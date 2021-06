Lidl: klimatyzer przenośny w niskiej cenie - czy warto?

Klimatyzer przenośny w Lidlu to kolejne ciekawe urządzenie w przystępnej cenie, które pojawiło się w tym tygodniu w ofercie sklepu. Sprawdźcie, czym się charakteryzuje.

Upalne, letnie dni coraz bliżej, więc warto już teraz pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu przed gorącem. Możemy na przykład skorzystać z rozwiązań, które oferuje Lidl. W tym tygodniu w ofercie sklepu pojawił się klimatyzer przenośny w atrakcyjnie niskiej cenie - za 389 zł (przejdź do oferty).

Klimatyzer przenośny marki SilverCrest to urządzenie przeznaczone zarówno do chłodzenia, jak i wentylacji. Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni maks. 20 m². Sprzęt został wyposażony w 3 poziomy chłodzenia i prędkości: niski, średni i wysoki. Do tego posiada automatyczną, pionową oscylację i ręczną regulacja kąta w celu zapewnienia optymalnego nawiewu powietrza.

Za wydajność chłodzenia odpowiada filtr o strukturze plastra miodu oraz dwa wkłady chłodzące, które otrzymujemy w zestawie. Nie zabrakło timera (od 1 do 15 godzin) czy wskaźnika poziomu wody. Poza tym, otrzymujemy pilota zdalnego sterowania wraz z baterią. Urządzenie posiada wbudowane kółka oraz uchwyty do łatwego przenoszenia.

Specyfikacja:

pojemność zbiornika na wodę: maks. 9 l

długość kabla: 2 m

moc znamionowa: 65 W

wymiary: ok. 40 x 74 x 34 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 7,06 kg

W sklepie Lidl dostępne są także tanie wentylatory chłodzące, o których więcej przeczytacie tutaj.