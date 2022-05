Lidl: najlepsze urządzenia i gadżety, których jeszcze nie masz [26.05.2022]

Wiosenna aura i pierwsze promienie ciepłego słońca zachęcają, by zdrowiej się odżywiać i inspirują do porządkowania przestrzeni. Sprawdziliśmy, co można kupić w Lidlu, by urozmaicić jadłospis oraz łatwiej zadbać o czystość w domu i ogrodzie.

Wiosną staramy się zadbać o formę (i zdążyć do wakacji). Chcemy zdrowiej jeść, a feeria barw dostępnych na targach pierwszych świeżych warzyw i owoców zachęca, by urozmaicać codzienny jadłospis. Jednocześnie pojawia się potrzeba pozbycia się nadmiaru otaczających nas rzeczy, zarządzamy więc generalne porządki w domu. Wiosenną konieczność stanowi także uporządkowanie ogrodu i przygotowanie go na rozpoczęcie nowego sezonu.

By przygotować się do wiosny, warto zaopatrzyć się w przydatny, dobrej jakości sprzęt. Sprawdziliśmy ofertę sklepu Lidl i wybraliśmy najciekawsze akcesoria do ogrodu, urządzenia niezbędne w kuchni oraz przydatne podczas domowych porządków.

Lidl – co kupić do kuchni?

Parowar SDG 950 C3, 950 W

Urządzenie idealne do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw. Jak zapewnia producent, podczas gotowania posiłków w parowarze wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane. Co ważne, produkt umożliwia gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu. Parowar może być wykorzystywany również do gotowania jajek.

W skład zestawu wchodzą 3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) umożliwiające równoczesne przyrządzanie warzyw, ryb lub mięsa, a także litrowa miseczka na ryż i miseczka do przechwytywania kondensatu. Urządzenie wyposażono w 75-minutowy timer oraz akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania, dzięki czemu nie trzeba pilnować czasu. Dodatkowo, urządzenie posiada zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l). Dolewanie wody jest możliwe także w trakcie gotowania. W przypadku całkowitego zużycia wody parowar automatycznie się wyłącza.

Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu. Możliwość wkładania nasadek jednej w drugą ułatwia przechowywanie produktu nawet na niewielkiej przestrzeni, a możliwość mycia w zmywarce zdejmowanych elementów sprawia, że parowar nietrudno utrzymać w czystości.

Cena: 99 zł – Przejdź do sklepu

Robot kuchenny planetarny SKM 600 B2, różowy, 600 W

Urządzenie nada się do zagniatania ciasta, mieszania i miksowania. Posiada bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo.

Jak zapewnia producent, wydajny silnik 600 W, w który wyposażono produkt, poradzi sobie również z ciężkim ciastem. Atutem produktu jest duża (5-litrowa), zdejmowana misa do mieszania, która pomieści dużą ilość składników. Wygodę użytkowania zapewnia wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym, dzięki któremu akcesoria (np. mieszadła) można w łatwy sposób wymieniać. Co ważne, haki i płaskie mieszadło pokryto powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®. Można je myć w zmywarce, więc utrzymanie urządzenia w czystości nie będzie stanowiło problemu.

Cena: 259 zł – Przejdź do sklepu

Ekspres do kawy ze spieniaczem SEMM 1470 A2, 1470 W

Ekspres wyposażono w system do spieniania mleka, dzięki któremu uzyskasz przepyszną mleczną piankę. Atutem urządzenia jest wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu. Ilość spienionego mleka możesz wyregulować indywidualnie. Urządzenie ma 6 przycisków, które pozwalają na intuicyjną obsługę ekspresu. Urządzenie działa w oparciu o tradycyjny system sitkowy – w zestawie są 2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato. Produkt wyposażono w wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l), a także wyjmowaną tackę do ociekania z kratką na filiżanki, sitka i uchwyt na sitka (można je schować w tylnej części urządzenia) i wyciągany podest na filiżanki espresso. Dodatkowe akcesoria to łyżeczka do kawy 2 w 1 i ubijak. Ekspres łatwo utrzymać w czystości, gdyż pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce.

Cena: 599 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Elektryczny młynek do soli lub pieprzu, 1 sztuka

Taki młynek ceramiczny z płynnie regulowanym stopniem mielenia przyda się w każdej kuchni. Dodatkowo, jego nowoczesny design sprawia, że będzie ozdobą stołu także wtedy, gdy zaprosimy na obiad gości. Wykonany z miękkiej w dotyku gumy uchwyt umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę urządzenia nawet jedną ręką. Zintegrowane oświetlenie pozwala podglądać pracę urządzenia, a szczelna pokrywka chroni aromat umieszczonych w młynku przypraw.

Cena: 34,99 zł – Przejdź do sklepu

Jogurtownica SJB 18 A1

Wiosną chcemy jeść zdrowo i lekko. Częstym składnikiem śniadań i przekąsek o tej porze roku bywa jogurt. Czy wiesz, że możesz przyrządzić go samodzielnie w domu? Zyskasz możliwość zdecydowania, jakie kultury bakterii zjesz – poszczególne szczepy mają bowiem różne właściwości. Jogurtownica z Lidla wyposażona jest w siedem zakręconych słoiczków o pojemności ok. 180 ml każdy. Co ważne, nadają się do mycia w zmywarce, dzięki czemu utrzymanie ich w czystości jest całkowicie bezproblemowe. Urządzenie posiada antypoślizgowe nóżki zapobiegające przypadkowemu przesunięciu jogurtownicy.

Cena: 64,90 zł – Przejdź do sklepu

Przenośny blender do smoothie 5 V, 60 W

Produkt dla tych, którzy lubią rozkoszować się świeżymi koktajlami nie tylko w domu, ale i w pracy, na uczelni czy w podróży. Już nie musisz blendować owoców i warzyw przed wyjściem z domu. Ten kompaktowy blender wyposażono bowiem w akumulator pozwalający na przygotowanie do dziesięciu świeżych koktajli mlecznych lub smoothies. Co więcej, produkt można naładować przez USB, powerbank lub ładowarkę samochodową. Wystarczy więc napełnić pojemnik ulubionymi składnikami przed wyjściem z domu i zblendować dopiero przed samym spożyciem. Blender pomieści 300 ml – w sam raz na zdrowe śniadanie lub przekąskę w ciągu zabieganego dnia. Producent zapewnia, że produkt nie zawiera BPA. Sam pojemnik wykonano natomiast ze szkła. Dzięki silikonowemu uchwytowi produkt wygodnie leży w dłoni i jest wygodny w transporcie.

Cena: 79,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Opiekacz do panini SPM 2000 E2, 2000 W

Nadaje się do opiekania panini, tostów, bagietki itd. Ponadto, pozwala na beztłuszczowe, kontaktowe grillowanie mięsa, ryb albo warzyw. Płyty grilla zostały wykonane z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG. Co ważne, producent zadbał o możliwość różnorodnego ustawiania kontaktowego górnej płyty grilla. Opiekacz posiada wyjmowaną tackę ociekową oraz dołączony do zestawu skrobak do czyszczenia.

Cena: 199 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Urządzenie do robienia omletów, max. 1000 W

Przy jego pomocy przyrządzisz 2 pyszne omlety. Urządzenie wyposażono w aluminiowe płyty do pieczenia z powłoką firmy ILAG zapobiegającą przywieraniu. Dodatkowym udogodnieniem są czerwona i zielona lampka kontrolna oraz uchwyt cool-touch, a także ochrona przed przegrzaniem dla większego bezpieczeństwa. Urządzenie ma zwijany kabel i antypoślizgowe stopki.

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Silvercrest Kitchen Tools Elektryczna wyciskarka ciastek GP 28 B1, 28 W

Ten sprytny gadżet umożliwia formowanie ciasta po naciśnięciu przycisku. Służy do czystego, równomiernego i szybkiego porcjowania ciasta, dzięki czemu możliwe ma być wykonywanie idealnie uformowanych ciastek lub ozdabiania. Pojemność urządzenia wynosi maks. 310 g ciasta. W zestawie znajduje się 12 krążków z motywem i 3 nasadki do wyciskania.

Cena: 74,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Cyrkulator do gotowania sous vide SSVS 1000 B2, 1000 W

Nadaje się do gotowania sous vide – to wyjątkowo zdrowa metoda wolnego gotowania. Przy pomocy tego urządzenia mięso, ryby lub warzywa są gotowane wyjątkowo delikatnie, a producent zapewnia, że zachowują swój smak i aromat oraz witaminy i składniki odżywcze. Do przyrządzania w ten sposób potraw nie jest wymagany dodatek tłuszczu. Cyrkulator może być stosowany do gotowania próżniowego, gotowania w niskiej temperaturze, podgrzewania i utrzymywania ciepła. Można go stosować we wszystkich odpornych na wysoką temperaturę naczyniach o wysokości od 15 cm.

Cena: 299 zł – Przejdź do sklepu

Najlepsze akcesoria do sprzątania z Lidla:

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

Bezprzewodowa myjka do podłóg to nowa jakość sprzątania. Nadaje się do mycia różnych typów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet czy podłogi z tworzyw sztucznych. Jednorazowo umyje do 80 mkw. powierzchni (czas pracy – do 25 min.). Osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz automatyczne zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego gwarantują perfekcyjną czystość podłóg.

Cena: 349 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Wibrująca akumulatorowa myjka do okien SFAV 3.7 A2

Nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki. Urządzenie wyposażono w funkcję wibracji, której zadaniem jest usuwanie zabrudzeń – producent zapewnia, że ułatwia czyszczenie. Myjka potrafi ścierać i zwilżać za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody. Urządzenie posiada duży otwór zbiornika wody, co ma ułatwiać napełnianie.

Cena: 109 zł – Przejdź do sklepu

Elektryczna szczotka do czyszczenia SRB 6 A1

Jak deklaruje producent, ta elektryczna szczotka do łatwego czyszczenia różnych powierzchni pozwala na usuwanie uporczywych zabrudzeń prosto i bez wysiłku. Nadaje się zarówno do dokładnego czyszczenia armatury kuchennej i łazienkowej, jak i fug, a nawet kuchenek mikrofalowych, garnków czy patelni. Można używać jej w mokrych warunkach. Zasilanie bateryjne pozwala na korzystanie z urządzenia w każdym zakątku domu. Czas pracy szczotki wynosi ok. 80 min. W skład zestawu wchodzi mała oraz duża nasadka szczotkowa, a także specjalna nasadka szczotkowa przystosowana do sprzątania szczelin oraz nasadka z gąbką czyszczącą.

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Intempo Bezprzewodowy odkurzacz biurkowy

To poręczne urządzenie idealnie sprawdzi się do pracy w biurze, w domu i w podróży. Zasilanie bateriami sprawia, że odkurzacza można użyć w każdym zakątku domu, a także posprzątać nim samochód lub biuro. Jego niewielki rozmiar ułatwia przechowywanie i zabieranie urządzenia ze sobą. Produkt wyposażono w specjalne szczotki umieszczone na spodniej stronie, które pomagają zebrać nawet małe okruchy z powierzchni i łatwiej usunąć przywarty brud. Obsługa za pomocą jednego przycisku jest prosta i intuicyjna. Wygodę użytkowania zapewnia łatwy demontaż i wygodne opróżnianie i czyszczenie.

Cena: 29,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

Urządzenie charakteryzuje się dużą siłą ssącą. Miniodkurzacz wyposażono w mocny akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 2000 mAh pozwalający na pracę przy pełnym naładowaniu przez ok. 15 min. Urządzenie jest bezprzewodowe. Posiada zintegrowany filtr EPA oraz nasadkę 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa. Pojemność pojemnika na kurz wynosi maks. 100 ml.

Cena: 99,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1, SHAZ 22.2 D5, 130 W

Zastosowana w urządzeniu nowoczesna technologia cyklonowa umożliwia bezworkowe odkurzanie. Produkt można stosować zarówno jako odkurzacz ręczny, jak i pionowy – do odkurzania podłóg, bowiem rurę można szybko odczepić. Urządzenie jest bezprzewodowe. Odkurzacz wyposażono w wydajny silnik 130 W oraz 2 poziomy ssania: tryb MAX i tryb ECO. Komfort sprzątania zapewnia szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180 st. Producent zapewnia, że użytkownik może liczyć na wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi HEPA i filtrowi ze stali szlachetnej. Odkurzacz łatwo utrzymać w czystości – demontaż urządzenia bez użycia narzędzi umożliwia łatwe czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz. Oprócz samego urządzenia, w zestawie otrzymujemy uchwyt ścienny, materiał montażowy, elektryczną szczotkę podłogową, szczotkę do kurzu, dyszę szczelinową, małą szczotkę, aluminiową rurę ssącą oraz zasilacz sieciowy.

Cena: 299 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE Listwa zasilająca z ochroną przepięciową

Listwa chroni urządzenia elektryczne przed przepięciami do 2000 V. Wyposażona w 8 gniazdek z shutterem w praktycznym, skośnym układzie – 2 z nich ułożono w większym odstępie, z myślą o np. zasilaczach. Dodatkowo listwę uzupełniono o 2 gniazda ładowania USB, łącznie 2,1 A, maks. 10,5 W. Długość przewodu zasilającego wynosi 2 m. Urządzenie posiada podświetlony włącznik oraz lampkę kontrolną informującą o prawidłowym działaniu, dla ochrony przepięciowej i styku ochronnego uziemienia.

Cena: 74,90 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE me Odkurzacz akumulatorowy PMSSA 8 B2 (z akumulatorem, bez ładowarki), 8 V, 2 Ah

Producent przekonuje, że urządzenie bez problemów usuwa suche i wilgotne zabrudzenia. Ma kompaktowy, elegancki design. Odkurzacz posiada ergonomiczny uchwyt i przyłącze do ładowania USB-C. Dodatkowo, został wyposażony w zbiornik o pojemności 0,25 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania. Posiada też 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu.

Cena: 129 zł – Przejdź do sklepu

Akcesoria i elektronarzędzia do ogrodu dostępne w sieci Lidl:

Rozdrabniacz nożowy do gałęzi PMH 2400 A1, 2400 W

Urządzenie powinno doskonale sprawdzić się podczas oczyszczania ogrodu z gałęzi i patyków o grubości do 45 mm. Rozdrabniacz wyposażono w wydajny silnik turbo o mocy 2400 W i wysokim momencie obrotowym, który, jak deklaruje producent, zapewnia dużą przepustowość materiału, której niezmienność gwarantuje system "Constant Power Control". Pojemność zbiornika wynosząca 45 litrów i przepustowość 80 kg na godzinę pozwalają na szybką i efektywną pracę. Urządzenie posiada 10-metrowy przewód zasilający, dzięki czemu rozdrabniacz niemal zawsze może znajdować się w zasięgu ręki.

Cena: 429 zł – 379 zł – Przejdź do sklepu

Kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1

Urządzenie wyposażono w szlifowany nóż ze stali specjalnej, pałąk prowadzący o regulowanej wysokości, a także centralną 5-stopniową (ok. 25 – 65 mm) regulację wysokości cięcia i obustronny ogranicznik boczny zapewniający precyzyjne koszenie na obrzeżach. Dodatkowym atutem kosiarki jest łatwy w demontażu 32-litrowy zbiornik z uchwytem do przenoszenia i wskaźnikiem napełnienia. Koszona trawa może zostać ponownie użyta jako nawóz dzięki zastosowaniu wkładu do mulczowania. Czas pracy urządzenia wynosi 18 min. (na biegu jałowym – 25 min.). Kosiarka jest bardzo kompaktowa – możliwość złożenia jej do niewielkich rozmiarów pozwala na wygodne przechowywanie. Urządzenie jest sprzedawane bez akumulatora i ładowarki (można dokupić je osobno).

Cena: 499 zł – 459 zł – Przejdź do sklepu

Sterownik nawadniania

Służy do niezawodnego, automatycznego nawadniania ogrodu. Urządzenie pozwala zaprogramować 6 różnych harmonogramów, a także dostosować czas i cykl nawadniania do indywidualnych potrzeb. Możliwy jest ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku. Urządzenie, dzięki intuicyjnemu menu i dużemu wyświetlaczowi, jest proste i wygodne w obsłudze. Obudowa nawadniacza ma klasę szczelności IPX4. Produkt nadaje się do dostępnych w handlu kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz z przejściówką na gwint 26,5 mm (G3/4"). Urządzenie ma zasilanie bateryjne, a wskaźnik wymiany baterii zadba, by zrobić to na czas.

Cena: 99 zł – 79 zł – Przejdź do sklepu

Grill elektryczny ze stojakiem SEGS 2200 B2, 2400 W

Nadaje się do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz. Urządzenia, dzięki funkcjonalnej konstrukcji, można bowiem używać zarówno jako grilla stołowego, jak i stojącego. Służy do grillowania bez dymu z węgla drzewnego lub brykietu. Element grzewczy wykonano ze stali szlachetnej. Grilla wyposażono także w wyjmowaną wanienkę na tłuszcz, płytę grilla zdejmowaną dla łatwego czyszczenia, a także płytę z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu ILAG Corflon Ultra. Komfort użytkowania produktu podnosi dodatkowo płynnie regulowany termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz lampki kontrolne. Grill posiada osłonę zabezpieczającą przed wiatrem, a także 3 wygodne półki.

Cena: 219 zł – Przejdź do sklepu

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody PTPS 1100 A1, 1100 W

Obudowę wykonano ze stali szlachetnej wysokiej jakości. Urządzenie wyposażono też w nierdzewny wał silnika. Sam silnik charakteryzuje się mocą 1100 W oraz dodatkowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Pompa posiada też indywidualnie regulowany przełącznik pływakowy do automatycznego włączania i wyłączania oraz szybkie przyłącze dla złączki kątowej. Wygodę użytkowania zapewnia dodatkowe urządzenie do przechowywania kabla sieciowego. Pompa przeznaczona jest do czystej i brudnej wody zawierającej cząstki o średnicy do 35 mm, jednak jest nieprzystosowana do słonej wody i ciągłego trybu eksploatacji (np. do strumyków i fontann). Zestaw, oprócz pompy zanurzeniowej, zawiera też złączkę kątową do przyłącza węża ogrodowego 25 mm (1 cal), 32 mm (1¼ cala) i 38 mm (1½ cala) i linkę nylonową (8 m).

Cena: 229 zł – 199 zł – Przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe, teleskopowe nożyce do żywopłotu PTHSA 20-Li B3, 20 V

Służą do komfortowego, bezprzewodowego obcinania do wys. ok. 4 m, są przeznaczone także do roślin płożących i trudno dostępnych miejsc. Zastosowany w nich nóż został wyprodukowany metodą Lasercut z osłoną. Zamontowano w nich też aluminiową rurę teleskopową wydłużaną o 70 cm, z szybkim zamknięciem. Do wyboru jest 11 regulowanych kątów cięcia od -60 do 90 stopni. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team. W zestawie znajdziemy pas do przenoszenia, osłonę na nóż i klucz z gniazdem sześciokątnym.

Cena: 299 zł – 249 zł – Przejdź do sklepu

