Lidl’n’Rock – zakupy w samym sercu festiwalowego pola

Gdzie zrobią zakupy uczestnicy Pol’and’Rock Festival? Jedyny w swoim rodzaju polowy sklep Lidla już po raz 12. stanie na środku festiwalowego pola.

Już za kilka dni, 4 sierpnia 2022 r., ruszy kolejna edycja Pol’and’Rock Festival. Impreza potrwa do soboty, 6 sierpnia. Event odbędzie się na terenie lotniska Czaplinek–Broczyno. Również i w tym roku uczestnicy będą mogli zrobić zakupy w Lidlu – wyjątkowa rockowa wersja dyskontu po raz kolejny będzie tam bowiem do ich dyspozycji.

Lidl na Pol’and’Rock Festival – co będzie można kupić?

W niecodziennym sklepie znajdą się nie tylko artykuły spożywcze. Dyskont ma oferować również niezbędne podczas Festiwalu akcesoria biwakowe, w tym nawet śpiwory oraz namioty, a także okulary przeciwsłoneczne i koszulki. Ceny mają być równie niskie, co w standardowych placówkach firmy. Dodatkowo, z aplikacją Lidl Plus uczestnicy Festiwalu zrobią zakupy ze specjalnymi kuponami rabatowymi – wystarczy wybrać ten sklep jako domyślny, by w aplikacji pojawiły się konkretne kupony.

W sklepie będzie można skorzystać z dowolnych form płatności – honorowana będzie zarówno gotówka, jak i karta. Na klientów będzie czekać aż 18 kas samoobsługowych.

Połowy dyskont w środku festiwalowego pola zajmie 1 400 mkw. Sklep ma być otwarty nieprzerwanie przez 100 godzin. Rockowa Wyspa Lidla będzie otwarta już od wtorku, 2 sierpnia. Zamknięcie zaplanowano natomiast dopiero na niedzielę, 7 sierpnia. W ten sposób dyskont chce zapewnić możliwość zrobienia zakupów również gościom, którzy pojawią się na Festiwalu z wyprzedzeniem, a także tym, którzy planują zostać na miejscu jeden dzień dłużej.

Lidl zagości na Festiwalu już po raz 12

Sieć Lidl już od 13 lat wspiera inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak dotąd, przekazała na ten cel łącznie 33 mln zł. Jak wspomina sam Jurek Owsiak, uczestnicy przyzwyczaili się już do tego, że na Festiwalu gości dyskont, w którym można wygodnie zrobić zakupy.

Nie wyobrażam sobie Najpiękniejszego Festiwalu Świata bez kolorowego i rockowego sklepu Lidl. Myślę, że podobne odczucia mają uczestnicy Festiwalu. Lidl przyzwyczaił nas już do tego, że w samym środku festiwalowego pola, stawia swój polowy sklep, który jest wypełniony produktami spożywczymi i niezbędnymi akcesoriami. Sklep jest absolutnie kolorowy i jedyny w swoim rodzaju

– podkreślił Jurek Owsiak.

Co ciekawe, Lidl obiecuje też specjalną strefę chilloutu. Przed sklepem mają zostać rozstawione parasole, leżaki oraz stoliki. Uczestnicy Festiwalu naładują tam też np. swój telefon, a przy okazji zrobią niezbędne zakupy. To doskonały pomysł, by zachęcić gości imprezy do odwiedzenia polowego dyskontu.

