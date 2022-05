Lidl: nowa gazetka już od poniedziałku, 30 maja – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? JUŻ OD JUTRA W LIDLU [29.05.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które trafią do oferty już od poniedziałku, 30 maja. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od jutra!

Od poniedziałku, 30 maja w sklepie pojawi się:

Livarno Home Stół piknikowy dla dzieci

stabilny stół z zabezpieczonymi, zamontowanymi na stałe ławkami

stabilna konstrukcja z drewna

ekologiczny lakier na bazie wody

zapewnia miejsce do zabawy, malowania, majsterkowania lub urządzania pikników

nadaje do użytku na świeżym powietrzu

w zestawie poduszki na meble

prosty montaż – w zestawie materiały montażowe i instrukcja

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

Od czwartku, 2 czerwca w sklepie pojawią się także:

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy Smart 20 V, 4 Ah

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów wydajnościowych poprzez Bluetooth®

i aplikację Lidl Home

kompatybilny z urządzeniami PARKSIDE 20 V TEAM

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulator Smart PAPS 208 A1, 8 Ah, sterowany przez Lidl Home App

Akumulator litowo-jonowy w nowej, wytrzymałej wersji

Możliwość konfiguracji przez Bluetooth® za pomocą aplikacji Lidl Home App

Ustawiane tryby: Performance, Balanced, Eco i Expert

Cena: 349 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy 20 V/2 Ah z ładowarką 65 W

kompatybilny z urządzeniami PARKSIDE 20 V TEAM

Cena: 119 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy 20 V, 4 Ah

kompatybilny z urządzeniami PARKSIDE 20 V TEAM

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Pilarka tarczowa akumulatorowa 20 V

do dostępnych w handlu tarcz o średnicy 150 mm

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania

laser wyznaczający linię cięcia

płynna regulacja głębokości i kąta cięcia

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona spindle lock

znamionowe obroty biegu jałowego: N₀ 3800 min-1

kąt cięcia: 0–45 stopni

maks. głębokość cięcia (w drewnie): przy 0 stopni: 0-48 mm, przy 45 stopni: 0-36 mm

brak akumulatora w zestawie

Cena: 239 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Adapter do akumulatora 20 V z lampką LED

do stosowania w akumulatorach serii PARKSIDE X 20 V Team jako powerbank

idealny do ładowania np. smartfonów, tabletów lub aparatów

z 2 złączami USB-A (każde 2,4 A) do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

zintegrowana lampka LED

z praktycznym mocowaniem do paska

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

bez akumulatora, bez ładowarki

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Szlifierka kątowa akumulatorowa 20 V

pokrywa ochronna 2 w 1 do przecinania i szlifowania

w zestawie: tarcza do cięcia metalu o średnicy 125 mm, klucz montażowy z dwoma otworami

do przecinania i zdzierania metalu, betonu lub płytek

uchwyt 3-pozycyjny z powłoką antypoślizgową

znamionowa liczba obrotów: N 2500-10000 min-1

brak akumulatora w zestawie

Cena: 179 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Reflektor akumulatorowy LED 20 V PLSA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

do zastosowania w warsztacie, garażu i gospodarstwie domowym

20 wydajnych diod świetlnych LED

z 2 nastawianymi poziomami jaskrawości (100% / 50%) i trybem migania

wychylany element oświetleniowy zapewnia optymalne oświetlenie

wytrzymała obudowa z uchwytem do przenoszenia

dwa zintegrowane gwinty (5/8" i 1/4”) do stosowania ze statywem

możliwa praca z akumulatorem i z wtyczką sieciową:

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 139 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 3 w 1, 20 V

silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym mechanizmem udarowym

w zestawie: 2 bity, dodatkowy uchwyt powlekany gumą

szybko mocujący uchwyt wiertarski z metalu z blokadą promieniową

automatyczna blokada wrzeciona SPINDLE LOCK

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem (Quickstop)

maks. moment obrotowy: 45 Nm

obroty: 1. bieg 0-440 min-¹, 2. bieg 0-1650 min-¹

zakres mocowania uchwytu: 1,5-13 mm

liczba uderzeń: 26400 min-¹

brak akumulatora w zestawie

Cena: 159 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Kosiarka akumulatorowa 40 V

innowacyjny silnik bezszczotkowy - do 30% dłuższy czas pracy w porównaniu z tradycyjnymi silnikami

szlifowany nóż ze stali specjalnej

2 tryby koszenia: Auto lub ECO

ogranicznik boczny dla precyzyjnego koszenia na obrzeżach

rekomendowana powierzchnia koszenia do 600 mkw

wkład do mulczowania do optymalnego ponownego użycia skoszonej trawy w roli nawozu

pojemnik na skoszoną trawę o poj. 50 l

szerokość cięcia: ok. 43 cm

wysokość cięcia: 25–75 mm (7-stopniowa)

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2900-3300 min-¹

brak akumulatora w zestawie

Cena: 599 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Piła akumulatorowa do gałęzi 20 V

wymiana brzeszczota bez użycia narzędzi

płynna regulacja liczby skoków

w zestawie: brzeszczot do ścinania Swiss-Made, pałąk podtrzymujący gałęzie oraz walizka

liczba skoków: 0-2700 min-¹

dł. skoku: 20 mm

maks. ø gałęzi: 90 mm

brak akumulatora w zestawie

Cena: 169 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 to wygodny sprzęt do koszenia przydomowych trawników

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

szlifowany nóż ze stali specjalnej

centralna 5-stopniowa regulacja wysokości cięcia

pałąk prowadzący o regulowanej wysokości

skrzynka wyłącznika bezpieczeństwa z metalowym drążkiem sterowniczym

wytrzymała obudowa ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia

wnęka na akumulator z kluczykiem zabezpieczającym i składaną osłoną

praktyczny wkład do mulczowania do optymalnego ponownego użycia skoszonej trawy w roli nawozu

łatwy w demontażu zbiornik o pojemności 32 litrów z uchwytem do przenoszenia i wskaźnikiem napełnienia

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 449 zł Przejdź do pełnej oferty

W sobotę, 4 czerwca w sklepie pojawi się także:

SILVERCREST Elektroniczna waga do bagażu

czytelny wyświetlacz LCD

z funkcją doważania TARA

w zestawie bateria 3 V (DC) CR2032

do ważenia bagażu (do maks. 50 kg)

precyzyjny pomiar w odstępach co 50 g

Cena: 24,99 zł Przejdź do pełnej oferty

