę numer IAN. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu. Jeśli gwarantem jest inna firma niż wyżej wymienione, pozostaje nam bezpośredni kontakt z konkretną jednostką.

Stosownie co do przepisów prawa - produkty nie muszą zostać objęte dodatkową ochroną, jaką określa się gwarancję. Warto więc po zdiagnozowaniu usterki, zgłosić się do sieci sklepów Lidl i wnieść reklamację z tytułu rękojmi - Lidl zajmie się formalnościami.

