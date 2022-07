Lidl: nowa gazetka od czwartku, 28 lipca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić? [26.07.2022]

Najnowsza gazetka Lidla. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Lidl, które mają trafić do oferty już od czwartku, 28 lipca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Sklep Lidl ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu w atrakcyjnie niskich cenach. W każdym tygodniu możemy liczyć na nowe produkty zarówno w sklepie online, jak i w sklepach stacjonarnych. Co tydzień pojawia się także nowa gazetka Lidla, w której możesz szybko i wygodnie przejrzeć, co aktualnie znajduje się w ofercie i co wkrótce się w niej pojawi. Katalogi Lidla możesz sprawdzić pod tym linkiem. Sprawdzamy, co pojawi się w nowej gazetce obowiązującej już od 25 lipca!

Od czwartku, 28 lipca w sklepie pojawią się:

Silvercrest Kitchen Tools Gofrownica podwójna SDW 1200 C1, 1200 W

2 gofry w trakcie jednego pieczenia

masywna płyta do pieczenia z ciśnieniowego odlewu aluminiowego

pieczenie beztłuszczowe i łatwe czyszczenie dzięki wysokiej jakości powłoce zapobiegającej przywieraniu firmy ILAG®

ciasto się nie przypala i nie przywiera

płynna regulacja temperatury i lampka pieczenia

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

ochrona przed przegrzaniem

w zestawie z instrukcją obsługi i przepisami

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Miarka z wagą

funkcje pomiaru wody, oleju i mleka (w ml) oraz mąki (szklanki)

dokładne ważenie od 1 g do 5 kg i mierzenie do 1,5 l

wyświetlacz LCD

w zestawie bateria

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Silvercrest Kitchen Tools Blender do smoothie SSME 250 A4, 250 W

przygotowanie bezpośrednio w kubku do picia

do świeżych napojów z owoców lub warzyw liściastych

z 2 kubkami do picia na drogę

nadaje się do miksowania z jogurtem, lodami albo kruszonym lodem

ostrze krzyżakowe ze stali nierdzewnej wysokiej klasy

kubek, pokrywka i ostrze krzyżakowe przystosowane do zmywarek

prosta obsługa za pomocą pokrętła regulującego

stopki przeciwślizgowe

wyłącznik bezpieczeństwa

z zeszytem z przepisami

z klipsem do nawijania kabla

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Od soboty, 30 lipca w sklepie pojawią się:

PARKSIDE Wyrzynarka 800 W

szybkie cięcie i optymalne wykonywanie krzywych dzięki 3-stopniowej regulacji nachylenia

w zestawie: 3 brzeszczoty do cięć w drewnie (Swiss Made), brzeszczot do cięć w metalu (Swiss Made), ogranicznik równoległy, złączka dla zewnętrznego układu zasysania z elementem redukcyjnym

walizka w zestawie

szybka wymiana tarcz

funkcja dmuchawy dla cięcia bez wiórów

płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia 0°/22,5°/45°

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

liczba skoków na biegu jałowym: 0-3100 min-1

długość skoku: 26 mm

maksymalna głębokość cięcia: 80 mm w drewnie / 12 mm w aluminium / 8 mm w metalu

Cena: 159 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Zszywacz elektryczny

dł. przewodu sieciowego: 4 m

w zestawie: 500 zszywek, 500 gwoździ, klucz z gniazdem sześciokątnym

płynna regulacja wstępnej siły uderzenia

do zszywek 15-25 mm i gwoździ 15, 20, 25, 32 mm

maks. ilość uderzeń: 30 min-1

z prowadnicą laserową

Cena: 129 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Kamera inspekcyjna z wyświetlaczem

do inspekcji trudno dostępnych miejsc, np.: rur, odpływów, komór silników

w zestawie: uchwyt magnetyczny, lusterko, hak, baterie oraz kabel USB-A na USB-C do przesyłania zdjęć

dł. kamery z szyjką: ok. 120 cm

kolorowy wyświetlacz: 7,11 cm (2,8”) TFT-LCD

zapis do 2000 zdjęć w zintegrowanej pamięci

Cena: 229 zł Przejdź do pełnej oferty

PARKSIDE Piła szablasta PFS 710 D3, 710 W

do bezproblemowego cięcia w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu i lekkich materiałach budowlanych

odpowiednia również do cięcia jednopłaszczyznowego

rozkładana płyta spodnia do zmiennej głębokości cięcia

szybka wymiana brzeszczotów bez narzędzi dzięki uchwytowi z szybkim mocowaniem

obrotowy uchwyt 3-pozycyjny

strefa uchwytu przy głowicy urządzenia pokryta gumą

włącznik/wyłącznik z pokrętłem do regulacji liczby skoków

przełącznik do pracy ciągłej

wbudowana lampa robocza LED

w zestawie futerał

dostosowana do standardowych akcesoriów dostępnych w handlu: (np. zestaw brzeszczotów PFSZ 3 A1 marki Parkside)

akcesoria w zestawie: 1 brzeszczot do drewna, 1 brzeszczot do metalu

Cena: 189 zł Przejdź do pełnej oferty

