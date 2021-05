Lidl: najlepsze okazje w tym tygodniu - co warto kupić? [20.05.2021]

Nowy tydzień - nowe oferty w Lidlu. Codziennie pojawia się wiele ciekawych produktów do domu, ogrodu i warsztatu. Postanowiliśmy sprawdzić, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Oferta Lidla stale się powiększa - co tydzień możemy liczyć na nowe urządzenia i akcesoria elektroniczne w atrakcyjnie niskich cenach. To idealna okazja, aby taniej kupić ciekawe produkty do domu, ogrodu czy warsztatu. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze produkty - dostępne zarówno w wybranych sklepach stacjonarnych, jak i na stronie Lidl Online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

NAJNOWSZA OFERTA LIDLA

DO DOMU:

Urządzenie uśmierzające ból po ukąszeniu owadów

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

może również pomóc w przypadku użądlenia przez osę i pszczołę

nadaje się dla kobiet w ciąży

działa tylko ze skoncentrowanym ciepłem

ceramiczna płyta grzejna o dużej szybkości nagrzewania

2 programy: 3 sekundy w przypadku delikatnej skóry; 6 sekund w przypadku skóry normalnej

ciepło może przyśpieszyć gojenie

baterie w zestawie

Akumulatorowy nebulizator siatkowy z pojemnikiem na lek

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

wspomaga leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia, astmy, chorób układu oddechowego

akumulator litowo-jonowy

maks. pojemność: 10 ml

w zestawie z kablem USB do ładowania, maską dla dorosłych, maską dla dzici, ustnikiem, pojemnikiem na lekarstwo

automatyczne wyłączanie

można dezynfekować

Termometr bezdotykowy na podczerwień 2 w 1

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

specjalnie opracowany do wygodnego, precyzyjnego i bezpiecznego pomiaru temperatury ciała i przedmiotu

w oparciu o nowoczesną technologię podczerwieni (IR), temperatura ciała i obiektu jest mierzona szybko i niezawodnie bez kontaktu

łatwy w obsłudze, higieniczny, niezawodny i bardzo dokładny

dzięki zastosowaniu wysokiej jakości czujnika podczerwieni użytkownik może uzyskać precyzyjne odczyty w ciągu sekundy

pamięć obejmuje 10 ostatnich pomiarów, w tym datę, godzinę oraz używany tryb pomiaru

posiada sygnał dźwiękowy informujący o gorączce. 3 kolory wyświetlacza wskazują poziom temperatury (wynik poniżej 37,3°C - kolor zielony, wynik w przedziale 37,3 - 37,8°C - kolor żółty, powyżej 37,8°C - kolor czerwony)

umożliwia również pomiar temperatury powierzchni przedmiotów (np. butelek dla niemowląt). Zakres pomiarowy w trybie obiektowym wynosi od 0°C do 100°C

przechowywanie: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F), 15% ~ 95% RH, ciśnienie powietrza: 700 hPa ~ 1060 hPa

bezpieczeństwo upadku: test upadku z wysokości 1 m

w zestawie 2 × baterie AAA

Termometr bezdotykowy 3 w 1 Motorola

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

bezdotykowy termometr 3 w 1 Motorola Care Scan polecany dla niemowląt

praktyczny niezbędnik domowej apteczki

pozwala w wygodny sposób zmierzyć temperaturę ciała, cieczy i pokarmu, np. temperaturę wody do kąpieli czy mleka: pomiar temperatury ciała od 34 do 43°C; pomiar temperatury cieczy od 0 do 100°C

prosty sposób pomiaru - wystarczy zbliżyć termometr na odległość ok. 3 cm - pomiar wyświetli się po ok. 1 sekundzie

wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetlaniem w kolorach w zależności od temperatury: podwyższona temperatura: czerwony; prawidłowa temperatura: zielony

tryb nocny pozwala na cichy pomiar - wyłącza sygnał dźwiękowy pomiaru

skala w F lub °C

dokładność pomiaru do ± 0,2 ° F / ± 0,2 °C

pamięć do 50 pomiarów

wyłącza się automatycznie

ostrzeżenie w przypadku słabej baterii

Irygator do zębów z ładowarką

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

do efektywnej higieny jamy ustnej

czyści skutecznie miejsca, do których nie dociera szczoteczka do zębów

łatwy do napełniania zbiornik na wodę w uchwycie

3-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody: delikatny - do stymulującego masażu dziąseł; normalny – do codziennego czyszczenia i dokładnego usuwania płytki nazębnej; mocny – usuwa uciążliwe resztki jedzenia

dwie końcówki z kolorowymi pierścieniami sygnalizacyjnymi

zbiornik na wodę: 130 ml

nadaje się także do zamocowania na ścianie – z materiałem montażowym

wskaźnik kontroli ładowania (czerwony podczas ładowania, zielony po pełnym naładowaniu)

przełącznik włącz/wyłącz

ładowanie indukcyjne

przycisk zwalniający nasadkę dyszy

rękojeść: klasa szczelności IPX 4

ładowarka: klasa szczelności IPX 7

Masażer shiatsu

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Shiatsu: z japońskiego shi = palec, atsu = nacisk

do intensywnego masażu okolicy karku

uniwersalne zastosowanie – również do masażu ramion, pleców, brzucha, ud i podudzi

masaż Shiatsu o 2 różnych prędkościach

masaż z 4. głowicami masującymi obracającymi się w przeciwnych kierunkach

funkcja światła i ogrzewania włączane oddzielnie

ergonomiczny kształt

miękki pokrowiec

specjalne uchwyty na ręce pozwalają na regulację ucisku i optymalnego ułożenia

automatyczne wyłącznie po ok. 15 minutach

zasilacz kompatybilny z napięciem międzynarodowym (100-240 V~)

zdejmowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym - można prać w pralce do 40°C

Profesjonalny ekspres do espresso ze zintegrowanym młynkiem

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

do przyrządzania kawy godnej mistrzów

wysokiej jakości wykonanie ze stali szlachetnej

przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem

wydajna pompa 15-barowa dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu

wysokiej jakości włoska pompa

stożkowy młynek z 15 ustawieniami stopnia mielenia

pojemnik na ziarna kawy o pojemności na ok. 250 g

dysza do spieniania mleka, odpowiednia również do przygotowania gorącej wody

zdejmowany zbiornik na wodę (2,3 l)

system grzewczy Thermoblock: do szybkiego podgrzewania wody

funkcja podgrzewania filiżanek

automatyczne wyłączanie ekspresu

z funkcją odkamieniania

z funkcją ustawienia temperatury espresso

w zestawie: kolba, małe i duże sitko, tamper, dzbanek do mleka, szczotka do czyszczenia, odkamieniacz

Elektryczny młynek do kawy

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

młynek do kawy z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 35 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą** i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność: ziarna kawy ok. 250 g

zbiornik na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na ziarna kawy i uchwyt kolby nadają się do mycia w zmywarce

Szklana waga łazienkowa

Cena: 29,99 zł - przejdź do sklepu

ok. 30 x 2,3 x 30 cm (szer. x wys. x gł.)

ze szkła o gr. 6 mm

bateria w zestawie

czytelny wyświetlacz LCD

4 czujniki zapewniają precyzyjny pomiar bezpośrednio po wejściu na wagę

automatyczne wyłączanie

maks. 180 kg

Depilator IPL

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

z praktycznym trybem "Auto-Flash" pozwalającym na komfortowe użytkowanie

tylko ok. 20 min na najniższym stopniu (1. poziom) na zabieg na całe ciało (ramiona, nogi, twarz1, pachy, strefa bikini)

podręczne kształt

długość trwania impulsu: 5ms +/- 2ms

powierzchnia naświetlania: 3,1 cm²

najwyższe bezpieczeństwo dzięki czujnikowi 2-w-1 kontaktu ze skórą i odcienia skóry

zintegrowany filtr UV do ochrony skóry (475 -1200 nm)

technologia testowana klinicznie

tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie

nowoczesna i testowana klinicznie technologia IPL, stosowana również podczas profesjonalnej depilacji

3 poziomy intensywności światła

1 tylko u kobiet, poniżej kości policzkowej

do 200.000 impulsów świetlnych

Philips golarka elektryczna SatinShave Advanced

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

czas ładowania: 8 godz.

trymer z perłowymi ząbkami chroni przed skaleczeniem

do użytku na sucho i mokro

głowica z pojedynczą, ruchomą siateczką

Maszynka do strzyżenia włosów i brody 5 w 1

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

w zestawie: nożyczki, grzebień, adapter sieciowy, akumulator, ładowarka, środek do czyszczenia, woreczek do przechowywania

3 rodzaje nasadek: do strzyżenia włosów (regulacja długości: 3/6/9/12 mm), do przycinania brody (regulacja długości: 3/4/5/6 mm), do usuwania włosów w nosie i uszach

do 60 minut pracy

ładowanie: ok. 90 minut

5 w 1: do ścinania, przycinania, konturowania, strzyżenia i golenia

Golarka Series 5000 Philips

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

system ostrzy SteelPrecision unosi wszystkie włoski i przycina je razem z pozostałym zarostem za pomocą kilku pociągnięć

technologia AquaTec Wet & Dry

ruchoma główka 360 stopni

36 samoostrzących się ostrzy

czujnik Power Adapt: wydajne golenie za pomocą kilku pociągnięć

trymer do nosa/uszu: system bezpieczeństwa zapewnia proste i bezpieczne przycinanie; dwustronny element tnący; chroniące skórę golenie; bateria AA (w zestawie); nie wymaga użycia oleju

Golarka elektryczna Philips SatinShave Advanced

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

sprężysta folia tnąca zapewnia jednomierne golenie

delikatne ślizganie się ostrza oraz przyjazne dla skóry golenie dzięki zaokrąglonym końcówkom trymera

z antypoślizgowym uchwytem, idealna do golenia na sucho i mokro

wygodne użytkowanie również pod prysznicem i w wannie

z końcówką trymera

czas ładowania: 8h

czas pracy: 1h

Lokówka - Quick Curl

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

naturalne loki za pomocą jednego przycisku

ceramiczna powłoka turmalinowa do delikatnej stylizacji włosów

proste zastosowanie: kosmyki włosów zostają automatycznie wciągniętę i skręcone

możliwość wyboru kręcenia w lewo, w prawo lub automatyczne

możliwość ustawiania obrotów (5-12, zależnie od typu włosów)

6 ustawień temperatury (130-230 °C w 20 °C odstępach)

szybkie nagrzewanie do 100°C w ok. minutę

360° przegub kablowy z oczkiem na zawieszenie

sygnał komunikujący koniec skręcania i automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 min.

z przyciskiem odblokowującym

Mop parowy 2 w 1 SilverCrest

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

wszechstronne zastosowanie: armatura, szkło, tapicerka, płytki ceramiczne, grill, płyty ceramiczne

czyści, dezynfekuje i odtłuszcza

pojemnik na wodę o poj. 350 ml

bogaty zestaw akcesoriów: mop parowy, lejek, pojemnik do napełniania, 1 nakładka z mikrowłókna do nasadki do mebli tapicerowanych. 2 nakładki z mikrowłókna do czyszczenia podłogi, nasadka do dywanów, duża nasadka okrągłej szczotki, mała nasadka okrągłej szczotki, podłużna nasadka szczotki, nasadka dyszy do narożników, nasadka skrobaka, nasadka ściągacza do szyb, nasadka do mebli tapicerowanych, dysza przedłużająca (kształt stożkowaty), wąż przedłużający

dł. przewodu sieciowego: 6 m

płynna regulacja wylotu pary

zdejmowana stopka parowa

gotowy do pracy w 30 sekund

zwalcza roztocza zawarte w kurzu

Akumulatorowa myjka do okien

Cena: 84,90 zł - przejdź do sklepu

do czyszczenia bez smug powierzchni szklanych i lustrzanych

elektryczne odsysanie - zapobiega skapywaniu brudnej wody

wydajny akumulator litowy (3,7 V DC, 2200 mAh)

przystosowany także do gładkich powierzchni jak kabiny prysznicowe czy płytki

nakładki ściągające z gumową końcówką - szerokość robocza ok. 275 mm

dwukolorowa kontrolna lampka ładowania

z butelką ze spryskiwaczem i 2 myjkami z mikrowłókna (możliwość prania w pralce do 60 °C)

z ładowarką

z instrukcją obsługi

IPX4: ochrona przed zachlapaniem (poza zasilaczem)

czas pracy przy pełnym naładowaniu: ok. 40 min

czas ładowania (przy pustym akumulatorze): ok. 2,5 - 3,5 h

Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

z możliwością zmiany koloru

idealny jako nawilżacz powietrza wprowadza przyjemny klimat w pomieszczeniu

po dodaniu do wody olejków eterycznych idealnie sprawdzi się jako odświeżacz powietrza

poprzez działanie ultradźwięków wytwarza delikatną, chłodną mgiełkę

automatycznie wyłączanie przy pustym zbiorniku na wodę

z timerem (1h / 3h / 6h)

pojemność 300 ml

czas działania przy pełnym pojemniku na wodę: ok. 12 h

zawartość zestawu: ultradźwiękowy nawilżacz powietrza; 2 x olejek eteryczny (naturalny olejek lawendowy i olejek z liści drzewa herbacianego (Melaleuca Alternifolia); zasilacz; pojemnik do napełniania; instrukcja

Podświetlane lusterko kosmetyczne z czujnikiem dotyku

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

z dodatkowym magnetycznym lusterkiem o 5-krotnym powiększeniu

3 różne temperatury barwowe: business, candlelight i regular

temperatury barwowe pozwalają wyczarować idealny makijaż na każdą porę dnia4

czujnik dotyku (Touch Sensor) na powierzchni lusterka

dwie powierzchnie lusterka

duża powierzchnia 17,5 cm

z praktycznym etui ochronnym

dodatkowy przycisk ON/OFF

składane i łatwe do przechowania

automatyczne wyłączanie po 15 min

z bateriami (AA)

Robot sprzątający z funkcją mopowania

Cena: 599 zł - przejdź do sklepu

2 w 1: wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

2 boczne szczotki zapewniają wydajne czyszczenie

automatyczny powrót do stacji ładowania

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

z 10 czułymi czujnikami antykolizyjnymi i 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

możliwe również sterowanie pilotem

6 trybów czyszczenia: Auto – czyszczenie w równoległych trasach z 60% pokryciem; Spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą; Kąty – czyszczenie wzdłuż brzegów pomieszczenia; Max – czyszczenie z maksymalną siłą ssącą; Zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia; Tryb wycierania – czyszczenie na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry

akcesoria w zestawie: stacja ładowania, zasilacz, pilot zdalnego sterowania (bez baterii)

2 zapasowe szczotki boczne, wymienny, wysokowydajny filtr, szczotka czyszcząca, pojemnik na wodę i ściereczka z mikrofibry

Odkurzacz bezworkowy BOSCH

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Wielofunkcyjny robot kuchenny "Lidlomix"

Cena: 1899 zł - przejdź do sklepu

Wi-Fi do pobierania przepisów i aktualizacji

10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

3 automatyczne programy: smażenie, gotowanie na parze, zagniatanie

Bieg w prawo: rozdrabnianie, siekanie

Bieg w lewo: mieszanie, ugniatanie

Regulacja temperatury od 37 do 130°C

99-minutowy timer

Ryżowar SilverCrest

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

ryżowar pozwala przygotować wszystkie rodzaje ryżu bez przypalania i wykipienia

z wkładem do gotowania na parze do delikatnego przyrządzania warzyw, ryb itp.

automatyczna funkcja podtrzymywania ciepła po ugotowaniu

termiczna obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej

wyjmowana aluminiowa wkładka do gotowania z wysokiej jakości powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG®

z przyciskiem do otwierania pokrywy, zaworem do wypuszczania pary i pojemnikiem na parę wodną

2 lampki kontrolne (gotowanie/utrzymywanie ciepła)

wyjmowany kabel elektryczny

w zestawie miarka, łyżka do ryżu i instrukcja

pojemność wkładki do gotowania: maks. 1 l nieugotowanego ryżu

Elektryczna patelnia wielofunkcyjna SilverCrest

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

do gotowania i smażenia

uchwyty „Cool Touch” przy urządzeniu i pokrywce

odporna na temperaturę pokrywka szklana z wylotem pary i krawędzią ze stali nierdzewnej

powłoka zapobiegająca przywieraniu

płynna regulacja temperatury za pomocą zdejmowanego termostatu

antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność

lampka kontrolna

ochrona przed przegrzaniem

pojemność: 4 l

Wolnowar SilverCrest

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

do delikatnego duszenia i gotowania

bez kipienia i przypalania

wyjmowane naczynie ceramiczne

2 poziomy gotowania ("low"/"high") i funkcja utrzymywania ciepła

podstawa z nierdzewnej powłoki ze stali szlachetnej

odporna na wysoką temperaturę do 150°C szklana przykrywka z uchwytem Cool Touch

garnek ceramiczny i pokrywka ze szkła nadają się do mycia w zmywarce

w zestawie zeszyt z 32 przepisami

pojemność: ok. 6 l

dzięki metodzie powolnego gotowania potrawy zachowują aromat, mięso pozostaje soczyste, a zioła i przyprawy bardzo dobrze się wchłaniają

Oczyszczacz powietrza SilverCrest

Cena: 279 zł - przejdź do sklepu

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu

system 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym)

wysoce skutecznie usuwa cząsteczki i drobiny z powietrza w pomieszczeniu - czyste powietrze dla zdrowszego życia

czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED na panelu obsługi: dobra jakość powietrza: niebieski; średnia jakość powietrza: żółty; zła jakość powietrza: czerwony

panel obsługi z 4 ustawieniami funkcji: warianty wentylacji (Auto / High / Low / Sleep); generator jonów - dla skuteczniejszego wiązania kurzu; timer z automatycznym wyłączaniem; 1, 2, 4 lub 8 godzin do wyboru; wskaźnik wymiany filtra

DO WARSZTATU:

Wyrzynarka

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

szybkie cięcie i optymalne wykonywanie krzywych cięć dzięki 3-stopniowej regulacji nachylenia

precyzyjna regulacja cięcia

wraz z 4 wysokiej jakości brzeszczotami (Swiss Made)

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków w zakresie 0–3100 min⁻¹

płyta dolna przestawiania bez użycia narzędzia z obustronnie regulowanymi kątami cięcia 0°/22,5°/45°

ergonomiczny uchwyt górny z warstwą antypoślizgową

funkcja dmuchawy dla cięcia bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotu

osłona rozwarcia

do powszechnie stosowanych brzeszczotów z mocowaniem jednostronnym

akcesoria zawarte w zestawie: 3 brzeszczoty do cięć w drewnie (Swiss Made); 1 brzeszczot do cięć w metalu (Swiss Made); 1 ogranicznik równoległy; 1 złączka dla zewnętrznego układu zasysania z elementem redukcyjnym

Laser krzyżowy

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

2 tryby projekcji: samoniwelujące się, pionowe ustawienie ze wskaźnikiem statusu LED lub dowolnie regulowane kąty przy ustalonych wahnięciach lasera

w zestawie: zdejmowany zacisk uniwersalny 360° oraz baterie

zakres roboczy: do 7 m

dokładność niwelowania: ± 0,8 mm/m

przydatny do układania płytek, malowania lub tapetowania ścian, wieszania szafek, obrazów, jak również osadzania drzwi lub okien

Wiertarkoszlifierka precyzyjna

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

do wiercenia, frezowania, grawerowania, polerowania, oczyszczania, szlifowania lub rozcinania

w zestawie: wał giętki, statyw z zaciskiem, kosz frezowy, skrzynka z 42 elementami, nasadka LED wraz z bateriami

dł. przewodu sieciowego: 4 m

znamionowa liczba obrotów: n 10000-40000 min-1

tuleje zaciskowe: Ø 2,4 mm / Ø 3,2 mm

wał giętki o wysokiej elastyczności zapewnia

wyjątkowo precyzyjne wykonywanie prac

płynna regulacja obrotów

Pilarka ukosowa z laserem

do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

laser zwiększa precyzję cięcia

płynnie przechylana głowica tnąca

skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

podwójnie łożyskowana szyna

2 urządzenia mocujące i 2 boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

łatwy do zamontowania pojemnik na pył

możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

zawartość zestawu: 1 tarcza tnąca (wstępnie zmontowana), 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarczy, 1 narzędzie do regulacji zabezpieczenia przed przewróceniem, 2 urządzenia mocujące

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Cena: 74,90 zł - przejdź do sklepu

przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

19 poziomów momentów obrotowych i dodatkowa regulacja wiercenia

szybka zamiana między funkcją wiercenia i wkręcania, bez użycia narzędzi

zdejmowany metalowy, szybkowymienny uchwyt wiertarski z Quick Release

zintegrowany magnetyczny uchwyt do bitów we wrzecionie

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zintegrowane oświetlenie przedmiotu obrabianego (dioda świetlna)

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do transportu

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera baterii i ładowarki

DO OGRODU:

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

2-w-1: do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy

komfortowe nożyce z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym (4 V / 2 Ah)

system zatrzaskowy ułatwia wymianę noży

1 nóż do cięcia trawy o szerokości 8 cm

1 nóż do cięcia krzewów o szerokości cięcia 12 cm i maks. grubości gałęzi 8 mm

uchwyt obracany o 180° zapewnia ergonomiczną pracę

z kontrolką ładowania

w zestawie ładowarka ze złączem USB-C i osłony na nóż

Elektryczna kosiarka do trawy Parkside

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

kosiarka elektryczna z wydajnym silnikiem Turbo Power o mocy 1300 W

szlifowany nóż ze stali specjalnej o szerokości cięcia 32 cm

sprawne manewrowanie dzięki niewielkiej wadze urządzenia

3-stopniowa regulacja wysokości cięcia – ok. 20 / 40 / 60 mm

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

zbiornik o pojemności 30 l ze wskaźnikiem napełnienia i uchwytem do przenoszenia

szeroki pałąk prowadzący o regulowanej wysokości

ergonomiczna dźwignia do obsługi jedną ręką oraz zintegrowany uchwyt kablowy odciążający

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

solidna obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia z uchwytem do przenoszenia

lekkobieżne kółka z bieżnikiem chroniącym trawnik

ROZRYWKA:

Słuchawki bezprzewodowe Motorola Bluetooth

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

możliwość odbierania i odrzucania połączeń

sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych

możliwość złożenia

zintegrowany mikrofon z funkcją głośnomówiącą

Zestaw do nagrywania video

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

idealny do tworzenia klipów muzycznych, tutoriali o urodzie i modzie, unboxingów lub fotobudek

stwórz swoje własne video do: tiktoka, youtube, instagrama i innych aplikacji

w zestawie: oświetlenie pierścieniowe LED z zasilaniem USB i trzema trybami światła, stojak, uchwyt na smartfona, zielony ekran

wys. lampy: 20 cm

możliwość tworzenia profesjonalnych materiałów video

trzy tryby światła: białe, ciepłe, naturalne

Grill gazowy 3-palnikowy

Cena: 1119 zł - przejdź do sklepu

3-palnikowy grill gazowy z 4 strefami przyrządzania potraw: grill POWERZONE z wysoko wydajnym palnikiem (4,5 kW); grill uniwersalny z 2 oddzielnie regulowanymi wysoko wydajnymi palnikami ze stali nierdzewnej (2 x 3,3 kW); boczne pole do przyrządzania potraw z 1 palnikiem ze stali nierdzewnej (3,3 kW); ruszt do utrzymywania ciepła – przeznaczony także do przyrządzania potraw w niskiej temp.

precyzyjne pokrętła ze strefą uchwytu powlekaną gumą i kontrolką LED (palniki wysoko wydajne)

niezawodne uruchamianie dzięki zintegrowanemu piezoelektrycznemu systemowi zapłonu

dwuścienna pokrywa ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym termometrem

2 boczne dojścia do sond termometru grilla

duża powierzchnia do grillowania składająca się z dwóch oddzielnych rusztów

półka boczna

zintegrowany otwieracz do butelek z pojemnikiem na kapsle

3 haczyki do przechowywania akcesoriów do grillowania

wyjmowany pojemnik

solidny wózek z 2 parami drzwiczek i 4 kółkami, w tym 2 z możliwością blokady

zintegrowany uchwyt na butlę gazową do butli o wadze 5, 8 i 11 kg

wąż do podłączenia butli gazowej z reduktorem ciśnienia

w zestawie pokrowiec z wytrzymałego materiału odporny na działanie czynników atmosferycznych i baterie (kontrolka pokrętła)

informacje: UWAGA! Pokrowiec zakładać wyłącznie na zimnego grilla.

Nawigacja rowerowa i outdoorowa ONE4 Teasi

Cena: 649 zł - przejdź do sklepu

nawigacja ułatwia poruszanie się na wszystkich rodzajach dróg - nawiguje po drogach polnych i leśnych

wygodnie dotrzesz do miejsca docelowego z TEASI ONE4, zarówno na lądzie, na wodzie, jak i na śniegu

możesz wybierać między różnymi profilami do jazdy na rowerze, pieszych wędrówek, jazdy na nartach i pływania łódką.

nawiguje łatwo i niezawodnie we wszystkich krajach europejskich, w tym w kompasie 3D

zainstalowane mapy całej Europy

nawigacja zakręt po zakręcie z mapą i strzałką również na polnych, leśnych i szlakach turystycznych

wbudowany komputer podróży z GPS i kompasem dostarcza informacji o kursie, odległości, prędkości, nachyleniu, wysokości i kaloriach

funkcja fitness pozwala planować trasy na podstawie czasu, odległości i kalorii, zapisywać je i ponownie przeżywać dzięki funkcji śledzenia

funkcja rysowania i planowania dla elastycznego planowania trasy

przełącz instrukcje za pomocą przełącznika z komputera podróży na wyświetlanie mapy

przeliczanie trasy w przypadku złych zakrętów

szczegółowy zapis trasy

eksport/import tras GPX

2 tryby użytkownika: pełny tryb (pełny dostęp do menu) i łatwy tryb (zmniejszone menu)

kilka profili do wyboru: rower (rower turystyczny, rower górski, rower wyścigowy); turystyka piesza; narciarstwo (alpejskie, biegowe, narciarskie); łódź (kajak/kanadyjski, łódź wiosłowa, żaglówka, motorówka)

przesyłanie na strony (np. Bikemap.net/wandermap.net, GPSies, RouteYou)

zwolnienie pamięci na żądanie (jeśli nie ma wystarczającej ilości pamięci)

zapisuje ostatnie pięć tras

Hulajnoga elektryczna z siodełkiem

Cena: 1899 zł - przejdź do sklepu

silnik tylnego koła: 300 W

akumulator litowo-jonowy 36 V, 7,5 Ah

czas ładowania: ok. 5 h

maks. ciężar: 120 kg

hamulec tarczowy z przodu i z tyłu

wyposażenie: dzwonek; przednie światło; reflektory; światło tylne

maks. prędkość: 23 km/h

zasięg: do 20 km (w zależności od temperatury, masy użytkownika i terenu)

opony: 12“ opony pneumatyczne z przodu i z tyłu

zawieszenie tylnego koła dla maksymalnego komfortu jazdy

bagażnik

Hulajnoga elektryczna E-Scooter

Cena: 1599 zł - przejdź do sklepu

opony 8,5'' z komorami powietrza (honeycomb) z przodu i z tyłu

platforma z antypoślizgową powłoką gumową

kolorowy wyświetlacz LED: pokazuje prędkość i stan baterii

wymienny akumulator: z certyfikatem GS; zamykany, z okrężną uszczelką i mechanizmem sprężynowym do odblokowania; akumulator litowo-jonowy łatwo wyjmowany dzięki dodatkowemu uchwytowi (chwytać w niezabrudzonym i bezpiecznym miejscu)

2 niezależne od siebie systemy hamowania: mechaniczny hamulec tarczowy tylny z dźwignią ręczną; elektryczny hamulec przedni uruchamiany kciukiem

homologowane reflektory oraz oświetlenie przednie i tylne z oznaczeniem dla urządzeń oświetlających

z uchwytem na tablicę ubezpieczeniową oraz boczną nóżką

elastyczna ramka tablicy rejestracyjnej

składana kierownica

nowe wykonanie dzwonka (zintegrowany w uchwyt hamulca)

dzwonek wstępnie zamontowany na kierownicy

z błotnikiem

oświetlenie: przednie: 20 lx; tylne: 10mlx; reflektory: przednie białe, boczne żółte, tylne czerwone

