Lidl: najlepsze ekspresy do kawy i akcesoria w niskiej cenie – już od 38,99 zł! [26.05.2022]

Który ekspres do kawy z Lidla warto kupić? Sprawdzamy, jakie tanie ekspresy do domu znajdziemy w Lidlu.

Coś dla amatorów kawy, zarówno małej czarnej, jak i cappuccino albo latte macchiato – ekspresy i akcesoria w niskiej cenie. Jeśli rozglądasz się za nowym sprzętem do parzenia małej czarnej lub przygotowania smacznego cappuccino, z pewnością zainteresuje cię to zestawienie tanich ekspresów do domu z Lidla. Jaki ekspres do kawy wybrać i jakie akcesoria do parzenia kawy są najbardziej przydatne? Co najlepiej sprawdzi się w kuchni domowego barista? Sprawdź nasz przegląd oferty Lidla z kategorii „Kuchnia”!

SILVERCREST Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2, 1470 W

Ten model to kolbowy ekspres ciśnieniowy z systemem do spieniania mleka. Urządzenie wyposażono w 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Moc ciśnieniowa ekspresu wynosi 15 barów. Użytkownik ma możliwość indywidualnej regulacji ilości spienianego mleka. Urządzenie wyposażono w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) oraz zintegrowany zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki. W skład zestawu wchodzi dodatkowo łyżeczka do kawy oraz ubijak. Co ważne, pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce, a sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia.

Cena: 599 zł Sprawdź

SILVERCREST Ekspres ciśnieniowy do kawy SEMS 1100 B2, 1100 W

To kolejny kolbowy ekspres ciśnieniowy o mocy 15 barów. Urządzenie wyposażono w obrotową dyszę wysokociśnieniową 2 w 1 (wylot gorącej wody i dysza do spieniania mleka). Ekspres posiada wyjmowany pojemnik na wodę (maks. 1,2 l) oraz wyjmowaną tackę ociekową ze wskaźnikiem poziomu wody i kratkę ociekową. Zestaw zawiera: 2x filtr do 1 lub 2 filiżanek, 1x uchwyt na filtr, 1x łyżeczka do kawy 2 w 1 z ubijakiem.

Cena: 299 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123 czarny

Ten model to kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy, wyposażony we wbudowany młynek (żarna stożkowe) z 13 ustawieniami . Posiada ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę. Użytkownik może wybierać spośród trzech stopni parzenia oraz trzech temperatur napoju. W ekspresie można stosować nie tylko kawę ziarnistą, ale i mieloną. Urządzenie wyposażono też w regulowany dozownik kawy, który pomieści filiżanki o różnej wysokości (od 86 do 142 mm), wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z wskaźnikiem braku wody oraz wyjmowany filtr wody i tackę ociekową. Ważnym atutem tego modelu są automatyczne programy płukania i odkamieniania oraz możliwość zaprogramowania twardości wody.

Cena: 1699 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123.B biały

Inna wersja kolorystyczna wyżej opisanego ekspresu. Równie funkcjonalny, równie elegancki, sprawdzi się w kuchniach urządzonych w różnorodnych stylach.

Cena: 1699 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym – czarny

Urządzenie charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 15 bar. Ten model kolbowego ekspresu ciśnieniowego wyposażono w filtr easy clean nadający się do kawy mielonej i w kapsułkach. Jak zapewnia producent, obsługa urządzenia za pomocą jednego przycisku jest prosta. Ekspres posiada czajnik ze stali szlachetnej, wyjmowaną tackę ociekową oraz pokrętło do regulacji ilości pary.

Cena: 649 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym – biały

To drugi wariant kolorystyczny tego eleganckiego urządzenia. Retro design w wersji białej na blacie kuchennym będzie wyglądał równie elegancko. Jeśli stawiasz na jasne wykończenie sprzętów kuchennych, ten ekspres z pewnością cię zainteresuje.

Cena: 619 zł Sprawdź

SEVERIN Spieniacz do mleka, 200 ml

Urządzenie posiada 2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka. Umożliwia spienianie mleka na zimno i na gorąco, a także podgrzewanie go. Nadaje się do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka. Pojemnik pokryto w środku powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie.

Cena: 159 zł Sprawdź

SILVERCREST Spieniacz do mleka SMA 500 E1, 500 W

Ten model spieniacza pozwala na spienianie mleka zarówno na ciepło, jak i na zimno. Użytkownik ma możliwość wyboru czterech rodzajów konsystencji pianki: ciepła i sztywna, ciepła i kremowa, podgrzewanie mleka z odrobiną pianki, zimna pianka. W zestawie dołączona jest trzepaczka i mieszadło. Producent zapewnia, że w spieniaczu zastosowano wysokiej jakości powłokę zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania i ochronę przed włączeniem pustego spieniacza. Pojemność urządzenia w przypadku podgrzewania mleka wynosi maks. 300 ml, a podczas spieniania mleka – maks. 150 ml.

Cena: 139 zł Sprawdź

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

Pojemność młynka wystarczy na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy (ok. 70 g ziaren). Urządzenie wyposażono w przezroczystą pokrywkę służącą do kontroli stopnia zmielenia oraz mechanizm z wysokojakościowej stali szlachetnej. Młynek stanowi idealne uzupełnienie ekspresów do parzenia kawy.

Cena: 49,99 zł Sprawdź

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKKM 200 A1, 200 W

Młynek wyposażono w żarna stożkowe wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Stanowi idealne uzupełnienie wszystkich ekspresów do kawy. Pozwala na ustawienie stopnia zmielenia na 35 różnych poziomach oraz ilości zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo). Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy. Pojemność pojemnika na ziarna kawy wynosi ok. 250 g. Młynek jest łatwy do utrzymania w czystości – zbiornik na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na ziarna kawy i uchwyt kolby nadają się do mycia w zmywarce.

Cena: 249 zł Sprawdź

BIALETTI Kawiarka Fiammetta, 170 ml

Ta niewielkich rozmiarów kawiarka służy do przygotowania aromatycznego espresso. Przy jej pomocy można zaparzyć kawę zmieloną. Posiada wentyl bezpieczeństwa. Nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek (poza indukcyjną). Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Cena: 59,90 zł Sprawdź

ERNESTO Zaparzacz do kawy ze stali szlachetnej, 1 litr

proste przygotowanie aromatycznej kawy metodą French-Press

obrotowa pokrywka z 2 funkcjami: zamknięta - do utrzymania ciepła, otwarta - nalewanie

filtr można rozłozyć na pojedyncze części - ułatwia czyszczenie

można myć w zmywarce do naczyń

pojemność: ok. 1 litr

Cena: 94,90 zł Sprawdź

BODUM Zaparzacz do kawy i herbaty szklany

zaparzacz do kawy:

pojemność: 0,35 l

z systemem filtra ciśnieniowego BODUM pozwalającym na parzenie kawy o pełnym i aromatycznym smaku

chromowane nóżki obramowania ochraniają powierzchnie przed uszkodzeniami powstałymi od gorąca

obramowanie z chromowanej stali szlachetnej zapewnia dodatkową ochronę szklanego dzbanka

dzbanek z żaroodpornego szkła borowokrzemianowego o neutralnym smaku, uchwyt i pokrywka z tworzywa sztucznego dla pewnego chwytu

przyjazny dla środowiska ze względu na brak papierowych filtrów oraz plastikowych kapsułek

zaparzacz do herbaty:

pojemność: 0,5 l

z systemem filtra ciśnieniowego BODUM pozwalającym na parzenie aromatycznej herbaty

z żaroodpornego szkła borowokrzemianowego o neutralnym smaku

uchwyt z tworzywa sztucznego

filtr z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa sztucznego pozbawionego BPA

system filtra ciśnieniowego pozwala na oddzielenie liści od wody, co wstrzymuje proces zaparzania

liście herbaty można parzyć kilka razy

zaparzacz do kawy z filtrami:

pojemność: 0,35 l

doskonały sposób na zaparzenie pojedynczej filiżanki kawy w sposób przyjazny dla środowiska

przygotowuje jedną filiżankę (0,35 l) kawy o doskonałym smaku

filtr do kawy ze stali szlachetnej nadaje się do ponownego użytku

dwuścienny kubek z wytrzymałego plastiku, który się nie łamie, nie odbarwia i nie pęka

zaparzacz i kubek są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce

Cena: 49,99 zł Sprawdź

ERNESTO Kubek do espresso, 6 sztuk

Kubki nadają się do mycia w zmywarce. Pojemność każdego z nich wynosi ok. 90 ml. W zestawie znajdziemy 6 sztuk.

Cena: 38,99 zł Sprawdź

Leonardo Szklanki termiczne ręcznie robione Tavolino, 2 lub 3 sztuki

szkło borokrzemowe

nadają się do mycia w zmywarce

nadają się do kuchenki mikrofalowej

żaroodporność: do 100°C

robione ręcznie

odpowiednie do stosowania z żywnością

szklanka na latte macchiato: 2 sztuki

szklanka na capuccino: 3 sztuki

szklanka na herbatę: 2 sztuki

Cena: 54,90 zł Sprawdź

