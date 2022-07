Lidl: najlepsze urządzenia i gadżety, których jeszcze nie masz [22.07.2022]

Letnia aura i promienie ciepłego słońca zachęcają, by zdrowiej się odżywiać i inspirują do porządkowania przestrzeni. Sprawdziliśmy, co można kupić w Lidlu, by urozmaicić jadłospis oraz łatwiej zadbać o czystość w domu i ogrodzie.

Latem szczególnie staramy się zadbać o formę. Chcemy zdrowiej jeść, a feeria barw dostępnych na targach świeżych warzyw i owoców zachęca, by urozmaicać codzienny jadłospis. Jednocześnie pojawia się potrzeba pozbycia się nadmiaru otaczających nas rzeczy, zarządzamy więc generalne porządki w domu. Latem konieczność stanowi także uporządkowanie ogrodu i przygotowanie go na rozpoczęcie nowego sezonu.

By przygotować się do wakacji, warto zaopatrzyć się w przydatny, dobrej jakości sprzęt. Sprawdziliśmy ofertę sklepu Lidl i wybraliśmy najciekawsze akcesoria do ogrodu, urządzenia niezbędne w kuchni oraz przydatne podczas domowych porządków. Zobacz, co przykuło naszą uwagę tym razem!

Lidl – co kupić do kuchni?

SILVERCREST Gofrownica do gofrów belgijskich SDW 1000 A1, 1000 W

możliwość obrócenia o 180°: optymalne rozprowadzenie ciasta podczas pieczenia

wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca ILAG®.

średnica gofrów: ok. 17 cm

na okrągłe gofry belgijskie

czerwona i zielona lampka kontrolna

z izolowanym termicznie uchwytem

zabezpieczenie przed przegrzaniem

w zestawie tacka ociekowa nadająca się do mycia w zmywarce

Cena: 169 zł – Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Wolnowar SSC 200 D1 ze stali szlachetnej, 3,5 litra

Ten wolnowar służy do delikatnego duszenia i gotowania. Ma wyjmowane naczynie ceramiczne oraz żaroodporną, szklaną pokrywkę, odporną na temperaturę do +150 stopni C. Do dyspozycji użytkownika są 3 poziomy gotowania - low, medium, high. Dodatkowo, ma funkcję utrzymywania ciepła.

Cena: 99 zł – Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Gofrownica »SWEW 75 0 D2«, z wymiennymi płytkami

To chyba najciekawsza gofrownica w ofercie Lidla. Oprócz tradycyjnych gofrów przygotujemy w niej również gofry-ciasteczka oraz donuty. Wszystko dzięki wymiennym płytkom. Urządzenie wyposażono w lampkę kontrolną, która informuje o gotowości gofrownicy.

Cena: 109 zł – Przejdź do sklepu

Automat do pieczenia chleba i robienia dżemu SBB 850 E1, 850W

Dzięki temu urządzeniu prosto i szybko upieczesz chleb. Do dyspozycji użytkownika jest aż 16 różnych programów. Można wybrać spośród 3 stopni zbrązowienia skórki, a także dostosować masę chleba. W zestawie, oprócz haka do zagniatania, znajdziemy zeszyt z przepisami, miarkę, łyżeczkę miarową oraz przyrząd do usuwania haków.

Cena: 319 zł – Przejdź do sklepu

Parowar SDG 950 C3, 950 W

Urządzenie idealne do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw. Jak zapewnia producent, podczas gotowania posiłków w parowarze wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane. Co ważne, produkt umożliwia gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu. Parowar może być wykorzystywany również do gotowania jajek.

W skład zestawu wchodzą 3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) umożliwiające równoczesne przyrządzanie warzyw, ryb lub mięsa, a także litrowa miseczka na ryż i miseczka do przechwytywania kondensatu. Urządzenie wyposażono w 75-minutowy timer oraz akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania, dzięki czemu nie trzeba pilnować czasu. Dodatkowo, urządzenie posiada zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l). Dolewanie wody jest możliwe także w trakcie gotowania. W przypadku całkowitego zużycia wody parowar automatycznie się wyłącza.

Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu. Możliwość wkładania nasadek jednej w drugą ułatwia przechowywanie produktu nawet na niewielkiej przestrzeni, a możliwość mycia w zmywarce zdejmowanych elementów sprawia, że parowar nietrudno utrzymać w czystości.

Cena: 99 zł – Przejdź do sklepu

Robot kuchenny planetarny SKM 600 B2, różowy, 600 W

Urządzenie nada się do zagniatania ciasta, mieszania i miksowania. Posiada bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo.

Jak zapewnia producent, wydajny silnik 600 W, w który wyposażono produkt, poradzi sobie również z ciężkim ciastem. Atutem produktu jest duża (5-litrowa), zdejmowana misa do mieszania, która pomieści dużą ilość składników. Wygodę użytkowania zapewnia wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym, dzięki któremu akcesoria (np. mieszadła) można w łatwy sposób wymieniać. Co ważne, haki i płaskie mieszadło pokryto powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®. Można je myć w zmywarce, więc utrzymanie urządzenia w czystości nie będzie stanowiło problemu.

Cena: 269 zł – Przejdź do sklepu

Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2, 1470 W

Ekspres wyposażono w system do spieniania mleka, dzięki któremu uzyskasz przepyszną mleczną piankę. Atutem urządzenia jest wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu. Ilość spienionego mleka możesz wyregulować indywidualnie. Urządzenie ma 6 przycisków, które pozwalają na intuicyjną obsługę ekspresu. Urządzenie działa w oparciu o tradycyjny system sitkowy – w zestawie są 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Produkt wyposażono w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki, sitka i uchwyt na sitka (można je schować w tylnej części urządzenia) i wyciągany podest na filiżanki espresso. Dodatkowe akcesoria to łyżeczka do kawy 2 w 1 i ubijak. Ekspres łatwo utrzymać w czystości, gdyż pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce.

Cena: 599 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Elektryczny młynek do soli lub pieprzu, 1 sztuka

Taki młynek ceramiczny z płynnie regulowanym stopniem mielenia przyda się w każdej kuchni. Dodatkowo, jego nowoczesny design sprawia, że będzie ozdobą stołu także wtedy, gdy zaprosimy na obiad gości. Wykonany z miękkiej w dotyku gumy uchwyt umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę urządzenia nawet jedną ręką. Zintegrowane oświetlenie pozwala podglądać pracę urządzenia, a szczelna pokrywka chroni aromat umieszczonych w młynku przypraw.

Cena: 34,99 zł – Przejdź do sklepu

Jogurtownica SJB 18 A1

Wiosną chcemy jeść zdrowo i lekko. Częstym składnikiem śniadań i przekąsek o tej porze roku bywa jogurt. Czy wiesz, że możesz przyrządzić go samodzielnie w domu? Zyskasz możliwość zdecydowania, jakie kultury bakterii zjesz – poszczególne szczepy mają bowiem różne właściwości. Jogurtownica z Lidla wyposażona jest w siedem zakręconych słoiczków o pojemności ok. 180 ml każdy. Co ważne, nadają się do mycia w zmywarce, dzięki czemu utrzymanie ich w czystości jest całkowicie bezproblemowe. Urządzenie posiada antypoślizgowe nóżki zapobiegające przypadkowemu przesunięciu jogurtownicy.

Cena: 64,90 zł – Przejdź do sklepu

Przenośny blender do smoothie 5 V, 60 W

Produkt dla tych, którzy lubią rozkoszować się świeżymi koktajlami nie tylko w domu, ale i w pracy, na uczelni czy w podróży. Już nie musisz blendować owoców i warzyw przed wyjściem z domu. Ten kompaktowy blender wyposażono bowiem w akumulator pozwalający na przygotowanie do dziesięciu świeżych koktajli mlecznych lub smoothies. Co więcej, produkt można naładować przez USB, powerbank lub ładowarkę samochodową. Wystarczy więc napełnić pojemnik ulubionymi składnikami przed wyjściem z domu i zblendować dopiero przed samym spożyciem. Blender pomieści 300 ml – w sam raz na zdrowe śniadanie lub przekąskę w ciągu zabieganego dnia. Producent zapewnia, że produkt nie zawiera BPA. Sam pojemnik wykonano natomiast ze szkła. Dzięki silikonowemu uchwytowi produkt wygodnie leży w dłoni i jest wygodny w transporcie.

Cena: 79,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Opiekacz do panini SPM 2000 E2, 2000 W

Nadaje się do opiekania panini, tostów, bagietki itd. Ponadto, pozwala na beztłuszczowe, kontaktowe grillowanie mięsa, ryb albo warzyw. Płyty grilla zostały wykonane z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG. Co ważne, producent zadbał o możliwość różnorodnego ustawiania kontaktowego górnej płyty grilla. Opiekacz posiada wyjmowaną tackę ociekową oraz dołączony do zestawu skrobak do czyszczenia.

Cena: 199 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Urządzenie do robienia omletów, max. 1000 W

Przy jego pomocy przyrządzisz 2 pyszne omlety. Urządzenie wyposażono w aluminiowe płyty do pieczenia z powłoką firmy ILAG zapobiegającą przywieraniu. Dodatkowym udogodnieniem są czerwona i zielona lampka kontrolna oraz uchwyt cool-touch, a także ochrona przed przegrzaniem dla większego bezpieczeństwa. Urządzenie ma zwijany kabel i antypoślizgowe stopki.

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Silvercrest Kitchen Tools Elektryczna wyciskarka ciastek GP 28 B1, 28 W

Ten sprytny gadżet umożliwia formowanie ciasta po naciśnięciu przycisku. Służy do czystego, równomiernego i szybkiego porcjowania ciasta, dzięki czemu możliwe ma być wykonywanie idealnie uformowanych ciastek lub ozdabiania. Pojemność urządzenia wynosi maks. 310 g ciasta. W zestawie znajduje się 12 krążków z motywem i 3 nasadki do wyciskania.

Cena: 74,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Cyrkulator do gotowania sous vide SSVS 1000 B2, 1000 W

Nadaje się do gotowania sous vide – to wyjątkowo zdrowa metoda wolnego gotowania. Przy pomocy tego urządzenia mięso, ryby lub warzywa są gotowane wyjątkowo delikatnie, a producent zapewnia, że zachowują swój smak i aromat oraz witaminy i składniki odżywcze. Do przyrządzania w ten sposób potraw nie jest wymagany dodatek tłuszczu. Cyrkulator może być stosowany do gotowania próżniowego, gotowania w niskiej temperaturze, podgrzewania i utrzymywania ciepła. Można go stosować we wszystkich odpornych na wysoką temperaturę naczyniach o wysokości od 15 cm.

Cena: 309 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Robot kuchenny z wbudowaną wagą i blenderem kielichowym, SKMW 900 A1, 900 W, srebrny

Tym razem marka przedstawia zaawansowanego robota kuchennego wyposażonego w szereg udogodnień, które sprawią, że praca w kuchni stanie się o wiele bardziej przyjemna. Urządzenie jest w stanie ugniatać, mieszać i miksować – za te funkcje odpowiedzialne są mieszadła i hak z powłoką zapobiegającą przywieraniu oraz blender kielichowy z nożami wykonanymi ze stali szlachetnej. Ciekawym elementem robota jest pojemna misa do mieszania, która posiada wbudowaną wagę – dzięki niej składniki możesz odmierzać bezpośrednio w misce.

Cena: 569 zł – Przejdź do sklepu

Najlepsze akcesoria do sprzątania z Lidla:

SILVERCREST Odkurzacz do usuwania roztoczy ze światłem UV, SMS 300 A1, 300 W

Odkurzacz ma efektywnie usuwać zarazki, bakterie i roztocza z powierzchni kanap, materacy itp. Dzięki lampie UV powierzchnie są sterylizowane światłem, zupełnie bez użycia chemii. Urządzenie wyposażono w funkcję auto-off, dzięki której światło UV włącza się poprzez kontakt z powierzchnią i równoczesnym naciśnięciem guzika. Odkurzacz ma odczepiany pojemnik na kurz, łatwy w czyszczeniu. Jest sprzedawany w zestawie z dwoma filtrami HEPA wielokrotnego użytku, które można myć.

Cena: 199 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Mop parowy 2 w 1 SDM 1500 D3, 1500 W

Ten mop parowy 2 w 1 ma być gotowy do pracy w zaledwie 30 sekund. Atutem jest odłączana jednostka parowa – do stosowania jako urządzenie ręczne. Mop ma płynną regulację wyrzutu pary. Nie zajmuje dużo miejsca dzięki składanemu uchwytowi. Ma lampki kontrolne LED, bogaty zestaw akcesoriów oraz funkcję zwijania przewodu.

Cena: 199 zł – Przejdź do pełnej oferty

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

Bezprzewodowa myjka do podłóg to nowa jakość sprzątania. Nadaje się do mycia różnych typów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet czy podłogi z tworzyw sztucznych. Jednorazowo umyje do 80 mkw. powierzchni (czas pracy – do 25 min.). Osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz automatyczne zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego gwarantują perfekcyjną czystość podłóg.

Cena: 349 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Wibrująca akumulatorowa myjka do okien SFAV 3.7 A2

Nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki. Urządzenie wyposażono w funkcję wibracji, której zadaniem jest usuwanie zabrudzeń – producent zapewnia, że ułatwia czyszczenie. Myjka potrafi ścierać i zwilżać za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody. Urządzenie posiada duży otwór zbiornika wody, co ma ułatwiać napełnianie.

Cena: 119 zł – Przejdź do sklepu

Elektryczna szczotka do czyszczenia SRB 6 A1

Jak deklaruje producent, ta elektryczna szczotka do łatwego czyszczenia różnych powierzchni pozwala na usuwanie uporczywych zabrudzeń prosto i bez wysiłku. Nadaje się zarówno do dokładnego czyszczenia armatury kuchennej i łazienkowej, jak i fug, a nawet kuchenek mikrofalowych, garnków czy patelni. Można używać jej w mokrych warunkach. Zasilanie bateryjne pozwala na korzystanie z urządzenia w każdym zakątku domu. Czas pracy szczotki wynosi ok. 80 min. W skład zestawu wchodzi mała oraz duża nasadka szczotkowa, a także specjalna nasadka szczotkowa przystosowana do sprzątania szczelin oraz nasadka z gąbką czyszczącą.

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Intempo Bezprzewodowy odkurzacz biurkowy

To poręczne urządzenie idealnie sprawdzi się do pracy w biurze, w domu i w podróży. Zasilanie bateriami sprawia, że odkurzacza można użyć w każdym zakątku domu, a także posprzątać nim samochód lub biuro. Jego niewielki rozmiar ułatwia przechowywanie i zabieranie urządzenia ze sobą. Produkt wyposażono w specjalne szczotki umieszczone na spodniej stronie, które pomagają zebrać nawet małe okruchy z powierzchni i łatwiej usunąć przywarty brud. Obsługa za pomocą jednego przycisku jest prosta i intuicyjna. Wygodę użytkowania zapewnia łatwy demontaż i wygodne opróżnianie i czyszczenie.

Cena: 29,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

Urządzenie charakteryzuje się dużą siłą ssącą. Miniodkurzacz wyposażono w mocny akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 2000 mAh pozwalający na pracę przy pełnym naładowaniu przez ok. 15 min. Urządzenie jest bezprzewodowe. Posiada zintegrowany filtr EPA oraz nasadkę 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa. Pojemność pojemnika na kurz wynosi maks. 100 ml.

Cena: 99,90 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE Listwa zasilająca z ochroną przepięciową

Listwa chroni urządzenia elektryczne przed przepięciami do 2000 V. Wyposażona w 8 gniazdek z shutterem w praktycznym, skośnym układzie – 2 z nich ułożono w większym odstępie, z myślą o np. zasilaczach. Dodatkowo listwę uzupełniono o 2 gniazda ładowania USB, łącznie 2,1 A, maks. 10,5 W. Długość przewodu zasilającego wynosi 2 m. Urządzenie posiada podświetlony włącznik oraz lampkę kontrolną informującą o prawidłowym działaniu, dla ochrony przepięciowej i styku ochronnego uziemienia.

Cena: 74,90 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE me Odkurzacz akumulatorowy PMSSA 8 B2 (z akumulatorem, bez ładowarki), 8 V, 2 Ah

Producent przekonuje, że urządzenie bez problemów usuwa suche i wilgotne zabrudzenia. Ma kompaktowy, elegancki design. Odkurzacz posiada ergonomiczny uchwyt i przyłącze do ładowania USB-C. Dodatkowo, został wyposażony w zbiornik o pojemności 0,25 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania. Posiada też 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu.

Cena: 129 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Parownica do ubrań 1630 W

Urządzenie służy do wygładzania i odświeżania odzieży. Ma wieszak oraz podpory stabilizujące z klamrami mocującymi do praktycznego zawieszania tkanin, a także hak na dodatkowe wieszaki. Ma także duży 2,5 l, odczepiany zbiornik na wodę, który umożliwia długą pracę parownicy bez konieczności dolewanie wody. Pozwala na wygodną pracę na stojąco dzięki teleskopowemu drążkowi – rączkę można zawiesić podczas przerw. Włączanie i wyłączanie parownicy odbywa się przy pomocy przycisku nożnego. Stopę do prasowania wykonano ze stali szlachetnej. Co ważne, producent zadbał o krótki czas nagrzewania – parownica osiąga gotowość do pracy w ok. 60 sekund.

Cena: 349 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

umożliwia wycieranie, odkurzanie i suszenie w jednej operacji

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Cena: 539 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Wibrująca akumulatorowa myjka do szkła i płaskich powierzchni SFAV 3.7 A2

do czyszczenia gładkich powierzchni

nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki

funkcja wibracji usuwa zabrudzenia i ułatwia czyszczenie

ścieranie i zwilżanie za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody

bez uciążliwego kapania podczas zwilżania powierzchni

duży otwór zbiornika wody ułatwia napełnianie

Cena: 119 zł – Przejdź do sklepu

Akcesoria i elektronarzędzia do ogrodu dostępne w sieci Lidl:

Rozdrabniacz nożowy do gałęzi PMH 2400 A1, 2400 W

Urządzenie powinno doskonale sprawdzić się podczas oczyszczania ogrodu z gałęzi i patyków o grubości do 45 mm. Rozdrabniacz wyposażono w wydajny silnik turbo o mocy 2400 W i wysokim momencie obrotowym, który, jak deklaruje producent, zapewnia dużą przepustowość materiału, której niezmienność gwarantuje system "Constant Power Control". Pojemność zbiornika wynosząca 45 litrów i przepustowość 80 kg na godzinę pozwalają na szybką i efektywną pracę. Urządzenie posiada 10-metrowy przewód zasilający, dzięki czemu rozdrabniacz niemal zawsze może znajdować się w zasięgu ręki.

Cena: 449 zł – Przejdź do sklepu

Grill elektryczny ze stojakiem SEGS 2200 B2, 2400 W

Nadaje się do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz. Urządzenia, dzięki funkcjonalnej konstrukcji, można bowiem używać zarówno jako grilla stołowego, jak i stojącego. Służy do grillowania bez dymu z węgla drzewnego lub brykietu. Element grzewczy wykonano ze stali szlachetnej. Grilla wyposażono także w wyjmowaną wanienkę na tłuszcz, płytę grilla zdejmowaną dla łatwego czyszczenia, a także płytę z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu ILAG Corflon Ultra. Komfort użytkowania produktu podnosi dodatkowo płynnie regulowany termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz lampki kontrolne. Grill posiada osłonę zabezpieczającą przed wiatrem, a także 3 wygodne półki.

Cena: 219 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe, teleskopowe nożyce do żywopłotu PTHSA 20-Li B3, 20 V

Służą do komfortowego, bezprzewodowego obcinania do wys. ok. 4 m, są przeznaczone także do roślin płożących i trudno dostępnych miejsc. Zastosowany w nich nóż został wyprodukowany metodą Lasercut z osłoną. Zamontowano w nich też aluminiową rurę teleskopową wydłużaną o 70 cm, z szybkim zamknięciem. Do wyboru jest 11 regulowanych kątów cięcia od -60 do 90 stopni. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team. W zestawie znajdziemy pas do przenoszenia, osłonę na nóż i klucz z gniazdem sześciokątnym.

Cena: 299 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowe nożyce do żywopłotu PPHSA 40-Li A1

Nożyce do żywopłotu wyposażone w wydajny silnik bezszczotkowy. Główny element nożyc, czyli nóż, został wykonany ze stali szlifowanej laserowo i uzupełniony o aluminiową szynę prowadzącą oraz osłonę przed uderzeniem. Nożyce posiadają 3-stopniową regulację liczby obrotów, dzięki czemu cięcie można przeprowadzać z użyciem niewielkiej siły. Szczególny nacisk producent położył na bezpieczeństwo użytkowania narzędzia: nożyce posiadają ergonomiczne uchwyty z antypoślizgową powłoką oraz bezpieczny wyłącznik z szybkim zatrzymywaniem noża. W zestawie nie ma akumulatora i ładowarki.

Cena: 419 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Myjka ciśnieniowa PHDP 180 B2, 180 bar, 600 l/h

idealna do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad i wielu innych miejsc

wydajna aluminiowa pompa wysokociśnieniowa o długiej żywotności i wysokiej odporności na korozję

chłodzony wodą silnik indukcyjny o długiej żywotności i wysokiej sprawności

do 30% wyższe ciśnienie robocze i do 20% wyższe natężenie przepływu

system automatycznego uruchamiania i zatrzymywania oszczędzający energię: silnik działa tylko wtedy, gdy uchwyt pistoletowy jest wciśnięty

zintegrowana funkcja zasysania wody umożliwia korzystanie z urządzenia również bez dopływu wody

łatwa wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi połączeń Quick-Connect

duża mobilność dzięki lekkiej konstrukcji, dużym kołom i wysuwanej rączce

wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

ergonomiczny uchwyt pistoletowy z blokadą zabezpieczającą przed dziećmi

wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem ciśnienia na uchwycie pistoletowym

wąż wysokociśnieniowy 10 m z zabezpieczeniem przed skręcaniem

szybkozłącze do popularnych systemów węży ogrodowych (wraz z adapterem do węży ogrodowych)

zintegrowany bęben na wąż oraz praktyczne uchwyty na kable i akcesoria

w zestawie 2 baterie alkaliczne do pistoletu (typ AAA 1,5 V)

Cena: 1299 zł Przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa myjka ciśnieniowa 20V »PDRA 20-Li B2«, bez akumulatora i ładowarki

lekka i mobilna – idealna do miejsc bez dostępu do wody i elektryczności

funkcja samozasysania umożliwiająca korzystanie z alternatywnych źródeł wody, takich jak beczka deszczowa, wiadro lub cysterna

do prac porządkowych wokół domu i w ogrodzie, na kempingu oraz do czyszczenia samochodów i łodzi

lanca z praktyczną dyszą wielofunkcyjną

nadaje się również do stosowania ze środkami czyszczącymi

do czyszczenia przy użyciu delikatnego, ale skutecznego średniego ciśnienia

łatwa wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi połączeń Quick-Connect

wąż ssący z wyjmowanym filtrem

6 regulowanych rodzajów strumienia

nadaje się również do podlewania roślin

ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy z blokadą

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 249 zł Przejdź do sklepu

PARKSIDE Odkurzacz akumulatorowy do pracy na mokro i sucho, 20 V PWDA 20-L i A2 (bez akumulatora i ładowarki)

wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie czyszczące - bez trudu usuwa mokre i suche zabrudzenia

może być również używany jako dmuchawa

łatwy do opróżnienia 20-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej

łatwe do otwierania zamki zatrzaskowe

zintegrowane uchwyty na rury i dysze

stabilna podstawa i łatwe manewrowanie dzięki 5 kółkom

3-stopniowy wskaźnik stanu baterii na urządzeniu

urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

Cena: 34,99 zł Przejdź do sklepu

