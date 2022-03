Lidl: kultowe produkty wracają do sklepu w niższych cenach

W nowej ofercie Lidla pojawi się sporo ciekawych produktów, w tym sprzęty AGD, które kupimy taniej tylko przez jeden dzień.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty i promocje. Tym razem na sklepowe półki powraca tani oczyszczacz powietrza marki SilverCrest, który będzie dostępny za jedyne 199 zł. Taka cena będzie obowiązywać tylko 17 marca. Później oczyszczacz będzie kosztował 249 zł. Sprawdźmy, czym się charakteryzuje.

Oczyszczacz powietrza SilverCrest

Tani oczyszczacz z Lidla to urządzenie przeznaczone do niewielkich pomieszczeń, które zostało wyposażone w system 3-krotnej filtracji, czyli: filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym. Oprócz tego posiada generator jonów dla skuteczniejszego wiązania kurzu, a także 4 tryby działania: Auto, High, Low, Sleep. Znajdziemy również wskaźnik wymiany filtra czy timer z automatycznym wyłączaniem. Panel sterowania jest podświetlany, a każdy kolor oznacza poziom jakości powietrza w danym pomieszczeniu.

Zobacz również:

Urządzenie będzie dostępne w sklepach od 17 marca w promocyjnej cenie (tylko tego dnia) - przejdź do pełnej oferty.

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Automat do pieczenia chleba

Poza tym, na sklepowe półki powróci także automat do pieczenia chleba SilverCrest, który umożliwi nam samodzielne przygotowanie chleba jasnego, mieszanego, razowego, a nawet słodkich ciast czy dżemów i jogurtów. Urządzenie ma wiele funkcji – m.in. możliwe jest ustawienie wagi chleba (1000/1250/1500 g), zaprogramowanie aż do 8 własnych przepisów oraz wybór poziomu zbrązowienia pieczywa. Produkt posiada 60-minutową funkcję utrzymywania ciepła i 15-godzinny timer do opóźnionego startu pieczenia. Haki do zagniatania ciasta pokryte są wysokiej jakości powłoką marki ILAG zapobiegającą przywieraniu.

Będzie dostępny w cenie 249 zł - przejdź do pełnej oferty