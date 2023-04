Lidl - możesz zgarnąć dodatkową kasę na zakupy. Jest tylko jeden warunek

Robisz zakupy w Lidlu? Możesz zyskać kupon rabatowy na kolejne zakupy, ale jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić.

W Lidlu możemy liczyć na ciekawe akcje promocyjne oraz wyprzedaże i znaleźć sposób, aby nieco zaoszczędzić przy robieniu zakupów. Aktualnie możesz zyskać kupon rabatowy w wysokości 250 zł na kolejne zakupy w sklepie internetowym Lidl.pl, jeśli zdecydujesz się na zakup robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect, czyli tzw. Lidlomixa. Akcja jest ważna do 30 kwietnia 2023 roku, a kupon można wykorzystać do końca maja. Obowiązuje on na cały asortyment w sklepie internetowym przy zakupach za min. 275 zł.

Dlaczego warto kupić robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect?

Wielofunkcyjny robot kuchenny wspomoże cię w przygotowaniu niemal każdego dania czy deseru. W pełni zautomatyzowany sprzęt pozwala na takie czynności, jak gotowanie, podsmażanie, gotowanie na parze, ugniatanie, miksowanie, mieszanie, siekanie, mielenie, rozdrabnianie, przecieranie czy emulgowanie. Wszystkie informacje dotyczące składników, ich ilości oraz sposobu dodania wyświetlane są na dużym, dotykowym ekranie. Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami i przepisami, aby przygotować wybrany posiłek. Urządzenie zostało wyposażone w łączność bezprzewodową, więc wszystkie przepisy są na bieżąco aktualizowane i dodawane są kolejne. Do tego można skorzystać z aplikacji mobilnej, która pozwala m.in. na tworzenie list zakupów czy dodawanie przepisów do ulubionych.

W zestawie znajdziemy:

pokrywka z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem

wkład do gotowania

wkład z ostrzami

nasadka do mieszania

szpatułka (z wyjmowaną silikonową końcówką)

Dane techniczne:

Maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

Prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

Pojemność misy: ok. 4,5 l

Pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

Długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

Wymiary: 49,5 x 31 x 37,5 cm

Waga: 7,14 kg

Aktualnie Monsieur Cuisine Connect kosztuje w Lidlu 1899 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Warto dorzucić nieco więcej i pomyśleć o zakupie nowszego modelu - Monsieur Cuisine Smart, który posiada większy, 8-calowy ekran, umożliwia obsługę za pomocą sterowania głosowego, dysponuje jeszcze większą bazą przepisów oraz jest wyposażony w nowy, wygodniejszy uchwyt. Więcej na temat robotów wielofunkcyjnych z Lidla, znajdziecie pod tym linkiem.