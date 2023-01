Lidl: najlepsze urządzenia i gadżety, których jeszcze nie masz [04.01.2023]

Letnia aura i promienie ciepłego słońca zachęcają, by zdrowiej się odżywiać i inspirują do porządkowania przestrzeni. Sprawdziliśmy, co można kupić w Lidlu, by urozmaicić jadłospis oraz łatwiej zadbać o czystość w domu i ogrodzie.

Latem szczególnie staramy się zadbać o formę. Chcemy zdrowiej jeść, a feeria barw dostępnych na targach świeżych warzyw i owoców zachęca, by urozmaicać codzienny jadłospis. Jednocześnie pojawia się potrzeba pozbycia się nadmiaru otaczających nas rzeczy, zarządzamy więc generalne porządki w domu. Latem konieczność stanowi także uporządkowanie ogrodu i przygotowanie go na rozpoczęcie nowego sezonu.

By przygotować się do jesieni, warto zaopatrzyć się w przydatny, dobrej jakości sprzęt. Sprawdziliśmy ofertę sklepu Lidl i wybraliśmy najciekawsze akcesoria do ogrodu, urządzenia niezbędne w kuchni oraz przydatne podczas domowych porządków. Zobacz, co przykuło naszą uwagę tym razem!

Lidl – co kupić do kuchni?

SILVERCREST Gofrownica do gofrów belgijskich SDW 1000 A1, 1000 W

Najwęższym atutem tego sprzętu jest oczywiście możliwość obrócenia o 180°, co pozwala na optymalne rozprowadzenie ciasta podczas pieczenia. W gofrownicy zastosowano wysokiej jakości powłokę nieprzywierającą ILAG®. Średnica gofrów, które można upiec w tym urządzeniu to ok. 17 cm. Gofrownica ma czerwoną i zieloną lampkę kontrolną, izolowany termicznie uchwyt oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Cena: 189 zł – Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Gofrownica »SWEW 75 0 D2«, z wymiennymi płytkami

To chyba najciekawsza gofrownica w ofercie Lidla. Oprócz tradycyjnych gofrów przygotujemy w niej również gofry-ciasteczka oraz donuty. Wszystko dzięki wymiennym płytkom. Urządzenie wyposażono w lampkę kontrolną, która informuje o gotowości gofrownicy.

Cena: 119 zł – Przejdź do sklepu

Parowar SDG 950 C3, 950 W

Urządzenie idealne do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw. Jak zapewnia producent, podczas gotowania posiłków w parowarze wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane. Co ważne, produkt umożliwia gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu. Parowar może być wykorzystywany również do gotowania jajek.

W skład zestawu wchodzą 3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) umożliwiające równoczesne przyrządzanie warzyw, ryb lub mięsa, a także litrowa miseczka na ryż i miseczka do przechwytywania kondensatu. Urządzenie wyposażono w 75-minutowy timer oraz akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania, dzięki czemu nie trzeba pilnować czasu. Dodatkowo, urządzenie posiada zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l). Dolewanie wody jest możliwe także w trakcie gotowania. W przypadku całkowitego zużycia wody parowar automatycznie się wyłącza.

Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu. Możliwość wkładania nasadek jednej w drugą ułatwia przechowywanie produktu nawet na niewielkiej przestrzeni, a możliwość mycia w zmywarce zdejmowanych elementów sprawia, że parowar nietrudno utrzymać w czystości.

Cena: 129 zł – Przejdź do sklepu

Robot kuchenny planetarny SKM 600 B2, różowy, 600 W

Urządzenie nada się do zagniatania ciasta, mieszania i miksowania. Posiada bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo.

Jak zapewnia producent, wydajny silnik 600 W, w który wyposażono produkt, poradzi sobie również z ciężkim ciastem. Atutem produktu jest duża (5-litrowa), zdejmowana misa do mieszania, która pomieści dużą ilość składników. Wygodę użytkowania zapewnia wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym, dzięki któremu akcesoria (np. mieszadła) można w łatwy sposób wymieniać. Co ważne, haki i płaskie mieszadło pokryto powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®. Można je myć w zmywarce, więc utrzymanie urządzenia w czystości nie będzie stanowiło problemu.

Cena: 230,30 zł – Przejdź do sklepu

Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2, 1470 W

Ekspres wyposażono w system do spieniania mleka, dzięki któremu uzyskasz przepyszną mleczną piankę. Atutem urządzenia jest wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu. Ilość spienionego mleka możesz wyregulować indywidualnie. Urządzenie ma 6 przycisków, które pozwalają na intuicyjną obsługę ekspresu. Urządzenie działa w oparciu o tradycyjny system sitkowy – w zestawie są 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Produkt wyposażono w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki, sitka i uchwyt na sitka (można je schować w tylnej części urządzenia) i wyciągany podest na filiżanki espresso. Dodatkowe akcesoria to łyżeczka do kawy 2 w 1 i ubijak. Ekspres łatwo utrzymać w czystości, gdyż pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce.

Cena: 449 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Elektryczny młynek do soli lub pieprzu, 1 sztuka

Taki młynek ceramiczny z płynnie regulowanym stopniem mielenia przyda się w każdej kuchni. Dodatkowo, jego nowoczesny design sprawia, że będzie ozdobą stołu także wtedy, gdy zaprosimy na obiad gości. Wykonany z miękkiej w dotyku gumy uchwyt umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę urządzenia nawet jedną ręką. Zintegrowane oświetlenie pozwala podglądać pracę urządzenia, a szczelna pokrywka chroni aromat umieszczonych w młynku przypraw.

Cena: 34,99 zł – Przejdź do sklepu

Silvercrest Kitchen Tools Elektryczna wyciskarka ciastek GP 28 B1, 28 W

Ten sprytny gadżet umożliwia formowanie ciasta po naciśnięciu przycisku. Służy do czystego, równomiernego i szybkiego porcjowania ciasta, dzięki czemu możliwe ma być wykonywanie idealnie uformowanych ciastek lub ozdabiania. Pojemność urządzenia wynosi maks. 310 g ciasta. W zestawie znajduje się 12 krążków z motywem i 3 nasadki do wyciskania.

Cena: 74,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Blender kielichowy SSMKH 600 A1, z elementami w optyce drewna

Idealny do przyrządzania koktajli, smoothie, pokruszonego lodu itp. Ma silnik o wysokiej wydajności 600 W oraz pojemniki do mieszania z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a także specjalnie utwardzone 4-krotne ostrze. Do dyspozycji użytkownika jest 5 wydajnych poziomów prędkości oraz funkcja impulsu. W urządzeniu zastosowano nóż ze stali nierdzewnej. Dodatkowym atutem jest pokrywka z otworem do napełniania i nasadką dozującą. Co ważne, wszystkie wyjmowane części nadają się do mycia w zmywarce.

Cena: 169 zł Przejdź do sklepu

Silvercrest Kitchen Tools Blender do smoothie SSME 250 A4, 250 W

Pozwala na przygotowanie świeżych napojów z owoców lub warzyw liściastych bezpośrednio w kubku do picia. W zestawie znajdziemy 2 kubki do picia na drogę. Urządzenie nadaje się także do miksowania z jogurtem, lodami albo kruszonym lodem. W blenderze zastosowano ostrze krzyżakowe ze stali nierdzewnej. Co ważne, kubek, pokrywka i ostrze krzyżakowe są przystosowane do mycia w zmywarce.

Cena: 99 zł Przejdź do sklepu

Najlepsze akcesoria do sprzątania z Lidla:

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

Bezprzewodowa myjka do podłóg to nowa jakość sprzątania. Nadaje się do mycia różnych typów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet czy podłogi z tworzyw sztucznych. Jednorazowo umyje do 80 mkw. powierzchni (czas pracy – do 25 min.). Osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz automatyczne zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego gwarantują perfekcyjną czystość podłóg.

Cena: 349 zł – 279,20 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

Urządzenie charakteryzuje się dużą siłą ssącą. Miniodkurzacz wyposażono w mocny akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 2000 mAh pozwalający na pracę przy pełnym naładowaniu przez ok. 15 min. Urządzenie jest bezprzewodowe. Posiada zintegrowany filtr EPA oraz nasadkę 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa. Pojemność pojemnika na kurz wynosi maks. 100 ml.

Cena: 99,90 zł – 69,93 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

Mop umożliwia wycieranie, odkurzanie i suszenie jednocześnie. Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem. Został wyposażony w szczotkę silnikową o dużej mocy oraz 2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, służące do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia. Dodatkowo, ma funkcję spryskiwania wodą na końcówce ssącej oraz funkcję stałego spryskiwania. Producent obiecuje duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi. Mop uzupełniono o wymienny filtr HEPA 13.

Cena: 539 zł – Przejdź do sklepu

Akcesoria i elektronarzędzia do ogrodu dostępne w sieci Lidl:

PARKSIDE PERFORMANCE Myjka ciśnieniowa PHDP 180 B2, 180 bar, 600 l/h

Myjka ma być idealna do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad i wielu innych miejsc. Producent przekonuje, że jest to wydajna aluminiowa pompa wysokociśnieniowa o długiej żywotności i wysokiej odporności na korozję, wyposażona w chłodzony wodą silnik indukcyjny o długiej żywotności i wysokiej sprawności. Uzyskano tu do 30% wyższe ciśnienie robocze i do 20% wyższe natężenie przepływu. W urządzeniu zastosowano system automatycznego uruchamiania i zatrzymywania, oszczędzający energię: silnik działa tylko wtedy, gdy uchwyt pistoletowy jest wciśnięty, a zintegrowana funkcja zasysania wody umożliwia korzystanie z urządzenia również bez dopływu wody. Producent zapewnia o łatwej wymianie dysz czyszczących, dzięki systemowi połączeń Quick-Connect. Atutem tego sprzętu jest też wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem ciśnienia na uchwycie pistoletowym, a także wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z zabezpieczeniem przed skręcaniem i szybkozłącze do popularnych systemów węży ogrodowych (wraz z adapterem do węży ogrodowych).

Cena: 1299 zł Przejdź do sklepu

