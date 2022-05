Lidl: już od poniedziałku, 16 maja nowa gazetka – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić?

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od 16 maja. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możemy szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możecie sprawdzać pod tym linkiem.

Od poniedziałku, 16 maja w sklepie pojawią się:

PARKSIDE me Wiertarkowkrętarka akumulatorowa

urządzenie idealne do niewielkich i średnio ciężkich prac w zakresie wiercenia i przykręcania w drewnie, tworzywie sztucznym lub metalu

przeznaczona do montażu mebli lub mocowania regałów, ramek na zdjęcia i listew przypodłogowych

silnik bezszczotkowy (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

intuicyjna, prosta obsługa

szybka zamiana między funkcją wiercenia i wkręcania, bez użycia narzędzi

ergonomiczny, elegancki kształt z przyłączem do ładowania USB-C

z 8 bitami i przedłużeniem bitu w praktycznym pojemniku do przechowywania

silna przekładnia 2-biegowa: 1. bieg wkręcanie, 2. bieg wiercenie

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

w praktycznej walizce do przechowywania

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

PARKSIDE me Odkurzacz akumulatorowy

do szybkiego i komfortowego czyszczenia

bez problemów usuwa suche i wilgotne zabrudzenia

kompaktowy, elegancki design z ergonomicznym uchwytem i przyłączem do ładowania USB-C

zbiornik o pojemności 0,25 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

wraz z kablem USB typu C do ładowania (1,5 m)

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 19 maja w sklepie pojawią się także:

SILVERCREST Wyciskarka do cytrusów

do przygotowywania świeżych soków owocowych

w eleganckim stylu z obudową ze stali szlachetnej

do 100 obrotów na minutę

zatrzymywanie kapania dzięki zamykanej wylewce soku

do wszystkich owoców cytrusowych

nasadka sitka ze stali szlachetnej do wychwytywania pestek

wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 159 zł – 129 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Gofrownica 1200 W

do wytrawnych i słodkich wypieków

wysokiej jakości chroniąca przed przywieraniem powłoka firmy ILAG®

z płynnie regulowanym termostatem i lampką pieczenia

z izolowanym uchwytem

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

w zestawie z 15 przykładowymi przepisami

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

MEDISANA Ciśnieniomierz naramienny

obwód ramienia 22-36 cm

pamięć 2x90 pomiarów

obliczanie średniej wartości zapisanych danych

funkcja wykrywania arytmii

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

SANITAS Waga diagnostyczna z Bluetooth

waga łazienkowa diagnostyczna SBF 73 z aplikacją HealthCoach

długoterminowa ocena sprawności fizycznej

technologia Bluetooth Low Energy

aplikacja HealthCoach dla systemów iOS i Adroid

3 czujniki

zarządzanie indywidualne i monitoring wyników ważenia

2 elektrody ze szczotkowanej stali szlachetnej

kwadratowa powierzchnia z bezpiecznego szkła

5 poziomów działania

wskazanie: waga, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki mięśniowej, masa kości, BMI, BMR, AMR

pamięć dla 8 użytkowników: po 30 pomiarów dla każdego użytkownika, automatyczne wykrywanie użytkownika

automatyczne wyłączanie

automatyczne włączanie

szybki start

wskaźnik przeciążenia

przełączanie pomiędzy kg/lb/st

w zestawie: 4 osobne nóżki do dywanów

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Poduszka do masażu shiatsu pleców lub karku

poduszka do masażu karku lub poduszka do masażu pleców

Shiatsu: z japońskiego shi = palec, atsu = nacisk

4 obracające się w przeciwnych kierunkach głowice masujące – z rotacją do wewnątrz i na zewnątrz

ułatwia rozluźnienie i odprężenie mięśni, relaksuje

możliwość włączenia funkcji cieplnej ze światłem

masażer ubrany w miękką poszewkę z dużą, oddychającą powierzchnią z tkaniny mesh

poszewka zdejmowana - możliwość prania w pralce w temperaturze do 30°C

prosty w obsłudze - obsługa za pomocą przełącznika ręcznego

mocowanie za pomocą taśmy na rzep - ułatwia przymocowanie np. do oparcia krzesła

poduszka do masażu karku: uniwersalne zastosowanie – do masażu karku i nóg

poduszka do masażu pleców: uniwersalne zastosowanie – do masażu pleców i nóg

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Masażer shiatsu do stóp

z mocną funkcją masażu Shiatsu

masaż punktów na stopie pobudzający krążenie

z 2 prędkościami masażu

18 obrotowych główek masujących

możliwość włączenia funkcji cieplnej ze światłem

prosta obsługa stopami

dla odprężenia i rozluźnienia mięśni stóp

z oddychającej tkaniny siatkowej

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowy spód dzięki gumowej podkładce

dla stóp o rozmiarze do EU 46

2 nóżki o regulowanej wysokości do ustawiania pozycji masażu

nawijanie przewodu na spodzie

obsługa za pomocą 2 przycisków

kontrolka LED

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Zestaw 2 lampek rowerowych LED

bardzo jasny i lekki reflektor akumulatorowy z automatyczną funkcją i przełączanym natężeniem światła (70 / 30 / 15 luksów)

automatyczne sterowanie światłem - reflektor sam dopasowuje się do otoczenia

reflektor z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), kolorowym systemem kontrolnym akumulatora i diodą LED firmy Osram

tylna lampka z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300 mAh) i jasną diodą LED

obudowa o klasie wodoszczelności IP44

pasuje do wszystkich popularnych typów rowerów

prosty montaż bez konieczności użycia narzędzi

złącze USB-C (w zestawie z kablem USB-C)

czas świecenia reflektora przedniego dla trybu 15 luksów: do 9,5 h (do całkowitego wygaśnięcia)

czas świecenia lampki tylnej: do 5,5 - 6 h (do całkowitego wygaśnięcia)

w zestawie: reflektor przedni, lampka tylna, kabel do ładowania ze złączem USB-C, 2 uchwyty

Cena: 69,90 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 21 maja w sklepie pojawi się także:

Grill kulisty z pokrywą

pokrywa z regulowanym wyciągiem powietrza

średnica rusztu 44 cm

palenisko z regulowanym otworem wentylacyjnym

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Więcej produktów w ofercie TUTAJ.

