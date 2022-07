Lidl: nowa gazetka od czwartku, 21 lipca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [18.07.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od czwartku, 21 lipca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 18 lipca!

Od czwartku, 21 lipca w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2, 160 W

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

akcesoria w zestawie: 1 zbiornik odsysania pyłu, 1 adapter do zewnętrznego odsysania pyłu, 3 arkusze ścierne (uziarnienie: 80/120/180)

Cena: 89,90 zł Przejdź do pełnej oferty

Zobacz również:

PARKSIDE Miernik pH

w zestawie: bateria oraz 6 saszetek z proszkiem buforowym pH do kalibracji

do szybkiego ustalania wartości pH cieczy

automatyczna kompensacja temperatury dla dokładnych wyników pomiarowych

dodatkowy pomiar temperatury cieczy (°C/°F)

Cena: 39,99 zł Przejdź do pełnej oferty

CRIVIT Latarka LED

w zestawie baterie

wiązka światła z możliwością skupienia

Cena: 9,99 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Pilarka ukosowa z laserem PKS 1500 B3, 1500 W

Piła poprzeczna-ukośnica PKS 1500 B3 do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

Laser zwiększający precyzję cięcia

Płynnie przechylana głowica tnąca

Skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

Urządzenie mocujące i boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

Kompaktowa konstrukcja z praktycznym uchwytem do przenoszenia

Łatwy do zamontowania pojemnik na pył

Możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

Do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

akcesoria w zestawie: 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarcz, 1 narzędzie do regulacji ogranicznika przedmiotu obrabianego, 2 zapasowe szczotki węglowe, 2 baterie alkaliczne (do lasera)

Cena: 349 zł Przejdź do pełnej oferty

Od poniedziałku, 18 lipca w sklepie pojawią się:

SILVERCREST Elektryczny dozownik mydła w piance, SSSES 1.5, z czujnikiem ruchu

higieniczna i bezdotykowa obsługa dzięki czujnikowi ruchu

zrównoważone i ekonomiczne wytwarzane pianki za pomocą mydła w płynie rozcieńczonego wodą

zbiornik ze skalą proporcji mieszania dla mydła w płynie i wody (1:2 i 1:3 – w zależności od preferowanej trwałości piany)

2 ilości dozowania do wyboru

przycisk włączania / wyłączania

antypoślizgowe nóżki

obudowa bryzgoszczelna (IPX4)

baterie w zestawie

zielona lampka LED przy włączeniu i pracy

czerwona lampka LED miga w przypadku słabej baterii

pojemność: ok. 250 ml

Cena: 54,90 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Suszarka do włosów z jonizacją SHTD 2200 E3, 2200 W

możliwość dodatkowego włączenia funkcji jonizacji ze wskaźnikiem LED

technologia jonizacji:

suszenie antystatyczne

gładkie włosy

krótszy czas suszenia dla ochrony włosów

naturalny połysk

2 stopnie nawiewu i 3 stopnie temperatury z dodatkową funkcją Cool Shot

wąska dysza stylizująca do kierowania strumieniem powietrza

proste czyszczenie dzięki zdejmowanej kratce ochronnej

Cena: 59,90 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Szczotka parowa parownica do ubrań SDMF 1300 A1, 1300 W

do szybkiego i łatwego wygładzania odzieży

para pionowa – do parowania wiszących tekstyliów

z przyciskiem do ciągłego wytwarzania pary – możliwość ustawienia za pomocą przełącznika suwakowego

funkcja automatycznego wyłączania: urządzenie przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach

wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności ok. 250 ml

z lampką kontrolną sygnalizującą fazę nagrzewania i działanie

długość kabla: 220 cm

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Wentylator kolumnowy 3-poziomowy z timerem, 50 W

z 3 poziomami dmuchawy i oscylacją

możliwość dodatkowego włączenia oscylacji 90°

płynny, 120-minutowy timer z automatycznym wyłączaniem

transparentne rozmieszczenie elementów sterowania

stabilny dzięki szerokiej podstawie

praktyczny uchwyt do łatwego transportu

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Maszynka do lodów 12 W

pojemność: 1,65 l

dł. przewodu: 150 cm

w zestawie 6 przepisów (w tym jeden wegański)

czas przygotowania: ok. 40 min

przygotowuje do 1 l lodów

z otworem w pokrywie umożliwiającym dodawanie składników podczas przygotowywania

z biegiem silnika w prawo/lewo

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Slushy Maker – urządzenie do kruszenia lodu 30 W

2 ustawienia kruszenia: gruby lub drobny lód

duży pojemnik do mieszania o poj. ok. 1,1 l z uchwytem i wylewką

z ostrzem ze stali szlachetnej

napój z kruszonym lodem to jest to! wystarczy, że sok lub zamrożone owoce i lód umieścisz w pojemniku, a uzyskasz doskonałe lodowe połączenie, które schłodzi cię w gorący letni dzień

Cena: 149 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST Płyta indukcyjna wolnostojąca 2200 W

szybkie i energooszczędne gotowanie

łatwa w pielęgnacji powierzchnia ze szkła specjalnego

10 poziomów mocy i temp. (200–2000 W, 60–240°C)

8 programów automatycznych: utrzymywanie ciepła, duszenie, mleko, Boost, woda, smażenie, zupa, danie jednogarnkowe

automatyczne wyłączanie (po 120 min)

zabezpieczenie przed dziećmi

zakres temp.: 60–240°C

obszar gotowania: Ø 10–22 cm

Cena: 179 zł Przejdź do pełnej oferty

Sprawdź też: Lidl: bestsellery już od 19,99 zł!