Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje

Niemiecka sieć sklepów ma do zaoferowania imponujący wachlarz produktów przemysłowych. Popularne produkty w gazetkach to jednak nie wszystko - marki własne kryją równie duży potencjał. Sprawdź, które z nich są warte zaufania.

Lidl - marki własne

Pierwsze sklepy Lidl powstawały już w latach 70-tych XX wieku w Niemczech. Na tę chwilę, sieć wkroczyła do 32 krajów i posiada blisko 11 tysięcy sklepów - ponad 700 w Polsce. Już od dawna przestało być to miejsce zarezerwowane wyłącznie dla zakupów spożywczych, a to w wyniku nieustannego poszerzania oferty artykułów przemysłowych. Wielką furorę wywołują popularne marki, których trafiają do sklepów dość często. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ostatnim hicie, sprawdź nasz wpis - W Lidlu pojawiło się urządzenie znanej marki w wyjątkowo niskiej cenie. Dziś, uwagę pragniemy jednak skupić na czymś, z czego słynie sam Lidl w wielu kategoriach produktowych. Mowa tu markach własnych, które zdobyły uznanie klientów zarówno gdy mowa o AGD czy RTV, jak i elektronarzędziach. Czy rzeczywiście warto im zaufać? Sprawdźmy!

PARKSIDE

Myśląc o PARKSIDE, na pierwszą myśl powinny przyjść rozmaite elektronarzędzia dla domu i warsztatu. Produkty powyższej marki są dystrybuowane dla Lidla przez Kompernass, niemieckie przedsiębiorstwo. Są wytwarzane w Państwie Środka, tak więc wiąże się to z nieco niższymi kosztami, aniżeli w przypadku produktów polskich. Nie należy jednak wiązać tego z niską jakością, albowiem ich jakość potwierdzają dwa certyfikaty. Jest to GS (German Equipment Safety Law) oraz TÜV Süd. Dodatkowo, w 2022 roku marka otrzymała nagrodę w postaci Lauru Konsumenta. Warto dodać, że w ofercie Lidla znajduje się jeszcze Parkside Performance - produkty dla profesjonalistów. Wybór produktów jest imponujący, począwszy od wiertarek, wkrętarek, skończywszy na urządzeniach wielofunkcyjnych, a nawet laserze krzyżowym. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych produktów:

SILVERCREST

Lidl zadbał o alternatywy dla drogich sprzętów do kuchni, w tym również z zakresu RTV i AGD. Marka własna została wyróżniona Odkryciem 2022 roku według Lauru Konsumenta. Jak w przypadku PARKSIDE, dystrybutorem jest przedsiębiorstwo Kompernass. W przypadku części produktów, importerem jest również HOYER Handel GmbH. Więcej możesz dowiedzieć się z naszego wpisu: SilverCrest - opinia i informacje o popularnej marce z Lidla. Wśród wspomnianych artykułów znajdziemy podstawowe narzędzia, ale również dość innowacyjne urządzenia takie jak m.in. roboty planetarne, lodówki oraz ekspresy.

LIVARNO

Powyższa marka własna obejmuje zarówno meble do ogrodu, jak i domu - w tym również Smart Home. Jest to jeden z niewielu sklepów, który wprowadził do swojej oferty własne produkty zgodne z ideą inteligentnego domu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do wpisu: Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty). LIVARNO dzieli się na kategorie takie jak Florabest, Livarno LUX, Livarno Living, Melinera, Miomare i Meradiso oraz HOME. Zważając na różnorodność asortymentu, trudno określić wszystkie z nich jednym epitetem. Na myśl przychodzi nam alternatywność dla popularnych marek - m.in. biorąc pod uwagę jakość oraz nowoczesne wykonanie. W przypadku artykułów obejmujących elementy drewniane, są one pozyskiwane zgodnie z odpowiedzialną gospodarką leśną.

CRIVIT

Nie mogło zabraknąć marki własnej, która dostarcza nam produkty z zakresu gadżetów elektronicznych, sprzętów, ale również odzieży i akcesoriów sportowych. W asortymencie sklepu znajduje się nieprzerwanie od kilku lat - również w wersji PRO. Co istotne, w przeszłości ambasadorką została Justyna Kowalczyk. Wśród ofert znajdziemy m.in. lodówkę turystyczną, artykuły na biwak i nie tylko. Jest to swoista alternatywa dla droższych marek, której nie muszą powstydzić się nawet osoby uprawiające sport - taką również misją kierowano się podczas wprowadzania Crivit do Lidla.

Monsieur Cuisine

Powyższej marki nie musimy przedstawiać żadnemu sympatykowi kuchennych rewolucji. Wprowadzenie Monsieur Cuisine na sklepowe półki to zbyt wiele powiedziane, albowiem urządzenia zawsze wyprzedają się w zaledwie chwilę. Robot kuchenny okryty mianem Lidlomixa - we własnej osobie! Jest to jedna z marek, która jak wspominaliśmy na początku - pochodzi z importu od HOYER Handel GmbH. Dotychczas, do sprzedaży trafiły wyłącznie omawiane roboty, o których możecie przeczytać więcej we wpisie: Jakie modele Lidlomixa są dostępne i czym różnią się między sobą roboty Monsieur Cuisine?

Reasumując, Lidl ma w swojej ofercie doprawdy wiele dobrego. Zwłaszcza, że od czasu uruchomienia sklepu internetowego - asortyment artykułów przemysłowych rozrasta się w mgnieniu oka. Co więcej, wiele z nich okazało się być prawdziwymi hitami. Marki własne nie muszą więc wiązać się z wąskim wyborem, przeciętną jakością, a dobrą alternatywą dla drogich sprzętów.